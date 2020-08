Lif – Cuore Rotto: ascolta e leggi il testo della contagiosa canzone

Cuore Rotto è la seconda traccia racchiusa in Sangria Mixtape, progetto discografico dell’emergente rapper napoletano Lif, pubblicato il 10 giugno 2020. Leggi il testo e ascolta questo interessante brano.

Su questo artista non vi sono informazioni, quel che si sa è che prima di questo mixtape ha rilasciato altri tre singoli, vale a dire Zingaro, Niña e Diamanti.

La canzone in oggetto di Davide Lif, ha ad oggi ottenuto oltre 300 mila ascolti su Youtube e oltre 100 mila streams su Spotify, è insomma diventata virale e sta facendo impazzire un numero crescente di ascoltatori. Tutto questo successo, il brano lo sta avendo anche grazie a Tik Tok: nel celebre social netwotk, tanti tiktoker stanno infatti condividendo video utilizzando questa canzone.

La gradevole traccia, parla di una relazione che sembra aver vissuto tempi migliori, un rapporto non più in piena salute a causa degli sbagli del protagonista, che ha spezzato il cuore della dolce metà. Lui è tuttavia veramente innamorato, invita questa persona a ricominciare e teme di essere mollato e quindi di rimanere solo.

Lif – Cuore Rotto testo

Download su: Amazon – iTunes

Vien nata vot addu me

Caress o ciel perlomen voglij muri cu te

Si m’n vac nun c’è ra pes tant torn addu te

Si a cap s ne jut o saj ca l’agg pers p te





[Ritornello]

Nun stong sul n’ata vot eh-oh

Si te ne vaj nun stong buon e po

Famm sbaglia ancor na vot eh-oh

Ric ca m’odij è sul ammor fort

E cammnamm da mezz’or ancor

Ca m guard e nun o saj se è ammor

Si sapess comm faj c’mor

Si m ric ca no saj n’è cos

[Strofa]

Ah

Col tempo ho imparato forse a credere a meno a sto mondo

Con te immaginavo di volare però stavo in fondo

Non te lo aspettavi che di un folle ci restavi sotto

Sei rimasta sola col tuo orgoglio e con un cuore rotto

Mano nella mano camminiamo come fari spenti

Io lo immaginavo come tutte le mie storie infatti

Fumo un altra sigaretta con i miei occhi un po’ sgranati

Quelli di chi ne ha passate troppe, di tutti i colori

Quando ci eravamo persi

Cercavamo quei due che non erano gli stessi

Siamo i soliti

Quelli con le doppie lame come forbici

Ma che si amano fin troppo perché simili

Onestà ed umiltà nel mio bad friend

Immagina di tornare da me

Ma non torno da lei

Se io ora e

[Ritornello]

Ma stong sul n’ata vot eh-oh

Si te ne vaj nun stong buon e po

Famm sbaglia ancor na vot eh-oh

Ric ca m’odij è sul ammor fort

E cammnamm da mezz’or ancor

Ca m guard e nun o saj se è ammor

Si sapess comm faj c’mor

Si m ric ca no saj n’è co-o-o





Ascolta su: