Charli XCX – 2099 feat. Troye Sivan: audio, testo e traduzione del nuovo brano

2099 ft. Troye Sivan è l’ottavo anticipo di Charli, terzo album in studio di Charli XCX, out il 13 settembre 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone, disponibile dal 10 settembre 2019.

Dopo “1999”, “Blame It on Your Love“, “Gone“, “Cross You Out”, “Warm” e “February 2017”, è arrivato quest’altro pezzo inedito, impreziosito dalla collaborazione con il cantautore australiano classe 1995.

Si tratta del sequel futuristico di “1999”, scritto dagli interpreti con la collaborazione di Nömak & A. G. Cook, che hanno anche curato la produzione. A breve verrà anche rilasciato il videoclip. La data esatta non è stata ancora specificata.

2099 Testo e Traduzione — Charli XCX & Troye Sivan

[Chorus: Charli XCX & Troye Sivan]

I pull up, roll up, fuck up

Fast like a Nascar, never touch us

Got visions, levels, they don’t get me

Quiet, no discussions, please hush

I pull up, roll up, fuck up

Don’t make decisions for me, you don’t know nothin’

I’m Pluto, Neptune, pull up, roll up, future, future

I pull up, roll up, fuck up

Fast like a Nascar, never touch us

Got visions, levels, they don’t get me

Quiet, no discussions, please hush

I pull up, roll up, fuck up

Don’t make decisions for me

You don’t know nothin’

I’m Pluto, Neptune, pull up, roll up, future

Mi fermo, rollo, faccio un casino

Veloce come un Nascar, non ci tocca mai

Ho visioni, livelli, non mi capiscono

Tranquillità, niente discussioni, per favore, taci

Mi alzo, mi alzo, cazzo

Non prendere decisioni per me, tu non sai nulla

Sono Plutone, Nettuno, mi fermo, arrotolo, il futuro, futuro

Mi fermo, rollo, faccio un casino

Veloce come un Nascar, non toccarci mai

Ho delle visioni, dei livelli, non mi capiscono

Tranquillità, niente discussioni, per favore, taci

Mi fermo, rollo, faccio delle ca**ate

Non prendere decisioni per me

Tu non sai niente

Sono Plutone, Nettuno, tira su, tira su, futuro





[Verse: Charli XCX]

Woo!

Killing, I’m so deadly, deadly

Ooh, I’m zooming like a jet ski, zoom zoom

Little dose of napalm, blow it up, yeah

Don’t care what she talk about, no

What she wanna do with my style? Yeah

No one on my level, I play nice ’cause I’m too clever

I won’t show it, never, never, but it’s crystal (Woo!)

I’m way up, way better, she might pop but it’s whatever

She might sell but what’s she selling? Does she last long?

I know they write about me (Yeah)

I know that they all see me (Yeah)

Too scared so they don’t play me

Some people try to save me

Uccidere, sono così letale, mortale

Ooh, sto zoomando come una moto d’acqua, zoom zoom

Piccola dose di napalm [https://it.wikipedia.org/wiki/Napalm], esplode, sì

Non m’interessa quello di cui lei parla, no

Che vuole fare con il mio stile? Si

Nessuno è al mio livello, non gioco sporco perché sono troppo intelligente

Non lo mostrerò mai, mai, ma è cristallino (Woo!)

Sono in cima, sono molto più brava, potrebbe far pop ma non è niente di che

Potrebbe vendere ma cosa? Lei durerà a lungo?

So che scrivono su di me (Sì)

So che mi vedono tutti (sì)

Hanno troppa paura, quindi non fanno giochini con me

Alcune persone cercano di salvarmi

[Bridge:]

Charli XCX: Ooh, but I’m feeling so good

Charli XCX & Troye Sivan: Better than I ever could

Having people in my business

Got no cage

Prison, always got away

Wanna listen when I say

“Think I care about the fame?”

Na-na-na-na





[Ponte]

Charli XCX: Ooh, ma mi sento così bene

Charli XCX e Troye Sivan: meglio che mai

Avere gente nei miei affari

Non ho una gabbia

Prigione, sono sempre scappata

Vuoi ascoltare quando dico

“Pensi che mi interessi la fama?”

Na-na-na-na

