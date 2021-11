Quando Achille Lauro partecipò alla 69esima edizione del Festival di Sanremo venero fuori polemiche di ogni tipo: la sua canzone fece molto discutere la maggior parte dell’opinione pubblica si schierò contro di lui. Il testo della sua canzone, Rolls Royce, venne giudicato provocatorio ed offensivo. Oggi però – con uno show tutto suo- è pronto a far ‘rosicare’ gli invidiosi e i criticoni.

Achille Lauro, noto cantante e cantautore e rapper italiano, è noto per canzoni nate dalle contaminazioni tra rap e trap più recenti. Il suo volto è noto in Tv anche per le sue tante apparizioni: nel 2017 – per esempio- partecipò al programma Pechino Express, classificandosi al terzo posto, come coppia compositori.

L’anno successivo entra nel campo cinematografico come produttore di Terrurismo e riceve anche il premio MaTiff per giovani produttori. Mentre invece nel 2018 questa volta al fianco di Mara Maionchi nella scelta dei concorrenti alle Home Visit di X-Factor.

E nel 2020 fonda una nuova agenzia di booking e management, la MK3. e viene nominato Chief Creative Director dell’etichetta discografica E.R.

Achille Lauro, è la novità dal suo profilo Instagram

Dal suo profilo Instagram, seguito da milioni di follower, Achille Lauro ha annunciato di voler ancora una volta riproporre i suoi migliori brani, come fece già l’anno scorso al MediTA Festival di Taranto riscontrando un ingente successo.

Questa volta, il suo spettacolo, verrà riproposto al Teatro degli Arcimboldi di Milano ed a poter assistere l’artista da vicino, saranno in pochi.

Questa è la notizia che Achille Lauro ha dato dal suo profilo Instagram, dando il nome allo spettacolo di ONE NIGHT SHOW, e sarà la stessa orchestra del Teatro di Taranto ad accompagnarlo.

ACHILLE e One Night Show

Dopo il successo avuto a Taranto l’artista ha voluto omaggiare i suoi fan con un altro spettacolo, ma questa volta il luogo in cui si terrà è Milano, saranno in pochi a potersi permettere di vederlo, ma momentaneamente ancora non è certa se sarà una serata con documentario a si potrà assistere Achille Lauro dal vivo.

Possiamo dirvi con certezza che oltre ai tanti brani di successo, le sue esibizioni stravaganti il noto artista si è cimentato anche nella scrittura di due libri.

E che al Teatro Arcimboldi ci sarà una serata unica e chi avrà il privilegio di poter assistere, per la prima volta si vedrà quello che Achille ha provato durante le sue esibizioni, ovvero con una strumentazione avanzata Hi-Tech, verranno mostrate le sue sensazioni le sue emozioni. Insomma un qualcuno di davvero unico.