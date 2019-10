Daddy Yankee – Que Tire Pa’ ’Lante: video ufficiale, testo e traduzione (in giornata)

Rilasciato il 18 ottobre 2019 via El Cartel Records, Que Tire Pa’ ’Lante è uno scoppiettante singolo del cantante e rapper portoricano, che vede, anche se in minima parte, la collaborazione di Natti Natasha, Darell, Bad Bunny, Lennox, Anuel AA, Wisin.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna questo pezzo, un filmato all’insegna del ballo diretto da Marlon P. La canzone è stata scritta e prodotta da Ramón Luis Ayala Rodríguez, aka Daddy Yankee.

Daddy Yankee – Que Tire Pa’ ’Lante Testo e Traduzione

Trrr

Trr, trr

Trr, trr, trr

Lo’ Evo Jedis

¡Trueno!

Tú eres atrevida

Hablaste mucho, pero no tienes salida

Ahora demuéstrame

Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire

Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire

Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire

Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire

Que tire, que tire pa’ ‘lante

Que tire pa’ ‘lante con su movimiento

Y si la ve’ bailando es la favorita

Si la ve’ como suelta la cinturita

Si la ve’, aquí no andamo’ en sentimiento

Mami, lo que quiere’ e’ ¡fuego!

Modélame ese pantalón caliente (Yeh-yeh-yeh)

Tú quiere’ de esto no te haga’ la loca (Toma)

Aviso de tsunami esté pendiente (¡Uah!)

Te duermes conmigo te lleva la ola (*¡Zumba!*)

Peine lleno cuando lo sueno

Soy de los malo’, también de los bueno’

Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno

Le llego marcando terreno (Wuh)

Mi combo con to’ los barreno’

Nunca le bajamo’ a la movie, la tenemos siempre en estreno ¡Zumba!

Mami, tienes el power

Bailando tú flow navega más que un browser

¡Sigue!, con ese paso, te gano el caso

Muévelo, castígala, dale un latigazo

Suave, así es como me gusta

Suave (Dile), dime, ¿cómo lo quieres?

Suave, ajá, tú pediste má’, no hables má’, dímelo, ajá

Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa’ ‘lante

Que tire pa’ ‘lante con su movimiento ‘e campeona

Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa’ ‘lante

Que tire pa’ ‘lante con su movimiento

Y si la ve’ bailando es la favorita

Si la ve’ como suelta la cinturita

Si la ve’, aquí no andamo’ en sentimiento

Mami, lo que quiere’ e’ ¡fuego!

Modélame ese pantalón caliente (Yeh-yeh-yeh)

Tú quiere’ de esto no te haga’ la loca (Toma)

Aviso de tsunami esté pendiente (¡Uah!)

Te duermes conmigo te lleva la ola (*¡Zumba!*)

Tienes cara de baby, pero tú eres una killa

Me gusta como te mueve’, ma’i, me gusta como vacila’ (Wuh)

Pa’l de lobos te vigilan

Pero tú andas con Godzilla (Ah)

Esta gente parecían tenni’ los tenías haciendo fila (Eh)

So’ dímelo ma’, dímelo ma’, dímelo ma’, ¿qué fue? (Prr)

‘Tamos en vivo todo el mundo está grabándote

Marca tendencia tienes que brillar hoy (Baby)

Porque me robo el show cuando te lo doy (Eh)

Suave, así es como me gusta

Suave (Dile), dime, ¿cómo lo quieres?

Suave, ajá (Ah), tú pediste má’, no hables má’, dímelo, ajá (Pro-pro)

Tú eres atrevida (Baby)

Hablaste mucho, pero no tienes salida (Champion)

Ahora demuéstrame

Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire

Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire

Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire

Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire

Que tire, que tire, que tire, pa’ ‘lante

Que tire pa’ ‘lante con su movimiento

Y si la ve’ bailando es la favorita

Si la ve’ como suelta la cinturita

Si la ve’, aquí no andamo’ en sentimiento

Mami, lo que quiere’ e’ ¡fuego!

(¡Challenge!)

Tú me gusta’, tú me gusta’, tú me gusta’, ma’i, ay-ay

Si ganas yo me voy contigo

(¡Challenge!)

Tú me gusta’, tú me gusta’, tú me gusta’, ma’i, ay-ay

Si pierdes tú te vas conmigo

(¡Challenge!)

Tú me gusta’, tú me gusta’, tú me gusta’, ma’i, ay-ay

Si ganas yo me voy contigo

(¡Challenge!)

