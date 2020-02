Ashe – Moral of the Story: audio, video, testo e traduzione della canzone

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale di Moral of the Story, singolo di Ashe incluso nella colonna sonora di P. S. Ti amo ancora (titolo originale To All the Boys: P.S. I Still Love You), rilasciata il 7 febbraio 2020, vale a dire cinque giorni prima dell’uscita di questo film, sequel di Tutte le volte che ho scritto ti amo (2018), disponibile in esclusiva su Netflix.

Scritta a quattro mani con Casey Smith e prodotta da Noah Conrad & FINNEAS (fratello e producer di Billie Eilish), originariamente questa canzone è stata inclusa nell’EP “Moral of the Story: Chapter 1”, rilasciato il 5 aprile 2019.

Il brano è stato scritto dall’emergente cantautrice californiana, mentre stava per arrivare San Valentino, con la consapevolezza che il suo matrimonio era sull’orlo del collasso. Qualche mese più tardi chiese il divorzio. Scrivere questo pezzo, è stato il suo modo di dare un senso a tutta questa vicenda, perché in questa gradevole traccia, come avrete capito, si parla di un rapporto tossico giunto ormai al capolinea.

Ashe – Moral of the Story Testo

[Verse 1]

So I never really knew you

God, I really tried to

Blindsided, addicted

Thought we could really do this

But really I was foolish

Hindsight, it’s obvious

[Pre-Chorus 1]

Talking with my lawyer

She said, “Where’d you find this guy?”

I said, “Young people fall in love

With the wrong people sometimes”

[Chorus]

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

You can think that you’re in love

When you’re really just in pain

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

In the end, it’s better for me

That’s the moral of the story, babe

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)

[Verse 2]

It’s funny how a memory

Turns into a bad dream

When running wild turns volatile

Remember how we painted our house

Just like my grandparents did

So romantic but we fought the whole time

Should’ve seen the signs, yeah

[Pre-Chorus 2]

Talking with my mother

She said, “Where’d you find this guy?”

Said, “Some people fall in love

With the wrong people sometimes”

[Chorus]

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

You can think that you’re in love

When you’re really just in pain

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

In the end, it’s better for me

That’s the moral of the story, babe

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)

[Bridge]

They say it’s better to have loved and lost

Than never to have loved at all

That could be a load of shit

But I just need to tell you all





[Chorus]

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

You can think that you’re in love

When you’re really just engaged

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

In the end, it’s better for me

That’s the moral of the story

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

You can think that you’re in love

When you’re really just in pain

Some mistakes get made

That’s alright, that’s okay

In the end, it’s better for me

That’s the moral of the story, babe

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)

[Outro]

(That’s the moral of the story)

(That’s the moral of it)

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh-oh, oh-oh)





La traduzione in italiano di Moral of the Story

Quindi non ti ho mai conosciuto veramente

Dio, ci ho provato davvero

Accecata, assuefatta

Pensavo che avremmo potuto andare avanti

Ma in realtà sono stata sciocca

Col senno di poi, è chiaro

Parlando con il mio avvocato

Lei mi disse: “Dove hai trovato questo tizio?”

Io dissi: “A volte i giovani si innamorano

Delle persone sbagliate”

Certi errori si fanno

Fa niente, non è un problema

Puoi pensare di essere innamorato

Quando in realtà stai solo soffrendo

Certi errori si fanno

Fa niente, non è un problema

Alla fine, per me è stato meglio così

Questa è la morale della favola, baby

(Oh oh oh oh)

(Oh oh oh oh)

È strano come un ricordo

Diventi un brutto sogno

Quando agitarsi diventa pericoloso

Ricordo quando abbiamo dipinto la nostra casa

Proprio come avevano fatto i miei nonni

Così romantico ma litigammo continuamente

Avrei dovuto cogliere i segnali, sì





Parlando con mia madre

Lei disse: “Dove hai trovato questo tizio?”

Io dissi: “A volte alcuni si innamorano

Delle persone sbagliate”

Certi errori si fanno

Fa niente, non è un problema

Puoi pensare di essere innamorato

Quando in realtà stai solo soffrendo

Certi errori si fanno

Fa niente, non è un problema

Alla fine, per me è stato meglio così

Questa è la morale della favola, baby

(Oh oh oh oh)

(Oh oh oh oh)

(Oh oh oh oh)

(Oh oh oh oh)

Si dice che è meglio aver amato e perso

Che non aver amato mai

Potrebbero essere un mucchio di stron*ate

Ma dovevo dire tutto

Certi errori si fanno

Fa niente, non è un problema

Puoi pensare di essere innamorato

Quando in realtà sei solo impegnato

Certi errori si fanno

Fa niente, non è un problema

Alla fine, per me è stato meglio così

Questa è la morale della favola

Certi errori si fanno

Fa niente, non è un problema

Puoi pensare di essere innamorato

Quando in realtà stai solo soffrendo

Certi errori si fanno

Fa niente, non è un problema

Alla fine, per me è stato meglio così

Questa è la morale della favola, baby

(Oh oh oh oh)

(Oh oh oh oh)

(Oh oh oh oh)

(Oh oh oh oh)

(Questa è la morale della storia)

(Questa è la morale di ciò)

(Oh oh oh oh)

(Oh oh oh oh)

