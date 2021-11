Un ritmo che ci fa subito venire voglia di ballare: la bellissima Cold Heart di Elton John cattura in una versione remix con la bella e brava Dua Lipa. Il fascino è quello del passato ma il taglio è decisamente innovativo.

Difficile non ballare ascoltando le calde e tenere note di Cold Heart. Una canzone fatta per cuori freddi, bisognosi d’amore e che immerge in atmosfere lontane nel tempo. I sentimenti però sono sempre gli stessi. La voglia di tornare a sentire il fuoco dentro, di non avere paura di cadere essendo semplicemente se stessi.

LEGGI ANCHE –>Ozzy Osbourne Ordinary Man feat. Elton John: audio, testo e traduzione della title track del nuovo album

Cold Heart, Dua Lipa e Elton John – IL VIDEO

“Cold Heart (Pnau Remix)” è il nuovo singolo di Elton John messo in piedi grazie alla collaborazione di Dua Lipa. La canzone segue il singolo “It’s A Sin” uscito sempre nel 2021.

Nell’annunciare il brano con il noto artista ha rivelato il suo entusiasmo per la collaborazione. Il cantante ha anche fatto una tenera dedica alla cantante.

Non vedeva l’ora che la ascoltassero tutti i suoi fan e infatti a pochi giorni dalla pubblicazione il remix ha già ricevuto tantissimi like e commenti.

LEGGI ANCHE –> Kylie Minogue & Dua Lipa in Real Groove (Studio 2054 Remix): testo e traduzione

Il testo e la traduzione

Volete imparare a canticchiarla? Oggi vi sveleremo qual è il testo, parola per parola per riprodurla al meglio.



Cold Heart

It’s a human sign

When things go wrong

When the scent of her lingers

And temptation’s strong

Cold, cold heart

Hardened by you (oh)

Some things lookin’ better, baby

Just passin’ through (no, no, no, no, no)

And I think it’s gonna be a long, long time

‘Til touchdown brings me ‘round again to find

I’m not the man they think I am at home

Oh no, no, no

And this is what I should have said

Well I thought it, but I kept it hid

Cold, cold heart

Hardened by you (oh)

Some things lookin’ better, baby

Just passin’ through (no, no, no, no, no)

And I think it’s gonna be a long, long time

‘Til touchdown brings me ‘round again to find

I’m not the man they think I am at home

Oh no, no, no (no, no, no, no, no)

And this is what I should have said

Well I thought it, but I kept it hid

Cold, cold heart (oh)

Hardened by you

Some things lookin’ better, baby (oh)

Just passin’ through (no no, no, no, no)

And I think it’s gonna be a long, long time

‘Til touchdown brings me ‘round again to find

I’m not the man they think I am at home

Oh no, no, no (no, no, no, no, no)

And this is what I should have said (and I think it’s gonna be a long, long time)

(‘Til touchdown brings me ‘round again to find)

Well I thought it, but I kept it hid (I’m not the man they think I am at home)

(Oh no, no, no) (no, no, no, no, no)

Sugar (oh)

Sugar

Sugar (oh)

Sugar

(No, no, no, no, no)

Ma qual è il significato letterale della canzone? Ecco la traduzione in italiano.

Cuore Freddo

È un segno umano

Quando le cose vanno male

Quando il suo profumo persiste

E la tentazione è forte

Freddo, cuore freddo

Indurito da te

Alcune cose sembrano migliori, baby

Solo di passaggio (Oh no, no, no, no)

E penso che ci vorrà molto, molto tempo

Prima di toccare il fondo che mi porti di nuovo a cercare

Non sono l’uomo che credono io sia a casa

Oh no, no, no (No, no, no, no)

E questo è quello che avrei dovuto dire

Quando sto cadendo, ma non posso ballare

Freddo, cuore freddo

Indurito da te

Alcune cose sembrano migliori, baby

Solo di passaggio (Oh no, no, no, no)

E penso che ci vorrà molto, molto tempo

Prima di toccare il fondo che mi porti di nuovo a cercare

Non sono l’uomo che credono io sia a casa

Oh no, no, no (No, no, no, no)

E questo è quello che avrei dovuto dire

Quando sto cadendo, ma non posso ballare

Freddo, cuore freddo

Indurito da te

Alcune cose sembrano migliori, baby

Solo di passaggio (Oh no, no, no, no)

E penso che ci vorrà molto, molto tempo

Prima di toccare il fondo che mi porti di nuovo a cercare

Non sono l’uomo che credono io sia a casa

Oh no, no, no (No, no, no, no)

E questo è quello che avrei dovuto dire (E penso che ci vorrà molto, molto tempo)

(Prima di toccare il fondo che mi porti di nuovo a cercare)

Quando sto cadendo, ma non posso ballare (Non sono l’uomo che credono io sia a casa)

(Oh no, no, no)

(Oh no, no, no, no)

Tesoro

Tesoro

Tesoro

Tesoro

(Oh no, no, no, no)

Non vi resta che tenere pigiato sul tasto play e lasciarvi cullare dalle tenere note della canzone.