Tú me gusta’, tú me gusta’, tú me gusta’, ma’i, ay-ay

Si pierdes tú te vas conmigo, oh





Urba y Rome

Who, Who-Who-Who, Who’s this?

¡Daddy Yankee!

Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa’ ‘lante

¡Trueno!





La traduzione arriverà in giornata o al massimo domani. Quella sotto è automatica.

Sei audace

Hai parlato molto, ma non hai via d’uscita

Adesso mostramelo

Quella tira, tira, tira, tira, tira

Quella tira, tira, tira, tira, tira

Quella tira, tira, tira, tira, tira

Quella tira, tira, tira, tira, tira

Lascialo tirare, lascialo tirare

Lascialo avanzare con il suo movimento

E se la vede ballare, è la favorita

Se la vede, come lascia andare la cintura

Se la vedi “, qui non camminiamo” nei sentimenti

Mamma, quello che vuoi è il fuoco!

Modellami quei pantaloni caldi (Yeh-yeh-yeh)

Vuoi ‘questo non ti rende pazzo’ (Prendi)

Tsunami Warning Be Pending (Uah!)

Dormi con me, l’onda ti porta (* Zumba! *)

Pettine completo quando lo sogno

Vengo dai cattivi, anche dai bravi ragazzi

Flow Ferrari che rompe la strada, un cavallo che non ha freni

Arrivo segnando terra (Wuh)

La mia combinazione con “los auger”

Non l’abbiamo mai deluso, lo abbiamo sempre in prima visione, Zumba!

Mamma, hai il potere

Ballando il tuo flusso, naviga più di un browser

Continua! Con quel passaggio, vinco il caso

Sposta, punisci, frusta

Morbido, è così che mi piace

Soft (diglielo), dimmi, come lo vuoi?

Gentile, aha, hai chiesto di più, non parlare più, dimmi, aha

Tirare, tirare, tirare, tirare, tirare, tirare davanti

Ciò tira “avanti con il suo movimento” e il campione

Tirare, tirare, tirare, tirare, tirare, tirare davanti

Lascialo avanzare con il suo movimento

E se la vede ballare, è la favorita

Se la vede, come lascia andare la cintura

Se la vedi “, qui non camminiamo” nei sentimenti

Mamma, quello che vuoi è il fuoco!





Modellami quei pantaloni caldi (Yeh-yeh-yeh)

Vuoi ‘questo non ti rende pazzo’ (Prendi)

Tsunami Warning Be Pending (Uah!)

Dormi con me, l’onda ti porta (* Zumba! *)

Hai una faccia da bambino, ma sei un killa

Mi piace come ti commuove “, ma, mi piace come esiti” (Wuh)

Pa’l de lobos veglia su di te

Ma cammini con Godzilla (Ah)

Queste persone sembravano averle allineate (Eh)

Quindi ‘dimmi ma’, dimmi ma ‘, dimmi ma’, cos’era? (Prr)

‘Abbiamo live tutti ti stanno registrando

Marchio di tendenza che devi brillare oggi (Baby)

Perché ho rubato lo spettacolo quando te lo do (Eh)

Morbido, è così che mi piace

Soft (diglielo), dimmi, come lo vuoi?

Gentile, aha (Ah), hai chiesto di più, non parlare più, dimmi, aha (Pro-pro)

Sei audace (piccola)

Hai parlato molto, ma non hai via d’uscita (Campione)

Adesso mostramelo

Quella tira, tira, tira, tira, tira

Quella tira, tira, tira, tira, tira

Quella tira, tira, tira, tira, tira

Quella tira, tira, tira, tira, tira

Lascialo tirare, lascialo tirare, lascialo tirare

Lascialo avanzare con il suo movimento

E se la vede ballare, è la favorita

Se la vede, come lascia andare la cintura

Se la vedi “, qui non camminiamo” nei sentimenti

Mamma, quello che vuoi è il fuoco!

(Sfida!)

Mi piaci, mi piaci, mi piaci, ma, ay-ay

Se vinci, vengo con te

(Sfida!)

Mi piaci, mi piaci, mi piaci, ma, ay-ay

Se perdi, vieni con me

(Sfida!)

Mi piaci, mi piaci, mi piaci, ma, ay-ay

Se vinci, vengo con te

(Sfida!)

Mi piaci, mi piaci, mi piaci, ma, ay-ay

Se perdi, vieni con me, oh

Urba e Roma

Chi, chi-chi-chi, chi è questo?

Papà Yankee!

Tirare, tirare, tirare, tirare via

Thunder!

