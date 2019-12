La colonna sonora di Last Christmas: le canzoni delle soundtrack ufficiali e quelle che si sentono nei trailer

La colonna sonora di Last Christmas, film del 2019 scritto e diretto da Paul Feig, con Kate (Emilia Clarke) e Tom (Henry Golding), distribuito negli Stati Uniti dall’8 novembre e in Italia dal successivo 19 dicembre. La sceneggiatura è stata scritta da Bryony Kimmings ed Emma Thompson.

I titoli delle 17 tracce presenti nella soundtrack (The Original Motion Picture Soundtrack), disponibile nelle piattaforme digitali dall’8 novembre, mentre il CD e il vinile sono reperibili dal 15 novembre. Qui invece i titoli delle musiche opera del compositore statunitense Theodore Shapiro (Original Motion Picture Score), disponibili dal successivo 22 novembre. Qui l’elenco di tutte le canzoni e quelle utilizzate nei trailer.

Last Christmas è una pellicola di genere commedia-sentimentale, che vede protagonisti anche Michelle Yeoh (“Santa”) ed Emma Thompson (Petra). Ambientato a Londra durante le feste di Natale, nel film la goffa e sfortunata Kate, che conduce una vita all’insegna di scelte sbagliate e di piccoli vizi, come l’alcol, sogna di diventare una cantante famosa e per il momento, deve quindi accontentarsi di lavorare come elfo in un negozio di decorazioni natalizie gestito da Santa. Un giorno Katerina incontra Tom e da quel momento la sua vita prende una svolta improvvisa.

Sulle note di brani solisti del compianto George Michael (c’è anche un inedito) e degli Wham!, oltre che delle musiche di Shapiro, si svolge quest’attesa pellicola, che tra pochi giorni potremo finalmente vedere anche nella penisola.

Last Christmas tracklist (colonna sonora 2019)





Last Christmas – Wham! 4:24 Too Funky – George Michael 3:46 Fantasy – George Michael 5:01 Praying for Time – George Michael 4:41 Faith – George Michael 3:16 Waiting for That Day – George Michael 4:51 Heal the Pain – George Michael 4:45 One More Try – George Michael 5:50 Fastlove, Pt. 1 – George Michael 5:29 Everything She Wants – Wham! 5:29 Wake Me up Before You Go-Go – Wham! 3:52 Move On – George Michael 4:47 Freedom! ’90 – George Michael 6:30 Praying for Time (Live) – George Michael 5:15 This Is How (We Want You to Get High) – George Michael 4:00

Last Christmas (Original Motion Picture Score by Theodore Shapiro) tracklist

Secret Garden 2:24 Upward-Looking Stranger 0:52 The Dane 1:21 You Again 1:43 Stupid Stupid Girl 1:43 Homeless Again 1:14 Self-Pity Party 3:26 Walk This Way 1:37 Santa and the Dane 1:17 Looking for Tom 0:47 The Scar 6:38 Busking 0:45 Riches 0:44 Back from County Brexit 1:55 Take Care 2:39

Tutte le canzoni utilizzate in Last Christmas [In quale momento le sentiamo?]

Praying for Time (Remastered) – George Michael [Scena di pattinaggio sul ghiaccio]

Heal the Pain (Remastered) – George Michael [Canzone cantata da Young Kate all’inizio, nella Chiesa. Successivamente viene cantata di nuovo da Kate e Tom]

Attendo conferma su queste canzoni:

Too Funky – George Michael

It’s The Most Wonderful Time Of The Year – Denver & The Mile High Orchestra

Sleigh Ride – Empty Houses

She Drives Me Crazy – Fine Young Cannibals

Christmas Bride – Ray Conniff

My Favorite Things – Rodgers & Hammerstein

Jingle Bell Rock – Bobby Helms

Lullaby – Johannes Brahms

Joy To The World

Joy To The World – Isaac Watts

Spavaj Dijete, Spavaj

Last Christmas (Twister Techno Remix Edit) – X-Mas Allstars featuring Fab

A Holly Jolly Christmas – Johnny Marks

White Christmas – Rosemary Clooney

Sinoc nisi bila tu – Zdravko Colic

Jingle Bells – Deck The Halls

Donald Wheres Your Troosers

Blue Christmas – Billy Hayes

God Rest Ye Merry, Gentlemen

Land Of Hope And Glory – Edward Elgar

Rockin’ Around The Christmas Tree – Brenda Lee

Zvoncici – Krunoslav ‘Kico’ Slabinac

Canzoni utilizzate nei Trailer di Last Christmas

In inglese

This Baby Don’t Cry – K.Flay [Trailer ufficiale, prima canzone]

Last Christmas – Wham! [Trailer ufficiale, seconda canzone]

Freedom! ’90 – George Michael (Rimasterizzato) [Ultima canzone del trailer ufficiale]

In italiano

Last Christmas – Emilia Clarke (Wham! Cover) [Trailer italiano, prima canzone]

Faith – George Michael [Trailer italiano, seconda canzone]

Keeping Your Head Up – Birdy [Trailer italiano, terza canzone]