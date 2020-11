Ascolta e leggi il testo e la traduzione in italiano di Home by Edith Whiskers, contagiosa cover della hit di Edward Sharpe & The Magnetic Zeros

Rilasciato il 16 ottobre 2020 su Tinpot Records, Home è un coinvolgente singolo dell’emergente Edith Whiskers, che ha messo su la interessante cover della meravigliosa hit degli Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, pubblicata nel gennaio 2010.

Leggi il testo e la traduzione in italiano di questa versione del brano, originariamente scritto da Alex Ebert & Jade Castrinos e prodotto da Aaron Older, Nicolo Aglietti e lo stesso Ebert.

Questo artista è diventato famoso nell’autunno del 2020 dopo essere diventato virale su TikTok con questa canzone della band statunitense guidata da Alex Ebert, secondo singolo estratto dall’album, Up from Below, il primo vero disco del gruppo, rilasciato il 7 luglio 2009. Il brano vedeva duettare Alex Ebert e Jade Castrinos e presentava un uso prominente del fischio.

Alcuni hanno paragonato la voce di Edith Whiskers a quella del cantautore e compositore inglese Tom Rosenthal, ma lui sostiene di avere una voce di gran lunga superiore. Si vocifera che questo fino a non molto tempo fa sconosciuto artista, stia lavorando su un album di cover che potrebbe essere pubblicato prima di quanto pensi.

Testo Home di Edith Whiskers

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Strofa 1]

Alabama, Arkansas

I do love my Ma and Pa

Not the way that I do love you

Well, holy moly, me oh my

You’re the apple of my eye

Girl, I never loved one like you

Man, oh, man, you’re my best friend

I scream it to the nothingness

There ain’t nothing that I need

Well, hot and heavy pumpkin pie

Chocolate candy, Jesus Christ

Ain’t nothing please me more than you

[Ritornello]

Oh, home, let me come home

Home is wherever I’m with you

Oh, home, let me come home

Home is wherever I’m with you

[Post-Ritornello]

La, la, la, la, take me home

Mother, I’m coming home





[Strofa 2]

I’ll follow you into the park

Through the jungle, through the dark

Girl, I never loved one like you

Moats and boats and waterfalls

Slleyways and pay phone calls

I been everywhere with you

We laugh until we think we’ll die

Barefoot on a summer night

Nothing new is sweeter than with you

And in the streets you run afree

Like it’s only you and me

Geeze, you’re something to see

[Ritornello]

Oh, home, let me come home

Home is whenever I’m with you

Oh, home, let me come home

Home is wherever I’m with you

[Conclusione]

Home, let me come home

Home is whenever I’m with you

Oh, home, let me come home

Home is wherever I’m with you





Edith Whiskers Home Traduzione

[Strofa 1]

Alabama, Arkansas

Amo mia madre e mio padre

Non nel modo in cui amo te

Beh, porca vacca, io, mamma mia

Sei la luce dei miei occhi

Ragazza, non ho mai amato nessuna come amo te

Amico, oh, amico, sei il mio migliore amico

Lo grido nel vuoto

Non c’è niente di cui ho bisogno

Beh, torta di zucca calda e pesante

Cioccolatini, Gesù Cristo

Non c’è nulla che mi piaccia più di te





[Ritornello]

Oh, casa, fammi tornare a casa

La casa è qualsiasi posto in cui io sono con te

Oh, casa, fammi tornare a casa

La casa è qualsiasi posto in cui ci sei tu

[Post-Ritornello]

La, la, la, la, portami a casa

Madre, sto tornando a casa

[Strofa 2]

Ti seguirò al parco

Nella giungla, nell’oscurità

Ragazza, non ho mai amato nessuna come amo te

Fossati, barche e cascate

Vivoli e telefonate a pagamento

Sono stato ovunque con te

Ridiamo fino a credere di morire

A piedi nudi in una notte d’estate

Nessuna novità è più dolce che con te

E per le strade corriamo liberi

Come se fossimo solo io e te

Cavolo, sei proprio bellissima

[Ritornello]

Oh, casa, fammi tornare a casa

La casa è qualsiasi posto in cui io sono con te

Oh, casa, fammi tornare a casa

La casa è qualsiasi posto in cui ci sei tu

[Conclusione]

Oh, casa, fammi tornare a casa

La casa è qualsiasi posto in cui io sono con te

Oh, casa, fammi tornare a casa

La casa è qualsiasi posto in cui ci sei tu