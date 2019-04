Daddy Yankee & Katy Perry feat. Snow – Con Calma remix: lyric video, testo e traduzione

Visto il grandissimo successo di Con Calma, rielaborazione di Daddy Yankee della hit di Snow del 1992 “Informer”, successivamente sono usciti svariati remix, ma l’ultimo della serie è indubbiamente il più interessante, anche e soprattutto perché vede la collaborazione della popstar statunitense Katy Perry. I due hanno dato vita a un bollente duetto che promette di fare veramente grandi cose!

In questa nuova interessante versione, oltre allo spagnolo c’è ovviamente molto nuovo testo inglese scritto e interpretato dalla Perry, che un po’ ubriaca e birichina seduce il portoricano con i suoi balletti sexy.

Non so se verrà mai rilasciato il video ufficiale, che sarei a dir poco curioso di vedere, ma nell’attesa, è invece possibile vedere il lyric video cliccando sull’immagine sottostante.

Testo Con Calma remix

D-D-D-D-D-DY

¡Ay, Daddy!

Play N’ Skillz

Katy Perry

Run!

[Katy Perry]

¿Cómo te llamas baby?

A little mezcal got me feelin’ spicy

I know that we don’t speak the same language

But I’m gonna let my body talk for me (Talk for me)

Hola me llamo Katy

A little mezcal got me feelin’ naughty

I know that we don’t speak the same language

So I’m gonna let my body talk for me (Talk for me)

[Daddy Yankee]

Con calma, yo quiero ver como ella lo menea

Mueve ese poom-poom, girl

Es un asesina, cuando baila quiere que to’ el mundo la vea

I like your poom-poom, girl (Sube, sube)

Con calma, yo quiero ver como ella lo menea

Mueve ese poom-poom, girl

Tiene adrenalina, en medio ‘e la pista, vente hazme lo que sea

I like your poom-poom, girl (¡Hey!)

[Katy Perry]

Dress up with my girls, on the hunt tonight

Got a feelin’ Ima catch a wild one

I know that I’m not typically your type

But you never had this kind of stimulation

All eyes on my when I light up the room

You play the right vibe and my body will move

Easy baby, I see you’re in the mood

Me too

[Katy Perry]

Con calma

I see you’re lovin’ the way I work the floor now

I got the poom-poom, boy

You could be my Puerto Rican dream, I’ll be your California gurl now

I got the poom-poom, boy

Con calma

I see you’re lovin’ the way I work the floor now

I got the poom-poom, boy

You could be my Puerto Rican dream, I’ll be your California gurl now

I got the poom-poom, boy

[Daddy Yankee]

Tú tiene’ candela y yo tengo la vela

Llama el 911, se están quemando las suela’

Me daña cuando la faldita esa me la modela

Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela’

Te llaman a ti la reina del party

Mucha sandunga tiene ese body

Tírate un paso, no-no-no pare

¡Wow! Dale, dale (Yo’)

Somos dos bandido’ entre la rumba y romance

Y zúmbale DJ, otra ve’ pa’ que dance

Échale, échale, échale pa’trás

Échale, échale, pa’lante y pa’trás (Ey, eh, ey)





[Daddy Yankee & Katy Perry]

Con calma, yo quiero ver como ella lo menea (Con calma)

Mueve ese poom-poom, girl (Girl)

Es un asesina, cuando baila quiere que to’ el mundo la vea

I like your poom-poom, girl

Con calma

I see you’re lovin’ the way I work the floor now

I got the poom-poom, boy

You could be my Puerto Rican dream, I’ll be your California gurl now

I got the poom-poom, boy

[Snow]

Come with a nice young lady (Let’s go)

Intelligent, yes she gentle and irie (¡Fuego!)

Everywhere me go me never lef’ her at all-ie (Dile)

Yes-a Daddy Snow me are the roam dance man-a (Snow)

Roam between-a dancin’ in-a in-a nation-a (Prr-prr-prr)

You never know say daddy me Snow me are the boom shakata (¿Qué-qué-qué-qué?)

Me never lay-a down flat in-a one cardboard box-a (¡Sube, sube!)

Yes-a Daddy Yankee me-a go reachin’ out da top (What?)

