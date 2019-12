Daniel – Ti ho sognato: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Ti ho sognato, singolo di Daniel Piccirillo, scritto di suo pugno, composto e prodotto da Alessandro Manzo e disponibile dal 13 dicembre 2019.

Almeno per il momento, il rapper sembra aver voltato pagina, abbandonando il progetto fortunato Dastol, insieme a Pasquale Giannetti, in arte Astol, e rilascia questa coinvolgente canzone in pieno stile Daniel, che sta già divenendo virale.

Daniel – Ti ho sognato testo

(Yeeh, giuro ti ho sognato questa notte

Yeh-eh-eh, mhh, si,si, cosmic)

Giuro ti ho sognato questa notte

ed ho sognato te tutte le volte

con un viso d’angelo mai ‘na diablita

babe, sai solo tu com’ero e non mi sembri vera

e ti ho sognato questa notte

a quando noi lo facevamo forte

a quando strappavamo le coperte

babe, sai solo tu chi sono, che ne sanno loro.





E ti ho sognato questa notte mi neña

sono la polizia e tu sei la mia sirena

lo so questa vita a volte non è sincera

ma tu sei una bugia che poi diventa vera

lo sai, io sento che con me sei sicura

ed io non mento se dico che sei pura

piu bella senza trucco, tutta natura, mami

e credimi se poi ti dico.

Giuro ti ho sognato questa notte

ed ho sognato te tutte le volte

con un viso d’angelo mai ‘na diablita

babe, sai solo tu com’ero e non mi sembri vera

e ti ho sognato questa notte

a quando noi lo facevamo forte

a quando strappavamo le coperte

babe, sai solo tu chi sono, che ne sanno loro.

Y bebecita, piangi con l’amica

se vieni a scoprire che a me già piaceva un’altra

ti salvo, mami, sulla mia rubrica

ho voglia di farti mia quindi ti porto a casa (upss)

tu sei diablita, yo soy bandito

se stai conmigo yo estoy contigo

ma per te cambierei ti giuro lo farei qua

se cambia il mondo lo farei uguale a te

ma lo spazio intero, yeeh

rimane a guardarti per ore (yeeh)

scrivo su un treno (yeeh)

che mi manca tanto la tua voce.

Giuro ti ho sognato questa notte

ed ho sognato te tutte le volte

con un viso d’angelo mai ‘na diablita

babe, sai solo tu com’ero e non mi sembri vera

e ti ho sognato questa notte (notte)

a quando noi lo facevamo forte (forte)

a quando strappavamo le coperte

babe, sai solo tu chi sono, che ne sanno loro.





Babe

senti, senti, senti questa mami

senti, senti, senti questa mami

senti, senti, senti questa mami

Cosmic, senti questa mami

eheheh, yauh

questo è il reggaeton, babe

senti questa mami, muah.





Ascolta su: