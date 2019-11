La colonna sonora di Cetto c’è, senzadubbiamente: le canzoni della soundtrack originale del film

Dal 21 novembre 2019 viene distribuito nei cinema il film comico “Cetto c’è, senzadubbiamente“, diretto da Giulio Manfredonia, che vede protagonista Antonio Albanese nei panni del corrotto politicante Cetto La Qualunque.

“Cetto c’è” chiude la cosiddetta Trilogia du Pilu, andando a succedere i precedenti Qualunquemente (2011) e Tutto tutto niente niente (2012). “La democrazia non può garantire più niente, un re si” è il motto del monarca che “la penisola stava aspettando”. Ma davvero?

La colonna sonora è invece disponibile in streaming e in download digitale dal precedente 15 novembre e al suo interno troviamo 19 composizioni di Emanuele Bossi e tre inediti di Silvano “Cetto” Albanese, che insieme a Piero Guerrera è anche coautore, uno dei quali impreziosito dalla voce del celebre rapper lombardo Gué Pequeno, presente (in versione bionda) anche nel filmato che accompagna il brano, utilizzato precedentemente nel trailer della pellicola, che non è stata giudicata in maniera molto entusiasmante dalla critica, che tuttavia ha elogiato una colonna sonora decisamente ben fatta.





Cetto c’è senzadubbiamente tracklist (colonna sonora 2019)

Tutte le tracce sono opera del compositore Emanuele Bossi eccetto ove specificato.

Calabrian ouverture 2:27 Il vero amore – Antonio Albanese 3:04 La favola della zia 1:40 Cetto trap 1:55 Viziata 1:15 Tanta memoria 0:42 Pizza e crauti 1:57 Meno tasse 1:20 Cetto buffo di Calabria 2:13 In forma smagliante 2:34 Un re zigano 1:42 Il piano di Venanzio 1:44 La verità 3:11 Cica cica bum 1:40 Bum bum bum – Antonio Albanese 3:11 Marina di sopra 1:29 A palazzo 1:07 Le concubine 1:14 I principi giocano a burraco 1:21 Un colpo di striscio 2:00 Possiamo fare grandi cose 1:19 Io sono il re – Antonio Albanese feat. Guè Pequeno 2:34