Major Lazer – Que Calor feat. El Alfa & J Balvin: video ufficiale, testo e traduzione

Rilasciato l’11 settembre 2019, Que Calor è un singolo dei Major Lazer, con voci del colombiano J. Balvin e del dominicano El Alfa. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna la nuova canzone.

La produzione di Diplo & soci è stata scritta dagli interpreti, che nel filmato all’insegna del ballo diretto da Colin Tilley, danzano anche intorno al fuoco insieme ad altri ballerini e ballerine.

Testo e Traduzione di Que Calor — Major Lazer • J Balvin

[Intro]

(Major Lazer; J Balvin, man

Latino gang, Global; El Alfa; ya

Leggo’)

[Coro: J Balvin]

Que calor

Que ca’ en la discoteca

Que calor

Ye’ca para la muñeca

Por favor

Que ca’ en la discoteca

Que calor

Ye’ca para la muñeca

Por favor

Che caldo

Che caldo in discoteca

Che caldo

Erba per la bambola

Per favore

Che caldo in discoteca

Che caldo

Erba per la bambola

Per favore

[Verso 1: Balvin]

Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español (What?)

Pero se aprendió la canción a la perfección (Lo sabe)

Por mi patria, por mi nación

Ninguna discriminación

Aquí no hay raza ni religión

Báilalo por obligación

Quella bionda non mi capisce se le parlo in spagnolo (Cosa?)

Ma ha imparato la canzone alla perfezione (la sa)

Per la mia patria, per la mia nazione

Nessuna discriminazione

Qui non c’è razza nè religione

Balli per obbligo

[Coro: Balvin]

Que calor

Que calor

Que calor

Que ca’ en la discoteca

Que calor

Ye’ca para la muñeca

(Por favor, por favor)

Che caldo

Che caldo

Che caldo

Che caldo in discoteca

Che caldo

Erba per la bambola

(Per favore, per favore)





[Verso 2: El Alfa]

Las mujere’ me la’ como al vapor

En la playa bañado en sudor

Los bikini’ te quedan mejor

Tú ere’ mi amor, -mor-mor-mor

Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco

Tú le da’ hasta abajo, mami, con mucho saoco

Le donne me le mangio al vapore

In spiaggia un bagno di sudore

I bikini ti stanno meglio

Sei il mio amore

Ogni volta che vedo quel lato b impazzisco

La dai fino in fondo, bella, con molto sesso

[Puente: El Alfa]

Como tú lo mueve’ en el mundo lo mueven poco

Dale, dale, baila a lo loco

Como tú lo mueve’ en el mundo lo mueven poco

Dale, dale, baila a lo loco

Como tú lo mueve’ en el mundo lo mueven poco

Come lo muovi tu, lo muovono in poche al mondo

Dai, dai, balla all’impazzata

Come lo muovi tu, lo muovono in poche al mondo

Dai, dai, balla a casaccio

Come lo muovi tu, lo muovono in poche al mondo

[Refrán: Balvin]

Calentamiento global (¡Wuh!)

Anda suelto el animal (Grrr)

Mano arriba el que e’ real (Ah)

(Esto se va ser viral)

Riscaldamento globale (Wuh!)

E’ in libertà l’animale (Grrr)

La mano va su ciò che è reale (Ah)

(Questa cosa diventerà virale)





[Coro: Balvin]

Que calor

Que ca’ en la discoteca

Que calor

Ye’ca para la muñeca

Por favor

Que ca’ en la discoteca

Que calor

Ye’ca para la muñeca

Por favor

Que calor

Que calor

Que ca’ en la discoteca

Que calor

Ye’ca para la muñeca

(Por favor)

Che caldo

Che caldo in discoteca

Che caldo

Erba per la bambola

Per favore

Che caldo in discoteca

Che caldo

Erba per la bambola

Per favore

Che caldo

Che caldo

Che caldo in discoteca

Che caldo

Erba per la bambola

(Per favore)

[Outro]

(Ja, leggo’

It’s Colombia)

Que calor

(It’s not Columbia

Alright)

Por favor

(Co-lom-bia not Columbia)

Que calor

Muevete, -te-te

(Cumbia)

Mueve-te-te-te (Leggo’), -te-te

Te-te-te, -te-te

Te-te-te, -te-te

Te-te-te, -te-te

Te-te-te, -te-te

Te-te-te (Latino gang), -te-te (Latino gang)

Te-te-te (Gang), -te-te (Gang, gang)

Te-te-te (Latino gang), -te-te (Latino gang)

Te-te-te (Latino gang), -te-te





