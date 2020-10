NF – Chasing_(Demo) ft. Mikayla Sippel: ascolta la canzone (testo e traduzione)

Chasing_(Demo) è la prima release del rapper statunitense Nathan Feuerstein, meglio conosciuto come NF, che nella traccia, disponibile ovunque dal 12 ottobre 2020, canta la volontà di sfuggire al suo dolore e alle sue difficoltà nelle relazioni.

Il testo e la traduzione in italiano della canzone, scritta e prodotta insieme a Tommee Profitt. Chasing_(Demo) vede la collaborazione della giovane fan e cantante Mikayla Sippel.

La traccia è composta da due frammenti che il rapper ha pubblicato sui social media nell’ultimo anno. Si pensava che il primo si intitolasse “Bad Person” e il secondo “Run Away”, poiché campionava il ritornello.

Testo Chasing_(Demo) di NF feat. Mikayla Sippel

[Mikayla Sippel]

I just wanna run away

Find somewhere that feels safe

Find somewhere the bad days

Don’t come as often in this sad phase

Somewhere I can be loved

Where I don’t have to run away from my flaws

And I don’t have to be afraid of my thoughts

This high, this high that I’ve been chasing

[NF & (Mikayla Sippel)]

Doesn’t have an exit

I don’t learn my lesson

I don’t see no endin’ in sight

I don’t feel the best when I try

Holdin’ my head up high but it’s not workin’

Makin’ you cry makes me feel like a bad person (Bad person)

And something’s got a hold on me

They don’t see the world I see

Heartbeat in my chest feels weak

It’s really startin’ to weigh on me, yeah

[Mikayla Sippel & NF]

I just wanna run away

And find somewhere that feels safe

Find somewhere the bad days

Don’t come as often in this sad phase

Somewhere I can be loved

Where I don’t have to run away from my flaws

And I don’t have to be afraid of my thoughts

With this high, this high that I’ve been chasing





[NF & (Mikayla Sippel)]

Always likes the sad trip

And ruin all my friendships

Way too many questions in my mind

I don’t have the answers but I try

Holdin’ my head up high but it’s not workin’, yeah

Making you sad makes me feel like a bad person (Bad person, person)

I said some awful things last week

Messin’ with my self-esteem

Mixed up my priorities

It’s really startin’ to weigh on me, yeah

[Mikayla Sippel]

I just wanna run away

Find somewhere that feels safe

Find somewhere the bad days

Don’t come as often in this sad phase

Somewhere I can be loved

Where I don’t have to run away from my flaws

And I don’t have to be afraid of my thoughts

This high, this high that I’ve been chasing





La traduzione di Chasing Demo

Voglio solo scappare

Trovare un posto che ti faccia sentire al sicuro

Trovare un posto dove le brutte giornate

Non vengano così spesso in questa triste fase

Da qualche parte in cui posso essere amata

Dove non devo fuggire dai miei difetti

E non devo aver paura dei miei pensieri

Questo sballo, questo sballo a cui davo la caccia





Non ho un’uscita

Non imparo la lezione

Non vedo la fine all’orizzonte

Non mi sento al meglio quando provo

A tenere la testa alta ma non funziona

Farti piangere mi fa sentire una persona cattiva (persona cattiva)

E qualcosa mi tiene in pugno

Non vedono il mondo che vedo io

Il battito del cuore nel mio petto si sente debole

Sta iniziando davvero a pesarmi, sì

Voglio solo scappare

E trovare un posto che mi faccia sentire al sicuro

Trovare un posto dove le brutte giornate

Non vengano così spesso in questa triste fase

Da qualche parte in cui posso essere amata

Dove non devo fuggire dai miei difetti

E non devo aver paura dei miei pensieri

Con questo sballo, questo sballo a cui davo la caccia

Gli piace sempre il viaggio triste

E rovina tutte le mie amicizie

Troppe domande nella mia testa

Non ho le risposte ma ci provo

Tengo la testa alta ma non funziona, sì

Renderti triste mi fa sentire una persona cattiva (persona cattiva, persona)

La scorsa settimana ho detto cose terribili

Mettendo a repentaglio la mia autostima

Ho confuso le mie priorità

Sta veramente iniziando a pesarmi, sì

Voglio solo scappare

Trovare un posto che ti faccia sentire al sicuro

Trovare un posto dove le brutte giornate

Non vengano così spesso in questa triste fase

Da qualche parte in cui posso essere amata

Dove non devo fuggire dai miei difetti

E non devo aver paura dei miei pensieri

Questo sballo, questo sballo a cui davo la caccia