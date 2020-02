Daniel – Gonna: audio e testo del singolo

Gonna è un singolo di Daniel Piccirillo, disponibile ovunque da venerdì 21 febbraio 2020 via Hokuto Empire: Il testo e l’audio della canzone, che arriva a oltre due mesi di distanza da Ti ho sognato, brano che segnò il ritorno solista, vale a dire senza Astol, dopo una serie di fortunati singoli incisi insieme.

Il cantante napoletano classe 2001, torna alla ribalta con questa semplice ma contagiosa canzone, scritta di suo pugno e composta da Alessandro Manzo: ne è venuto fuori un mix di dance e reggaeton che fanno venir voglia di ballare e divertirsi.

Come sostenuto dal giovane artista partenopeo, questo pezzo è stato scritto inspirandosi a una vicenda che gli è veramente accaduta in discoteca, quando una ragazza con la gonna che ballava su uno dei tavoli del locale attirò la sua attenzione. Egli la conosceva, in quanto tra i due c’era stato qualcosa in passato. Non pensando che il suo attuale fidanzato la stesse gelosamente osservando, lei ballava in maniera sensuale e sfacciata, una sfacciataggine simile a quella di Daniel, che fece di tutto per tornare insieme a lei, fino a riuscirci.

Daniel – Gonna testo

Cosmic

Yeeh

Si, si

E quindi muovi quella gonna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

g0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

E quindi muovi quella g0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

E quindi muovi quella g0nna g0nna g0nna g0nna

(sei sei sei)

E quindi muovi quella g0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

quindi muovi quella g0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

E quindi muovi quella g0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

g0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres, brrra





Gonna gonna gonna gonna

Quanto tu bailavi forse ho visto la Madonna

Tu muovi il bacino come io bacio una donna

Io sono la chiave, bebe, tu sei là mia porta

Si, lei la muove bene (eh!)

Perché le ho insegnato bene (yeh!)

A me importa che tu balli ancora di più

Che la gonna faccia tum tum tum tum tum

Ma bebe tu sei mia, no me importa de nada

Dime che sono il diablo ma tu la mia diabla

La colpa è solo mia che ti avevo lasciata

Con quel tiguerón, non ti ha mai meritata

Ma so che poi mi pensi spesso en tu cama

Che tu mi cerchi e poi fai nottata

Non ti spaventa che ti ho lasciata

perché tu sai che se la mia casa

G0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

G0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

Si, lei lo muove bene (eh!)

Perché le ho insegnato bene (eh!)

A me importa che tu balli ancora di più

Che la gonna faccia tum tum tum tum tum

quindi muovi quella g0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

g0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

E quindi muovi quella g0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

E quindi muovi quella g0nna g0nna g0nna g0nna

(sei sei sei)

Quando la muovi tu, bebe, non c’è nada

Quando lo muovi tu mi muore la Nasa

Noi facciamo “pem” dentro a questa casa

Bebe, non ti rispondo sto sco- con un altra

Aspetta aspetta (Ah!)

A me piace lento, a te gusta lento

quindi lo faccio lento

Sono l’invito per le tue labbra, bebe

Quello è il tuo amico? Bella ca*ata bebe

G0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

G0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

Si, lei lo muove bene (eh!)

Perché le ho insegnato bene (eh!)

A me importa che tu balli ancora di più

Che la gonna faccia tum tum tum tum tum





quindi muovi quella g0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

g0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

E quindi muovi quella g0nna g0nna g0nna g0nna

Un, dos, tres mami

E quindi muovi quella g0nna g0nna g0nna g0nna

(sei sei sei)

Un, dos, tres mami

Un, dos, tres mami

(Un, dos, tres mami)

Un, dos, tres mami

(Un, dos, tres mami)

Un, dos, tres mami