[Daddy Yankee & Katy Perry]

Con calma, yo quiero ver como ella lo menea (Con calma)

Mueve ese poom-poom, girl (Girl)

Es un asesina, cuando baila quiere que to’ el mundo la vea

I like your poom-poom, girl

Con calma

I see you’re lovin’ the way I work the floor now

I got the poom-poom, boy

You could be my Puerto Rican dream, I’ll be your California gurl now

I got the poom-poom, boy





Daddy Yankee e Katy Perry – Con Calma remix Traduzione in italiano

[Katy Perry]

Come ti chiami baby?

Un po’ di mezcal mi ha fatto sentire piccante

So che non parliamo la stessa lingua

Ma lascerò che il mio corpo parli per me (parli per me)

Ciao, mi chiamo Katy

Un po’ di mezcal mi ha fatto sentire birichina

So che non parliamo la stessa lingua

Quindi lascerò parlare il mio corpo per me (parli per me)

[Daddy Yankee]

Con calma, voglio vedere come lo muove

Muovi quel “poom poom” ragazza (Ragazza)

È un’assassina, quando balla vuole che tutti la guardino

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza (Salta su, salta su)

Con calma, voglio vedere come lo agita

Muovi quel “poom poom” ragazza

Ha adrenalina in mezzo alla pista, vieni a farmi tutto ciò che vuoi

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza (hey!)

[Katy Perry]

Mi vesto con le mie amiche, andiamo a caccia stasera

Ho la sensazione che me ne prendero’ uno selvaggio

So di non essere il tuo tipo

Ma non hai mai avuto questo tipo di stimolo

Ho tutti gli occhi addosso quando vivacizzo il locale

Metti il sottofondo giusto e il mio corpo si muoverà

Facile bbay, vedo che sei dell’umore giusto

Anch’io





[Katy Perry]

Con calma

Vedo che adori il modo in cui ballo in pista

Ho il poom-poom, ragazzo

Potresti essere il mio sogno portoricano, sarò la tua ragazza californiana ora

Ho il poom-poom, ragazzo

Con calma

Vedo che adori il modo in cui ballo in pista

Ho il poom-poom, ragazzo

Potresti essere il mio sogno portoricano, sarò la tua ragazza californiana adesso

Ho il poom-poom, ragazzo

[Daddy Yankee]

Hai la candela e io il cero

Chiama il 911, si stanno bruciando le suole

Mi da fastidio quando la gonna me la modella

Tesoro, tu sei malata, ma il tuo spettacolo non lo cancelli

Ti chiamano la regina della festa

Quel corpo ha molta grazia

Fai un passo, no-no-non fermarti

Wow! dai, forza (Yo)

Siamo due banditi tra la rumba e il romanticismo

E vacci dentro DJ, ancora affinché balli

Mettilo, mettilo, mettilo indietro

Mettilo, mettilo, davanti e indietro

[Daddy Yankee e Katy Perry]

Con calma, voglio vedere come lo muove (Con calma)

Muovi quel “poom poom” ragazza (Ragazza)

È un’assassina, quando balla vuole che tutti la guardino

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza

Con calma

Vedo che ora ti piace il modo in cui ballo

Ho il poom-poom, ragazzo

Potresti essere il mio sogno portoricano, sarò la tua ragazza californiana ora

Ho il poom-poom, ragazzo

[Snow]

Vengo con una bellissima ragazza (andiamo!)

Intelligente, sì lei gentile e incantevole (Fuoco!)

Ovunque io vada, non la lascio mai tutta sola (diglielo)

Sì, Papà Snow, sono l’uomo del ballo vagabondo (Snow)

Vago tra un ballo nazionale (Prr-prr-prr)

Non sai mai dire che io e Daddy siamo il boom shakata (cosa-cosa-cosa-cosa?)

Non mi sono mai sdraiato in una scatola di cartone (alza, alza!)

Sì, Daddy Yankee mi tende la mani dall’alto (Cosa?)

[Daddy Yankee e Katy Perry]

Con calma, voglio vedere come lo muove (Con calma)

Muovi quel “poom poom” ragazza (Ragazza)

È un’assassina, quando balla vuole che tutti la guardino

Mi piace il tuo “poom pomm” ragazza

Con calma

Vedo che ora ti piace il modo in cui ballo

Ho il poom-poom, ragazzo

Potresti essere il mio sogno portoricano, sarò la tua ragazza californiana ora

Ho il poom-poom, ragazzo

