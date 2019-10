Franco Battiato – Torneremo ancora: audio e testo del nuovo singolo dall’album omonimo con la Royal Philharmonic Concert Orchestra

Torneremo ancora è un singolo di Franco Battiato registrato con la Royal Philharmonic Concert Orchestra diretta da Carlo Guaitoli, che fa parte dell’album Torneremo ancora, disco omonimo in uscita venerdì 18 ottobre 2019 via RCA Records / Sony Music Entertainment Italy. Il testo e il video lanciato in anteprima da Che Tempo Che Fa, che ci mostra un’anticipazione di questo pezzo di questo grande artista catanese, che come ben saprete ormai tutti, purtroppo non sta bene con la salute.

Si tratta di un disco live, distribuito in CD, LP e download digitale, che racchiuderà 14 tra i suoi più rappresentativi brani registrati in occasione di alcuni concerti con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, più la nuova canzone in oggetto composta insieme a Juri Camisasca e in radio dal 14 ottobre.

Il brano trae ispirazione dall’idea della trasmigrazione delle anime verso la purificazione. Come spiegato dall’artista, a cui auguriamo di star bene il prima possibile, siamo esseri spirituali che camminano verso la liberazione, ma fino a quando non saremo liberi, torneremo ripetutamente a questa vita terrena, almeno finché la nostra anima non sarà completamente libera e per fare ciò, dovremo sbarazzarci delle nostre emozioni, delle quali siamo schiavi.

Franco Battiato Torneremo ancora testo





parziale, in aggiornamento





Un suono discende da molto lontano

assenza di tempo e di spazio

nulla si crea, tutto si trasforma

la luce sta nell’essere luminoso

irraggia il cosmo intero

cittadini del mondo cercano una terra senza confine

la vita non finisce

e come il sonno

la nascita è come il risveglio

finché non saremo liberi

torneremo ancora

ancora e ancora.