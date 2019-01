Daniele Silvestri: audio e testo del nuovo brano Tempi Modesti feat. Davide Shorty

Dal 25 gennaio 2019 è disponibile Tempi Modesti, il nuovo singolo del cantautore romano Daniele Silvestri con la collaborazione del cantautore, rapper e produttore siciliano Davide Shorty.

La nuova canzone rientra nel lato b del 45 giri di Complimenti Ignoranti, singolo pubblicato lo scorso 11 gennaio. Il vinile sarà disponibile a partire dal prossimo 15 febbraio.

Si tratta del primo di tre “45 giri” (10 pollici in realtà, quindi più grande) che anticiperanno l’uscita del nuovo nonché nono album in studio, successore del fortunato Acrobati, pubblicato il 26 febbraio 2016.

Ecco spiegato il perché nella cover di Complimenti Ignoranti, si trovata in alto a destra la dicitura “Vol 1: Dance Pack”. Inoltre se non ho capito male, la copertina del brano in oggetto, sarà l’immagine che troveremo nel retro del vinile.

Tempi Modesti Testo – Daniele Silvestri ft. Davide Shorty

Download su: Amazon – Vinile – iTunes

[Strofa 1]

Ho detto di no

E non lo farò

Che se verrà dura

La testa, la cura

No via non si può

Ho detto di no

Ho detto di no.

Ho detto di sì

E voglio così

E sono capace

Se questo mi piace

Di star tutto lì

A dire di sì

A dire di sì.

[Ritornello 1]

Non cambia niente

Che tanto e come sempre

Puoi dire quello che vuoi.

[Strofa 2]

È stupido ma efficace

Ridicolo sì ma audace

Il popolo della rete, là

Mi abboccherà

Ma abbocca già.

E infatti guarda come scivola via veloce

La logica del “Mi piace”

Sembrava finire e invece va

Ma quanto va?

Ma dove va?





[Ritornello 2]

Non costa niente

E indiscutibilmente

Puoi fare quello che vuoi.

[Interludio: Daniele Silvestri e (Davide Shorty)]

E ti consoli pensando che il rischio non c’è

E ti diverti insultando chi è meglio di te

Che se va bene a un ministro, figurati a me

E dai facciamoci un selfie col morto al mio tre.

E ti consoli pensando che il rischio non c’è

E ti diverti insultando chi è meglio di te

Che se va bene a un ministro, figurati a me

E dai facciamoci un selfie col morto al mio tre.

Al mio tre

E dai facciamoci un selfie!

Al mio tre! (Ayy, ok, wooh, uno, due, tre)

[Strofa 3: Shorty]

Bevo il tempo come un sorso d’acqua

La lancetta scappa e mi ricatta

Quando io la ignoro lei mi guarda

Quando la ritrovo sembra un’altra

Sono sempre pronto quando scatta

L’ora di trovarmi faccia a faccia

Con questa ignoranza che dilaga

Maga che ipnotizza e che minaccia

Un ragazzino fischia e poi l’abbraccia

Dando vita ad una strana danza

Danno e beffa, bella bestia l’ansia

Istantaneamente se lo mangia

Sputa forma senza la sostanza

Intrappolato dentro la sua stanza

Esce con il sedativo in tasca

Solo se la connessione casca.

[Ritornello 3]

Non resta niente

E quindi finalmente

Puoi dire quello che vuoi.

[Interludio]

E ti consoli pensando che il rischio non c’è

E ti diverti insultando chi è meglio di te

Che se va bene a un ministro, figurati a me

E dai facciamoci un selfie col morto al mio tre.

E ti consoli pensando che il rischio non c’è

E ti diverti insultando chi è meglio di te

Che se va bene a un ministro, figurati a me

E dai facciamoci un selfie col morto al mio tre.

[Conclusione]

E tanto a te cosa interessa?

Tu guarda la mia pasta!

Ignora chi protesta!

Fai solo un cenno con la testa!

Alza il volume della festa!

E quando serve una risposta

Ammesso mai che sia richiesta

Non serve neanche che sia giusta!

Come non serve che sia onesta!

Basta che sia sempre la stessa!

E tu ripetila ogni volta!

Tanto a te cosa interessa?

Se per la gente che ti ascolta

Puoi dire quello che vuoi

Quello che vuoi.





