Nerone & Fabri Fibra – Bataclan: audio, video e testo del singolo

Il rapper milanese Massimiliano Figlia, alias Nerone, e il collega marchigiano Fabri Fibra, insieme in Bataclan, nuovo scoppiettante singolo, disponibile ovunque da venerdì 10 luglio 2020.

Leggi il testo e ascolta e guarda il lyric video che accompagna questa nuova canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Funkyman, nella quale non mancano citazioni ai Club Dogo e alla loro Vida Loca (Milano, vent’anni dopo il 2000 / Sempre un gaggio che fa il di più e nessuno che lo tira) e a un celebre brano (Rap in Vena) dello stesso Fibra.

Ma che significa Bataclan?

Il Bataclan (titolo del brano e parola che sentiamo ben 5 volte nel ritornello) è un teatro di Parigi, capitale francese che il 13 novembre 2015 ha subito diversi attacchi terroristici ad opera dello Stato islamico, per esattezza, vi furono sei sparatorie in vari luoghi pubblici, tre esplosioni vicino allo stadio e l’attacco a questo teatro, quello che provocò più vittime, 90 per la precisione, che assistevano a un concerto degli Eagles of Death Metal, mentre il gruppo suonava “Kiss the Devil”.

Bataclan Testo Nerone & Fabri Fibra

Download su: Amazon – iTunes

[Rit.]

Se fai “Woop, woop, woop”

Qua fanno “Pam, pam, pam”

Dai palazzi con le spade come d’Artagnan

Pago più di un rum quando passo al bar

Finché non scoppia il locale come il Bataclan

E fa “Boom!” (Ah), come il Bataclan

Boom! (Ah), come il Bataclan

Boom! (Ah), come il Bataclan

Finché non scoppia il locale come il Bataclan (Boom!)





[1a Strofa]

Io sono il suono dei tuoi denti che digrignano

Quando ti fai troppo, parli troppo e poi ti picchiano

Ti faccio il brutto tiro e mi ammiri, non me la tiro, me la tirano

Musica e soldi, io sono bigamo

Qua dove vai, se a rispetto nessuna tacca

Denti da latte in bocca, sei un Pitbull che non attacca

In strada mezza tacca, si spiaccica al parabrezza

Chi parla non è all’altezza e a sua altezza manco si parla

Milano, vent’anni dopo il duemila

Sempre un gaggio che fa il di più e nessuno che lo tira (No)

La vida loca e chi non se la fida, gli tocca restare in fila

Morire a 80 anni a tirar la lima

Fumati la pausa in una Marlboro, rispondi se ti chiamano

Per i soldi scatta come un Labrador

Io ho ancora questi spettri che mi lamano

Ma qua mi dan la mano perché a Milano mi amano

Mi guardi quando canto perché stupido è tutt’altro

Sono il bacio della nebbia sull’asfalto

Ice quando piango, nel buio non passa il ladro (No)

Le avessi conservate, avrei tutta la piazza in mano (Ah)

Poesia di strada col dolore ancora in tasca

Un letto e un pasto caldo non ci basta (No!)

La radio col mio pezzo quando caxxo ci passa

Così almeno me la tiro nella vasca

[Rit.]

Se fai “Woop, woop, woop”

Qua fanno “Pam, pam, pam”

Dai palazzi con le spade come d’Artagnan

Pago più di un rum quando passo al bar

Finché non scoppia il locale come il Bataclan

E fa “Boom!” (Ah), come il Bataclan

Boom! (Ah), come il Bataclan

Boom! (Ah), come il Bataclan

Finché non scoppia il locale come il Bataclan (Boom!)

[2a Strofa: Fabri Fibra]

Dovrei darmi una calmata come ‘sto 2020

La mia musica è una tro*a che strozza i clienti

Frate’, pompa questo pezzo nella Bentley

Però in contromano con i fari spenti

Chissà se vendo più da morto che da vivo

In mezzo a ‘sti palazzi pure il cielo è grigio

Mi serve un angelo custode qui vicino

Mi porterò i miei demoni anche in Paradiso

Non faccio pezzi club per il sabato sera

Io faccio musica perfetta per la quarantena

La accendo pensando soltanto alla carriera

Poi entro in rehab cantando “Rap in vena” (Rap in vena)

Altro featuring, la saga continua

Sopra lo stesso beat c’è Nerone con Fibra

King Kong e Godzilla, la sporca dozzina

So che ti brucia ancora, butto sopra benzina (Seh)

Ancora frate’ scrivo sì, sì (Sì, sì)

Ma sempre più cattivo, ISIS (ISIS)

Questo mercato non conosce crisi (No)

Vita di Pablo con le nuove Yeezy

Questa trap è tutta un chi copia chi

Vengo dai ’90 quindi “Tik Tokka” qui

Sono un pezzo da ’90, frate’, spostati

“Lo fai solo per la grana?” La risposta è sì





[Rit.]

Se fai “Woop, woop, woop”

Qua fanno “Pam, pam, pam”

Dai palazzi con le spade come d’Artagnan

Pago più di un rum quando passo al bar

Finché non scoppia il locale come il Bataclan

E fa “Boom!” (Ah), come il Bataclan

Boom! (Ah), come il Bataclan

Boom! (Ah), come il Bataclan

Finché non scoppia il locale come il Bataclan (Boom!)





Ascolta su: