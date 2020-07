Tayna – BASS: video ufficiale e testo della canzone

BASS è un singolo della rapper albanese Doruntina Shala, meglio conosciuta dame Tayna, disponibile ovunque dal 12 luglio, giorno dal quale è anche online il video ufficiale che è possibile vedere di seguito.

Il testo della canzone, scritta dall’artista classe 1996 e prodotta da Cricket (Beat 1) e Jacob Lethal (Beat 2), si perché la canzone è divisa in due parti: la prima della durata di 2:25 e la seconda, più dark e breve, perché dura poco meno di un minuto.

Testo BASS – Tayna

Prima parte

[Intro]

Aj (ëh)

Lshoja zonin ngoje bassin, bassin (ëh)

[Ritornello]

Lshoja zonin ngoje bassin, bassin

Po me mu jo s’e kanë rastin, rastin

Bad chick hala po flasin, flasin

Dridhe, dridhe ngoje bassin, bassin

Lshoja zonin ngoje bassin, bassin

Po me mu jo s’e kanë rastin, rastin

Bad chick hala po flasin, flasin

Dridhe, dridhe ngoje bassin, bassin (ëh)

[1a Strofa]

Jom me 7 dhipa n’prone (woh), 7 krejen ton (woh)

7 zero n’konto dhe 7 muj me i nxon (ëh)

Rrethi i gjon (ey) me pare të ton (ey)

Palli i forte amo s’po muj me lon

Like damn, nuk jom unë wifey, icey

Unë vetë jom cash-i, I’m pricey

Damn, ngoje çfarë hype-i

Krejt ça kom n’trup ti e din unë jom spicey

Got that billion dollar pussy (woh), dollars i boj vetë (woh)

New school, old school, ti ke shti en Cadillac

Ti cool, s’je cool, unë hala shtojna me shtet (ey)

Punët jashtë, boj full sa herë që du apet (ey)





[Pre-Ritornello]

Çfarë dite e mirë ja qifsha ropt

Nuk mun as mu krahasu për mu osht shumë e dobët (nah ah)

Çfarë kong e mirë ja qifsha ropt (ey)

Sa herë që unë vi e din club-in e kalli

[Ritornello]

Lshoja zonin ngoje bassin, bassin

Po me mu jo s’e kanë rastin, rastin

Bad chick hala po flasin, flasin

Dridhe, dridhe ngoje bassin, bassin

Lshoja zonin ngoje bassin, bassin

Po me mu jo s’e kanë rastin, rastin

Bad chick hala po flasin, flasin

Dridhe, dridhe ngoje bassin, bassin (ëh)

[2a Strofa]

Krejt e njohin Tayna-n, krejt publiku um don (woh)

Nuk pi ze club-i m’duhet ni stadion (ah)

Plus unë jom savage me gene Stallion (e)

Për kët’ rap shit jom nona, kom medallion (ha)

Bitch unë e kom n’dhom, osht kafshë ekzotike (ey)

Po shkoj deri në bank, ni far matematike

Broke bitches sum pëlqejnë, jon shumë antipatike (ew)

Ylli n’ballë për eskort po jep edukatë fizike (haa)

[Pre-Ritornello]

Çfarë dite e mirë ja qifsha ropt

Nuk mun as mu krahasu për mu osht shumë e dobët

Çfarë kong e mirë ja qifsha ropt

Sa herë që unë vi e din club-in e kalli

[Ritornello]

Lshoja zonin ngoje bassin, bassin

Po me mu jo s’e kanë rastin, rastin

Bad chick hala po flasin, flasin

Dridhe, dridhe ngoje bassin, bassin

Lshoja zonin ngoje bassin, bassin

Po me mu jo s’e kanë rastin, rastin

Bad chick hala po flasin, flasin

Dridhe, dridhe ngoje bassin, bassin (ëh)

Seconda parte

[Ponte]

Will the real, ëh, please stand up?

[3a Strofa]

Këto po m’imitojnë si n’TikTok, oh

S’jem as paralel, përmas ti lo

Ushtro sa t’dush ti si unë s’mun me bo

Një në një milion, një n’univers, oh

Edhe pak lujna Tic-Tac-Toe

Babi si champagne, si Drake u bo

Tani dal n’gangi durt nal co

S’ka si unë, s’ka si unë, jo

Better take me serious, we go fast and furious

Ai m’ka dal shumë xheloz që nuk pe du u bo nervoz

Mu dashuru hahaha shtos kom qenë e pirë mos beso, mos

Baby shitet mafioz, bang lik a ting I’m my own boss

Gerry Scotti, vet e shkoqi, po pimë bar pi apianos

Sikur flokët e Eni Koci-t drita poqit maje krys t’shoqit

Aura jem nuk m’le me m’qit

S’je tu e dit se vjen papritmas, moti ke met mbas

I kom tri kerre parku n’garazh

Me pare çdo muj tre thase

Tri koncerte i boj ën natë

Kështu që xhepi s’o kurrë i thatë

Ti hala kqyr me mu mu mat

Prit n’ren se o shumë i gat

S’du me dit kush e je a ça bohet

Pak me dasht unë t’rrzoj kur em çohet, bitch