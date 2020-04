Liner – Vuoto feat. Biondo: audio e testo del singolo

L’emergente Stefano Sciuto, artisticamente conosciuto come Liner, e Simone Baldasseroni, in arte Biondo, duettano nel singolo Vuoto, disponibile ovunque da martedì 14 aprile 2020.

Il testo e l’audio di questa bella canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Prez e Steve Tarta, al secolo Stefano Tartaglino. Non so se sarà, come alcuni affermano, il tormentone dell’estate, ma di sicuro questo è un brano gradevole che potrebbe far togliere qualche soddisfazione a questi due giovani artisti.

Vuoto testo Liner & Biondo

Download su: Amazon – iTunes

[Liner]

Odio, quando fingi in quel modo

e muoio se non sto sul podio

e hai postato una foto con il bicchiere vuoto

e ti sei lasciato andare ma io ti ho lasciato un vuoto

e non gioco, vivo nella nostalgia

la musica mi salva e ne ho fatto una malattia

mi hai detto che al mattino hai la tachicardia

e sono solo da una vita e non mi spaventa che tu vada via

mi hai cambiato la vita, lo sai

io stavo a pezzi e tu: “non è nulla, dai”

se stavi a pezzi tu finivo nei guai

che ne dici se ti tolgo i vestiti?

anche se lo facciamo e dici “siamo solo amici”

è un salice abbattuto ma noi siamo le radici

ti manco e non lo dici

[Insieme]

ma tu sai che sei la mia musa

lo so che ti ho delusa ma no no

mi hai chiesto scusa, io sono

così pieno di me che il mio vuoto sei te

scusa, lo so che ti ho delusa ma no no

mi hai chiesto scusa, io sono

così pieno di me che il mio vuoto sei te





[Biondo]

Non ti ho mai chiesto scusa

ho usato sempre una scusa

sei così bella e confusa

sei come il sole e la luna

Meglio i soldi o l’amore

sono entrambi in errore

vorrei dirti 2 cose ma sei cambiata in 2 ore

Mano nella mano non vuol dire Ti amo

E’ che non ho capito ancora cosa siamo

Ti piace quando ridi e quando litighiamo

quando mi hai visto in tv non avevo un piano

se scrivo “ti penso, ti odio e ti amo” ed è vero (vero)

siamo sotto lo stesso cielo

[Liner]

ma tu sai che sei la mia musa

lo so che ti ho delusa ma no no

mi hai chiesto scusa, io sono

così pieno di me che il mio vuoto sei te

[Insieme]

scusa, lo so che ti ho delusa ma no no

mi hai chiesto scusa, io sono

così pieno di me che il mio vuoto sei te

[Liner]

e se cado cadi anche te

siamo legati da un filo spinato

eeh eeeh, ma noi le-, ma noi legati da un filo spinato





e scusa, lo so che ti ho delusa ma no no

mi hai chiesto scusa, io sono

così pieno di me che il mio vuoto sei te

scusa, lo so che ti ho delusa ma no no

mi hai chiesto scusa, io sono

così pieno di me che il mio vuoto sei te





Ascolta su: