La Colonna sonora del film “P. S. Ti amo ancora”: titoli delle canzoni della soundtrack e di tutte le altre utilizzate nella pellicola

I titoli e l’audio delle 15 tracce presenti nella soundtrack ufficiale P. S. Ti amo ancora (titolo originale: To All the Boys: P.S. I Still Love You), ma anche di tutte le altre canzoni che si sentono e nella pellicola e quelle utilizzate nei due trailer della pellicola, disponibile su Netflix dal 12 febbraio 2020.

Si tratta di un film del 2020 diretto da Michael Fimognari, sequel del film del 2018 “Tutte le volte che ho scritto ti amo” nonché l’adattamento cinematografico del romanzo del 2015 “P. S. I Still Love You” scritto da Jenny Hanma. Ma gli amanti della serie devono sapere che è stato girato un terzo capitolo intitolato “To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean“, che uscirà sempre sempre nel 2020 e che dovrebbe andare a chiudere questa trilogia.





La colonna sonora è stata rilasciata il 7 febbraio 2020 e racchiude canzoni già esistenti e altre incise appositamente, come quella di Marina Diamandis intitolata About Love. Ma come anticipato, sperando di cosa gradita, sotto ho inserito altri brani non facenti parte della soundtrack ufficiale e in quale momento vengono riprodotti.

PS. Ti amo ancora tracklist (colonna sonora 2020) [In quale momento vengono riprodotte?]

Lo trovi su Amazon: Download – Download su iTunes – Audio delle canzoni

I Can’t Believe – CYN 2:25 [Peter e Lara si recano in un ristorante italiano per cena] Age Of Consent – Cayetana 3:46 [Lara Jean cucina per San Valentino.] About Love – MARINA 3:34 [Lara Jean e Peter si tengono per mano e si allontanano dalla casa sull’albero. Si baciano felicemente. Titoli di coda.] Crashing – Illenium feat. Bahari 3:50 [Lara Jean vede suo padre e Trina tenersi per mano. Manda un sms a John Ambrose per il ballo. Stormy aiuta Lara Jean a prepararsi per lil ballo. poi scende le scale con un bellissimo vestito.] Moral Of The Story – Ashe 3:21 [Lara Jean trascorre la sua giornata dopo la fine della relazione. Canta parte della canzone nel corridoio] Midnight Sun – OTR & Ukiyo 3:55 [Lara Jean scende le scale. Apre la porta e Peter è lì a prenderla, con in mano dei fiori] Purple Hat – Sofi Tukker 2:58 [Lara Jean arriva a Belleview e incontra Stormy] Candy [Clean] – Bad Child feat. Ryan Chambers 2:16 [Scena della festa in casa. Lara Jean e Lucas fanno una bella chiacchierata] Way Back In – Ages and Ages 3:46 [Lara Jean e Peter vanno al luna park] As I’ll Ever Be – Chaz Cardigan 2:26 [Tutti incoraggiano Lara Jean e John Ambrose a ballare. John Ambrose le racconta di quando ha provato a chiederle di ballare a scuola.] Honest – Hanne Mjøen 3:35 [Titoli di coda.] You’re Mine – Lola Marsh 4:12 [Lara Jean torna a casa e va nella sua stanza dopo l’appuntamento con Peter] You Should Be Dancing – The New Respects 3:14 [I residenti di Belleview ballano e si divertono allo Star Ball] Better By Myself – Hey Violet 3:14 [Titoli di coda.] Something Like This – Gordi 3:44 [Lara Jean racconta a John Ambrose di Peter. Parla con Stormy, quindi si riunisce con Peter]

Tutte le altre canzoni utilizzate in P. S. Ti amo ancora non incluse nella soundtrack [In quale momento le sentiamo?]

Then He Kissed Me – The Crystals [Lara Jean balla e sincronizza le sue labbra con la canzone, provando abiti. Viene interrotta da Kitty.]

Open Tales – Bora York [Lara Jean e Peter cenano]

lift me from the ground – San Holo feat. Sofie Winterson [Lara Jean e Peter sulla jeep di Peter e si fermano al Festival delle Lanterne.]

Tal Uno – Barrie [Lara Jean e Peter fanno volare la loro lanterna e guardano tutte le lanterne alzarsi in volo.]

Lovers – Anna Of The North [Flashback sulla scena della vasca idromassaggio del precedente “Tutte le volte che ho scritto ti amo”]

Midway – Bad Bad Hats (Strumentale) [Lara Jean riceve una lettera da John Ambrose]

Clovers – Barrie [Lara Jean guida, arriva a scuola e cammina lungo il corridoio]

Psychic Reader – Bad Bad Hats (Strumentale) [Peter interrompe il sogno ad occhi aperti di Lara Jean]

Ocean Eyes (Cast del film) [Un gruppo a cappella fa la serenata a una ragazza nella caffetteria]

I Want It That Way (Cast del film) [Un gruppo di studenti canta in classe]

Talk with Your Hands – Bad Bad Hats (Strumentale) [Peter trova Lara Jean seduta sotto gli alberi fuori dalla scuola]

Heartbeat – MARKS [Lara Jean e Peter si scambiano messaggi e decidono di lasciare la festa]

It Hurts – Bad Bad Hats (Strumentale) [Lara Jean prepara dolcetti per la festa.]

GOOD – Erin McCarley (Strumentale) [Tutti arrivano fuori dalla casa sull’albero per la festa]

Kill This Love – BLACKPINK [Lara Jean si prepara per la partita di lacrosse di Peter]

Girls Just Wanna Have Fun (Registrata allo Spotify Studios NYC) – Charlotte Lawrence, Nina Nesbitt & Sasha Sloan [Lara Jean si sveglia dopo aver dormito per terra]

Alewife – Clairo [Lara Jean invia un sms a qualcuno e aspetta che arrivino alla casa sull’albero]

Canzoni Trailer P. S. Ti amo ancora

I Like Me Better – Lauv [Utilizzata nel primo trailer ufficiale]

Nobody Compares To You – Gryffin ft. Katie Pearlman Utilizzata nel secondo trailer ufficiale]