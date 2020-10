Demi Lovato – Still Have Me: ascolta e leggi il testo e la traduzione della struggente canzone

Rilasciato il 30 settembre 2020, Still Have Me è un singolo di Demi Lovato inerente l’uscita dal tunnel della tossicodipendenza, che ha quindi molto a che vedere con Anyone, brano rilasciato il 27 gennaio 2020. Leggi il testo e la traduzione in italiano.

Molti di voi ricorderanno il 24 luglio 2018, perché in quella data la popstar venne ricoverata in ospedale per overdose e quella vicenda fortunatamente non finì molto male come avrebbe potuto. A inizio anno, Demi pubblicò la citata Anyone, scritta prima di quella drammatica parentesi della sua vita. A sorpresa, rende ora disponibile il toccante brano in oggetto, che è al contrario stato scritto e inciso dopo quell’episodio e che è incentrato sulla sua guarigione, perché fortunatamente dopo la riabilitazione, la cantante sembra essere definitivamente uscita dalla dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

Mentre è di pochi giorni fa la notizia della rottura con l’attore, ballerino e cantante statunitense Max Ehrich, durata pochi mesi, Demi regala ai fan questo pezzo molto lento e intenso, scritto con la collaborazione di Sean Myer e Chloe Angelides, che l’hanno anche prodotto. In un certo senso, sebbene la canzone sia stata creata prima, potremmo dire che ha anche a che vedere con la fine di questa love story, perché nonostante il suo stato d’animo non sia dei migliori, qui la Lovato racconta di non avere molto, ma di avere ancora sé stessa, che è tutto ciò di cui ha bisogno.

Testo Still Have Me di Demi Lovato

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

Hmm

I’m a mess and I’m still broken

But I’m finding my way back

And it feels like someone’s stolen

All the light I ever had

Like the world disappeared

And I’m laying right here

While the silence is piercing

And it hurts to breathe

I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

And that’s all I need

So take my faith but at least I still believe (I still believe)

And that’s all I need

I don’t have much but at least I still have me

Everything around me shattered

All the highs are now just low

But it doesn’t even matter

‘Cause I’d rather be alone

All my love disappeared

And I’m laying right here

While the silence is piercing

And it hurts to breathe





I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

And that’s all I need

So take my faith but at least I still believe (I still believe)

And that’s all I need

I don’t have much but at least I still have me

I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

(Woah, woah)

I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

And that’s all I need (That’s all I need)

So take my faith but at least I still believe (I still believe)

And that’s all I need (That’s all I need)

I don’t have much but at least I still have me

Ooh, hmm





Demi Lovato Still Have Me traduzione

Sono un disastro e sono ancora a pezzi

Ma sto cercando la retta via

E’ come se qualcuno abbia rubato

Tutta la luce che avevo

Come se il mondo fosse scomparso

E me ne sto qui

Mentre il silenzio mi trafigge

E ho difficoltà a respirare





Non ho molto ma perlomeno ho ancora me (ho ancora me)

E non mi serve altro

Quindi prendo la mia fede ma almeno continuo a credere (continuo a credere)

E non mi serve altro

Non ho molto ma perlomeno ho ancora me

Intorno a me tutto distrutto

Tutti gli alti sono ora solo bassi

Ma non importa

Perché preferisco stare da sola

Tutto il mio amore è scomparso

E me ne sto qui

Mentre il silenzio mi trafigge

E ho difficoltà a respirare

Non ho molto ma perlomeno ho ancora me (ho ancora me)

E non mi serve altro

Quindi prendo la mia fede ma almeno continuo a credere (continuo a credere)

E non mi serve altro

Non ho molto ma perlomeno ho ancora me

Non ho molto ma almeno ho ancora me (ho ancora me)

Non ho molto ma perlomeno ho ancora me (ho ancora me)

E non mi serve altro (non mi serve altro)

Quindi prendo la mia fede ma almeno continuo a credere (continuo a credere)

E non mi serve altro (non mi serve altro)

Non ho molto ma perlomeno ho ancora me