The 1975 – People: video ufficiale, testo e traduzione

Rilasciato alle ore 20:30 del 22 agosto 2019, People è il primo singolo dei The 1975 estratto dal quarto album in studio Notes on a Conditional Form, atteso per il 21 febbraio 2020. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Matthew Healy, Warren Fu & Ben Ditto. La visione del filmato è sconsigliata a chi soffre di epilessia.

La canzone invita le persone ad agire e quindi a non ignorare i problemi del mondo, tra cui il divario generazionale, il conservatorismo, i cambiamenti climatici e altre questioni politiche.

The 1975 – PeopleTesto e Traduzione

[Verse 1]

Wake up, wake up, wake up

It’s Monday morning and we’ve only got a thousand of them left

Well, I know it feels pointless and you don’t have any money

But we’re all just gonna try our fucking best

Well, my generation wanna fuck Barack Obama

Living in a sauna with legal marijuana

Sveglia, sveglia, sveglia

È lunedì mattina e ce ne restano solo un migliaio

Beh, so che ti sembra inutile e che non hai soldi

Ma stiamo solo cercando di fare del nostro meglio

Bene, la mia generazione vuole sco*are Barack Obama

Vuole vivere in una sauna con marijuana legale

[Pre-Chorus]

Well, girls, food, gear

I don’t like going outside, so bring me everything here

(Yeah, woo, yeah, that’s right)

Bene, ragazze, cibo, roba

Non mi piace uscire, quindi portami tutto qui

(Sì, woo, sì, esatto)

[Chorus]

People like people

They want alive people

The young surprise people

Stop fucking with the, fucking with the

People like people

They want alive people

The young surprise people

Stop fucking with the, fucking with the

People like people

They want alive people

The young surprise people

Stop fucking with the, fucking with the

People like people

They want alive people

The young surprise people

Stop fucking with the kids





Alle persone piacciono le persone

Che vogliono persone vive

I giovani che sorprendono le persone

Non rompete il ca**o ai, il ca**o ai

Alle persone piacciono le persone

Che vogliono persone vive

I giovani che sorprendono le persone

Non rompete il ca**o ai, il ca**o ai

Alle persone piacciono le persone

Che vogliono persone vive

I giovani che sorprendono le persone

Non rompete il ca**o ai, il ca**o ai

Alle persone piacciono le persone

Che vogliono persone vive

I giovani che sorprendono le persone

Non rompete il ca**o ai bambini

[Verse 2]

Wake up, wake up, wake up

We are appalling and we need to stop just watching shit in bed

And I know it sounds boring and we like things that are funny

But we need to get this in our fucking heads

The economy’s a goner, republic’s a banana, ignore it if you wanna

Sveglia, sveglia, sveglia

Siamo spaventosi e dobbiamo smettere di guardare lo schifo a letto

E so che sembra noioso e che ci piacciono le cose divertenti

Ma dobbiamo ficcarcelo nelle nostre ca**o di teste

L’economia è spacciata, la repubblica è una banana, se vuoi ignoralo

[Pre-Chorus]

Fuck it, I’m just gonna get girls, food, gear

I don’t like going outside, so bring me everything here

(Yeah, woo, yeah)

Bene, ragazze, cibo, roba

Non mi piace uscire, quindi portami tutto qui

(Sì, woo, sì)





[Chorus]

People like people

They want alive people

The young surprise people

Stop fucking with the, fucking with the

People like people

They want alive people

The young surprise people

Stop fucking with the, fucking with the

People like people

They want alive people

The young surprise people

Stop fucking with the kids

People like people

They want alive people

The young surprise people

Stop fucking with the kids

Alle persone piacciono le persone

Che vogliono persone vive

I giovani che sorprendono le persone

Non rompete il ca**o ai, il ca**o ai

Alle persone piacciono le persone

Che vogliono persone vive

I giovani che sorprendono le persone

Non rompete il ca**o ai, il ca**o ai

Alle persone piacciono le persone

Che vogliono persone vive

I giovani che sorprendono le persone

Non rompete il ca**o ai bambini

Alle persone piacciono le persone

Che vogliono persone vive

I giovani che sorprendono le persone

Non rompete il ca**o ai bambini

[Chorus]

People like people

They want alive people

The young surprise people

Stop fucking with the, fucking with the

People like people

They want alive people

The young surprise people

Stop fucking with the, fucking with the

People like people

They want alive people

The young surprise people

Stop fucking with the kids





