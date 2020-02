Francesco Gabbani – Viceversa è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Il 14 febbraio 2020 è uscito Viceversa, quarto album in studio del cantante toscano Francesco Gabbani, che arriva a poco meno di tre anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Magellano. I titoli delle canzoni.

In questo atteso progetto discografico sono presenti nove inediti, tra i quali le già conosciute È un’altra cosa, Duemiladiciannove e la canzone presentata a Sanremo 2020, scritta con la collaborazione di Pacifico e prodotta da Matteo Cantaluppi. A tre anni dalla vittoria del Festival con il brano Occidentali’s Karma, e a quattro anni dal trionfo nella categoria Nuove Proposte con “Amen”, l’artista è tornato per la terza volta al Teatro Ariston ma questa volta non ce l’ha fatta per un pelo, secondo solo a Diodato e la sua Fai Rumore.

Il filo conduttore del nuovo lavoro è il rapporto tra individualità e collettività: “ogni brano suggerisce un punto di vista diverso nel cercare di interpretare la complessa relazione tra “te stesso” e “gli altri”, tra la personalità singola e il sistema sociale” ha dichiarato il cantante che in un’altra e più recente occasione si è così pronunciato “Ho deciso di intitolare l’album così perché, a fine lavoro, mi sono accorto che c’era una sorta di filo conduttore all’interno del mio disco che è ben rappresentato dal messaggio del brano che ho portato al Festival, ossia il tentativo di capire chi sono in un confronto tra la dimensione intima e la collettività in un inevitabile equilibrio a cui aspiro“.

L’album è disponibile nel formato CD, vinile, digitale e nell’edizione deluxe (Extraformato fotografico). A seguire i titoli dei brani.

Viceversa tracklist (Francesco Gabbani album 2020)

Einstein 2:56 Il sudore ci appiccica 3:05 Viceversa [Video Ufficiale – Testo] 3:35 Cinesi 3:47 Shambola 3:06 Duemiladiciannove 3:32 È un’altra cosa 3:18 Bomba pacifista 3:25 Cancellami 3:03

Francesco Gabbani – Viceversa Testo





Tu non lo dici ed io non lo vedo

L’amore è cieco o siamo noi di sbieco?

Un battibecco nato su un letto

Un diluvio universale

Un giudizio sotto il tetto

Up con un po’ di down

Silenzio rotto per un grande sound

Semplici eppure complessi

Libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi

Facili occasioni per difficili concetti

Anime purissime in sporchissimi difetti

Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni

Solitudini e condivisioni

Ma se dovessimo spiegare

In pochissime parole

Il complesso meccanismo

Che governa l’armonia del nostro amore

Basterebbe solamente dire

Senza starci troppo a ragionare

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

E detto questo che cosa ci resta

Dopo una vita al centro della festa?

Protagonisti e numeri uno

Invidiabili da tutti e indispensabili a nessuno

Madre che dice del padre:

“Avrei voluto solo realizzare

Il mio ideale, una vita normale”

Ma l’amore di normale non ha neanche le parole

Parlano di pace e fanno la rivoluzione

Dittatori in testa e partigiani dentro al cuore

Non c’è soluzione che non sia l’accettazione

Di lasciarsi abbandonati all’emozione

Ma se dovessimo spiegare

In pochissime parole

Il complesso meccanismo

Che governa l’armonia del nostro amore

Basterebbe solamente dire

Senza starci troppo a ragionare

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

È la paura dietro all’arroganza

È tutto l’universo chiuso in una stanza

È l’abbondanza dentro alla mancanza

Ti amo e basta!

È l’abitudine nella sorpresa

È una vittoria poco prima dell’arresa

È solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo

Per poterti dire che ti amo!

Ma se dovessimo spiegare

In pochissime parole

Il complesso meccanismo

Che governa l’armonia del nostro amore

Basterebbe solamente dire

Senza starci troppo a ragionare

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa