Daniele De Martino – Se ti ho vicino: guarda il video e leggi il testo della canzone ispirata a…

Leggi il testo di Se ti ho vicino, canzone scritta e interpretata dal cantautore Daniele De Martino, accompagnata dal video ufficiale diretto da Ferdinando Esposito, online da lunedì 13 luglio 2020.

Come da titolo dell’articolo, a cosa è ispirato questo brano, nel quale Daniele canta di aver perso la testa per una ragazza? Chi segue artisti come J Balvin non può aver da subito capito che si tratta della versione neomelodica di una delle hit dell’estate 2019: sto naturalmente parlando di Loco Contigo, singolo di DJ Snake, Tyga & J. Balvin, uscito il 14 giugno 2019 e certificato due volte Platino in Italia. Di questo brano fu inciso anche un remix con Ozuna, Nicky Jam e Balvin, ma senza il rapper statunitense Tyga, pubblicato il 27 dicembre 2019.

Daniele De Martino Se ti ho vicino Testo

Non so perché ho preso la fissa per te

non so perché, ma sei padrona dei miei giorni e anche delle mie notti

Io divento pazzo se ti ho vicino

io c’ho provato ma senza di te non vivo

io divento pazzo se ti ho vicino

io c’ho provato ma ti penso di continuo

Cum aggia fa m t spiegà ca tu m manch assaij

ca tu con me nun si normal tu non bast mai

t vogl sentiri ind e bracc, ngopp a pell mij

t vogl veramente ador senza fantasi

baciami le labbra e quello che vorrei da te, nenene

prenditi il mio cuore e sei padrona di me





Io divento pazzo se ti ho vicino

io c’ho provato ma ti penso di continuo

io divento pazzo se ti ho vicino

io c’ho provato ma senza di te non vivo

Si tu nun m cerc, stu cor si fa a piezz

p me si assai important, si a megl i tutt quant

ossaij ca tu mi piac, quando poi sottovoc

m guard e ridi all’uocchie e m ric: “vogl a te”

baciami le labbra e quello che vorrei da te, nenene

dammi questo cuore, non scappare mai da me

Io divento pazzo se ti ho vicino

io c’ho provato ma ti penso di continuo

io divento pazzo se ti ho vicino

io c’ho provato ma senza di te non vivo

Cum aggia fa m t spiegà ca tu m manch assaij

ca tu con me nun si normal tu non bast mai

t vogl sentiri ind e bracc, ngopp a pell mij

t vogl veramente ador senza fantasi

amò, dimmill ca t piac assaij

cu me, u saij ca ?

m manc pcchì stu cor t’apparten

cu te

Io divento pazzo se ti ho vicino

se non sento io ti penso di continuo

io divento pazzo se ti ho vicino

io c’ho provato ma ti voglio di continuo

Io divento pazzo