Amici 19 – Nyv canta “Per Favore”: video e testo della canzone

Classe 1997, Mirella Nyvinne Pinternagel, in arte Nyv, è un’allieva della diciannovesima edizione di Amici e Per Favore, è un suo contagioso inedito interpretato sul palco del talent show a metà novembre 2019. Il testo e il video della sfida con Gaia,

Nata in Lussemburgo, ma di origini tedesche e marocchine e italiana d’adozione (vive a Domodossola a Cormano, nel milanese), lei è una cantautrice ma anche polistrumentista autodidatta, avendo già dimostrato di avere grandi qualità nel suonare la chitarra (nella nuova bellissima canzone in francese Blues D’Alcool) e il pianoforte nell’incantevole e coinvolgente brano in oggetto, pieno di parole d’amore, ma sa anche suonare il basso e l’ukulele, insomma è un’abile artista a 360 gradi dalla bellissima e dolcissima voce, pur non avendo mai studiato canto.

Nyv, diminutivo di Nyvinne, ha conquistato tutti con il suo indiscutibile talento, riuscendo ad accedere alla scuola più famosa d’Italia la sua voce ma lei non è nuova al piccolo schermo, avendo già preso parte a Sarà Sanremo, programma in cui è stata eliminata durante la seconda fase della serata finale e nel 2018 ottenne un dignitoso terzo posto a Sanremo Giovani con “Io ti penso”, dietro solo a Mahmood e i La Rua, che le consentì comunque di esibirsi su importanti palchi di tutto il mondo durante il Sanremo World Tour.

Ma non finisce qui perché sabato 14 dicembre 2019, lei e il ballerino Federico si sono esibiti a Tu Si Que Vales 2019, trasmissione condotta da Belen Rodriguez, con una giuria composta da Gerry Scotti, Rudi Zerby, Teo Mammuccari e Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice di Amici. Il tutto grazie al fatto di aver vinto la sfida delle rispettive categorie.

Nyv Per Favore Testo





Amerò gli sbagli

che farai nei miei confronti

asciugherò i tuoi pianti

proteggerò i tuoi sogni

Mi tufferò a salvarti

e ti stringerò le mani

poi rideremo negli abbracci

e ci capiremo in silenzio





Indosserò i tuoi panni

anche se mi staranno stretti

e ti difenderò…

se tu vorrai odiarmi

non me ne pentirò

se vorrai andare via

esiste un tempo dentro al cuore

che non finirà

Ti chiederò di amarmi, per favore

resterò in silenzio ferma ad aspettare

per tutto il tempo

che avrai bisogno

ti chiederò di amarmi, per favore

mi medicherò fino poi a guarire

perché fare l’amore vorrà dire

prendersi cura di te

si, odio me