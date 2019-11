Cristiano Malgioglio rubacuori nei panni di Malèna nel video del nuovo singolo Notte Perfetta feat. The Jek: il testo (incompleto)

Rilasciato lunedì 25 novembre 2019 via Baraonda Edizioni Musicali, Notte Perfetta è un contagioso e travolgente singolo di Cristiano Malgioglio, con la collaborazione dall’emergente duo di rapper The Jek, su proposta di Diego Calvetti, che ha curato gli arrangiamenti.

Il testo e l’audio della nuova canzone, che arriva dopo i successi di ‘Mi sono innamorato ma di tuo marito’ ‘Dolceamaro Remix’ e di ‘Danzando Danzando’, ma questo pezzo è veramente coinvolgente, allegro, festoso, ballabile e caratterizzato da un ritornello a dir poco martellante, che entra subito nella testa; insomma, ‘Notte Perfetta’, è un altro successo annunciato di Cristiano, anche se a dire il vero, sentiamo davvero molto poco la sua voce.

Il Video di Notte Perfetta

Nel video che accompagna il brano, diretto dal veterano Gaetano Morbioli, Malgioglio è invece quasi assoluto protagonista: nei panni di Malèna, personaggio interpretato da Monica Bellucci nel film del 2000 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, egli incanta i ragazzi che lo vedono passare, che da quel momento hanno l’ossessione di lui e il sogno erotico di portarselo a letto. Le location: Modica, Marina di Modica e Porticciolo San Pieri.

Se da un lato l’artista ha scelto di omaggiare la celebre attrice umbra, dall’altro la Bellucci ha ricambiato, definendo il filmato geniale, originale e divertente.

Com’è nata la canzone?

Ce lo spiega il cantautore stesso: “L’idea di questa canzone è nata per caso: in uno dei miei tanti viaggi a Cuba ho conosciuto alcuni bravissimi musicisti, uno di questi ha scritto questo brano che ho pensato fosse molto adatto a me e io ho fatto il testo in italiano. Appena ho accennato a Lorenzo Suraci di questa canzone, lui ha trasferito a Diego Calvetti il mood con cui doveva arrangiare il pezzo “Notte Perfetta, che è un brano allegro. Diego Calvetti ha proposto i The Jek, giovani ragazzi con cui abbiamo realizzato questa collaborazione“

Cristiano Malgioglio Notte Perfetta testo

Download su: Amazon – iTunes

parziale…

(cosa c’è che non va, cosa c’è che non va)

E pégate un poquito

[Strofa 1: The Jek]

[Ritornello]

Notte perfetta

la notte è imperfetta se lasci lei per me

notte incerta

la maledetta notte che ho amato te

[Post-Ritornello]

Por eso pégate un poquito mas

por eso pégate un poquito hay

por eso pégate un poquito

dame del tu amor poquito poquito

por eso pégate un poquito mas

por eso pégate un poquito hay

por eso pégate un poquito

que tú tienes lo que yo necesito

por eso pégate un poquito hay





[The Jek]

Notte perfetta in un pugno di vita

perdo la testa mentre ascolto la tua schiena che respira

ma t’immagini, stanotte sei tutto quello che voglio

oggi ti spoglio, domani c’ho un ricordo

[C. Malgioglio]

Pégate, pégate, pégate mami

solo vivemos el momento

e non perdiamo mas el tiempo

quiero robarme tu corazón

[The Jek]

Adesso amame un poquito hay

y vamos en lo suavecito

e basta appena, senti che bomba stasera

e lo so che ti va, cosa c’è che non va?

Seh!

[Ritornello]

Notte perfetta

la notte è imperfetta se lasci lei per me (se lasci lei per me, per me)

notte incerta

la maledetta notte che ho amato te

[Post-Ritornello]

Por eso pégate un poquito mas

por eso pégate un poquito hay

por eso pégate un poquito

dame del tu amor poquito poquito

por eso pégate un poquito mas

por eso pégate un poquito hay

por eso pégate un poquito

que tú tienes lo que yo necesito

por eso pégate un poquito hay

Lookin’ for a night dream

when my heart beat

some darling consider

dame del tu amor poquito poquito





I need it all tonight, I don’t care

?

dame del tu amor poquito poquito

[Ritornello]

Notte perfetta

la notte è imperfetta se lasci lei per me (se lasci lei per me, per me)

notte incerta

la maledetta notte che ho amato te

[Post-Ritornello]

Por eso pégate un poquito mas

por eso pégate un poquito hay

por eso pégate un poquito

dame del tu amor poquito poquito

por eso pégate un poquito mas

por eso pégate un poquito hay

por eso pégate un poquito

que tú tienes lo que yo necesito

por eso pégate un poquito hay





