Demi Lovato – Commander In Chief: ascolta il nuovo singolo contro Donald Trump

Commander In Chief è un singolo di Demi Lovato di chiaro stampo politico, in quanto nel brano, disponibile dal 14 ottobre 2020, la cantautrice si rivolge al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Il testo e la traduzione in italiano di questa orecchiabile canzone, scritta dall’interprete con la collaborazione di Finneas, Eren Cannata, Justin Tranter e Julia Michaels, con produzione di Finneas e Cannata.

Dopo la hit con Marshmello, OK Not To Be OK, e la toccante “Still Have Me“, pubblicata a fine settembre, Demi torna con questo gradevole brano, nel quale lascia intendere che lei e tante altre persone lotteranno per spodestare Trump che, come da titolo, in questo pezzo viene definito Comandante Supremo.

Testo Commander In Chief di Demi Lovato

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

Were you ever taught when you were young

If you mess with things selfishly, they’re bound to come undone?

I’m not the only one

That’s been affected and resented every story you’ve spun

And I’m a lucky one

‘Cause there are people worse off that have suffered enough

Haven’t they suffered enough?

But you can’t get enough of

Shutting down systems for pеrsonal gain

Fightin’ fires with flyers and prayin’ for rain

Do you get off on pain?

We’rе not pawns in your game

Commander in chief, honestly

If I did the things you do

I couldn’t sleep, seriously

Do you even know the truth?

We’re in a state of crisis, people are dying

While you line your pockets deep

Commander in chief, how does it feel to still… be able to breathe?





We were taught when we were young

If we fight for what’s right, there won’t be justice for just some

Won’t give up, stand our ground

We’ll be in the streets while you’re bunkering down

Loud and proud, best believe

We’ll still take a knee while you’re

Commander in chief, honestly

If I did the things you do

I couldn’t sleep, seriously

Do you even know the truth?

We’re in a state of crisis, people are dying

While you line your pockets deep

Commander in chief, how does it feel to still… be able to breathe?

Be able to breathe

Won’t give up, stand our ground

We’ll be in the streets while you’re bunkering down

Won’t give up, stand our ground

We’ll be in the streets while you’re

Commander in chief, honestly

If I did the things you do

I couldn’t sleep, seriously

Do you even know the truth?

We’re in a state of crisis, people are dying

While you line your pockets deep

Commander in chief, how does it feel to still… be able to breathe?

Able to breathe





Commander In Chief traduzione

Ti è mai stato insegnato quando eri giovane

Che se incasini le cose egoisticamente, sono destinate a fallire?

Non sono la sola

Ad essere stata danneggiata e risentita da ogni storia che hanno rifilato

E io sono fortunata

Perché ci sono persone che stanno peggio e che hanno sofferto abbastanza

Non hanno sofferto abbastanza?





Ma non ne hai mai abbastanza di

Arrestare i sistemi fatti per guadagni personali

Di combattere il fuoco con i volantini e pregare affinché piova

Ti eccita il dolore?

Non siamo pedine del vostro gioco

Comandante supremo, onestamente

Se facessi le cose che fai tu

Non riuscirei a dormire, seriamente

Conosci almeno la verità?

Siamo in uno stato di crisi, le persone stanno morendo

Mentre ti riempi le tasche

Comandante supremo, come ci si sente ad essere ancora in grado di respirare?

Quando eravamo giovani ci hanno insegnato

Se combattiamo per quello che è giusto, non ci sarà giustizia solo per alcuni

Non mollare, tenergli testa

Saremo in piazza mentre ti rifornisci

Forti e fieri, meglio credere

Continueremo a inginocchiarci mentre sei

Comandante supremo, onestamente

Se facessi le cose che fai tu

Non riuscirei a dormire, seriamente

Conosci almeno la verità?

Siamo in uno stato di crisi, le persone stanno morendo

Mentre ti riempi le tasche

Comandante supremo, come ci si sente ad essere ancora in grado di respirare?

Essere in grado di respirare

Non mollare, tenergli testa

Saremo in piazza mentre ti rifornisci

Non mollare, tenergli testa

Saremo in piazza mentre tu sei

Comandante in capo, onestamente

Se facessi le cose che fai tu

Non riuscirei a dormire, seriamente

Conosci almeno la verità?

Siamo in uno stato di crisi, le persone stanno morendo

Mentre ti riempi le tasche

Comandante supremo, come ci si sente ad essere ancora in grado di respirare?

Essere in grado di respirare