Jared Leto e la sua beauty routine | Ecco quante ore dedica al giorno

Jared Leto per interpretare il suo ruolo in House Of Gucci, ha trascorso molte ore in sala trucco. Ecco a cosa si è sottoposto.

Nato a Bossier City, nel 1971, Jared Joseph Leto, conosciuto semplicemente come Jared Leto è un cantante, regista e musicista inglese.

Durante l’infanzia ha vissuto quasi sempre in viaggio. Dopo la separazione dei genitori, con la madre, il fratello e il nonno, ha girato diverse città e per aiutare la famiglia ha lavorato sin dall’età di dodici anni facendo lavori umili come il lavapiatti, e a sedici come portiere.

Jared Leto e le ore di trucco

Sua madre ha sempre incoraggiato i suoi figli a vivere d’arte, avendo come suo primo strumento un pianoforte malridotto. Dopo la scuola si iscrive all‘Università della Arti di Filadelfia nel corso di Pittura ma la sua passione per la recitazione lo porta a trasferirsi all’Università delle arti visuali di New York dove ha studiato cinema.

Nel 1992 si trasferisce a Los Angeles e inizia a recitare per alcune serie tv e nel 1996 entra a far parte della classifica degli uomini più affascinanti del mondo. Nello stesso anno ottiene il suo primo ruolo da protagonista in L’ultimo dei grandi re e gli viene offerto il ruolo di Jack in Titanic ma Leto non si presenta alle audizioni.

Paralleremente nel 1998 insieme a suo fratello Shannon Leto, fonda il gruppo musicale Thirty Second to Mars, e inizialmente Jared non utilizza il suo modo per non influenzare il pubblico e per far si che la band si facesse conoscere per il loro talento senza che l’attenzione si focalizzasse su di lui.

Dopo un paio d’anni a lavorare sui brani del loro primo album, la band esordisce ottenendo un enorme successo.

Dall’Oscar a House of Gucci

Per via dell’impegno musicale, Leto lascia la recitazione per qualche anno fino al 2004 quando torna nel ruolo di Efestione in Alexander.

Nel 2012 viene scelto per interpretare la parte di Rayon, un travestito omosessuale sieropositivo in Dallas Buyers Club, vincendo l’Oscar come attore non protagonista per la sua performance.

Dopo aver prestato il volto al Joker di Suicide Squad e a Morbius viene scelto nel cast di House of Gucci di Ridley Scott per interpretare Paolo Gucci.

Per interpretare l’uomo, Jared Leto ha dovuto indossare una calotta pelata, una pancia finta e delle protesi facciali.

Per arrivare ad essere Paolo Gucci, l’attore si è sottoposto a sei ore di trucco e un’ora per levarsi via tutto il lavoro, inoltre ha dovuto anche imparare a parlare, camminare, ballare, cantare e muoversi diversamente per rendere al meglio il suo personaggio.