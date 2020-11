Tony Brundo – I’ll find you in the dark feat. Nico Bruno: leggi il testo e la traduzione del brano per la colonna sonora di “DOC Nelle tue mani”

I’ll find you in the dark (il testo, la traduzione e l’audio) è una canzone di Tony Brundo feat. Nico Bruno per la colonna sonora di DOC Nelle tue mani, medical drama giunsto alla seconda parte della prima stagione, trasmessa su Rai 1 dal 15 ottobre al 19 novembre 2020. La prima parte è invece andata in onda dal 26 marzo al 16 aprile 2020. La serie, che vede protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli, è stata suddivisa in due parti a causa della pandemia, che costrinse momentaneamente a interrompere le riprese.

La colonna sonora è una produzione di GoodLab Music ed è stata composta dal pianista, compositore e produttore Tony Brundo, mentre la voce delle canzoni è del giovane cantautore siciliano Nico Bruno. L’arrangiamento delle musiche è di Paolo Buonvino e Pasquale Laino.

I brani principali sono Need You Right Now, Changed at All e quello in oggetto, che sta letteralmente facendo impazzire tante persone, incantate dalle melodie e dalla voce dal timbro sottile e già maturo di Tony.

Testo e traduzione di I’ll find you in the dark by Tony Brundo ft. Nico Bruno

I’ll find you in the dark

I don’t think that it’s done

And now just kiss me hard, kiss me hard

I’ll find you in the dark

Don’t you dare to break my heart

And now just kiss me hard, kiss me hard

Ti troverò nell’oscurità

Non credo che sia finita

E ora baciami come si deve, baciami come si deve

Ti troverò nell’oscurità

Non azzardarti a spezzarmi il cuore

E ora baciami come si deve, baciami come si deve

Ghost in the mirror

Whispering my name

Vaporing rain and you’re still not here

People are talking

No friends around me

Alone myself walking and I will scream my name

Fantasma allo specchio

Sussurra il mio nome

Pioggia vaporosa e non sei ancora qui

La gente parla

Nessun amico intorno a me

Camminerò da solo e urlerò il mio nome





I’ll find you in the dark

I don’t think that it’s done

But now just kiss me hard, kiss me hard

I’ll find you in the dark

When the night will be done

But this now is falling down, falling down

I’ll find you in the dark

I don’t think that it’s done

And now I feeling a fool without you

Ti troverò nell’oscurità

Non penso che sia finita

Ma ora ora baciami come si deve, baciami come si deve

Ti troverò nell’oscurità

Quando la notte sarà finita

Ma questo adesso sta cadendo, cadendo

Ti troverò nell’oscurità

Non credo che sia finita

E ora senza di te mi sento uno stupido