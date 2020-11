Tony Brundo – Changed at All feat. Nico Bruno: ascolta la meravigliosa canzone (con testo e traduzione)

Changed at All è una meravigliosa canzone composta da Tony Brundo ed interpretata da Nico Bruno per la colonna sonora di DOC Nelle tue mani: il testo, la traduzione e sotto l’audio di questo dolcissimo brano, che colpisce dritto al cuore dell’ascoltatore.

Ricordo che la prima stagione della serie televisiva trasmessa su Rai Uno, è stata suddivisa in due parti a causa del lockdown, con la prima che è stata trasmessa dal 26 marzo al 16 aprile 2020 e la seconda dal 15 ottobre al 19 novembre 2020.

Nella stupenda colonna sonora ufficiale del medical drama, con Luca Argentero e Matilde Gioli, rilasciata il 28 ottobre 2020, sono presenti 21 tracce composte da Tony Brundo e arrangiate da Paolo Buonvino e Pasquale Laino, tra strumentali e vere e proprie canzoni, tutte interpretate da Nico Bruno, giovane cantautore siciliano originario di Santa Maria di Licodia, che precedentemente firmò per la serie Rai “Non dirlo al mio capo 2”, il brano “Cause It’s Right”. Ancor prima, l’allora tredicenne Nico apparse sul piccolo schermo quando prese parte a “Ti lascio una canzone”, programma televisivo condotto da Antonella Clerici e trasmesso in prima serata su Rai 1 dal 2008 al 2012, per essere riproposto nel 2014 e nel 2015. Bruno incantò interpretando “Un amore così grande”.

Le canzoni più belle create appositamente per la serie e da lui magistralmente interpretate, sono indubbiamente I’ll find you in the dark, Need you right Now e quella in oggetto, riprodotte nelle scene più significative e toccanti della serie tv.

Testo e traduzione di Changed at All – Tony Brundo feat. Nico Bruno

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music





Starving for your love

like I’m dying on the floor

and my heart is bleeding for

everything you have done

I’ve been knocking at your door

to ask you who I am

I’ve been sleeping with my soul

won’t hide my pride

and I remember every song

you used to sing along

but I forgot, you changed at all

changed at all

I’ve been knocking at your door

to ask you who I am

I’ve been sleeping with my soul

won’t hide my pride

and I remember every song

you used to sing along

but I forgot, you changed at all

changed at all

changed at all

changed at all









Affamato del tuo amore

come se stessi morendo per terra

e il mio cuore sanguina per

tutto quello che hai fatto

Sto bussando alla tua porta

per chiederti chi sono

ho dormito con la mia anima

non nasconderò il mio orgoglio

e ricordo ogni canzone

che cantavamo insieme

ma avevo dimenticato che sei cambiata del tutto

cambiata del tutto

Ho bussato alla tua porta

per chiederti chi sono

ho dormito con la mia anima

non nasconderò il mio orgoglio

e ricordo ogni canzone

che cantavamo insieme

ma avevo dimenticato che sei cambiata del tutto

cambiata del tutto

cambiata del tutto

cambiata del tutto