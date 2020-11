Esce la danzereccia Non c’è n’è, di Noseal, Niklaus & Johnny F. feat. Angela Chianello e si scatena la bufera! Guarda il video (con testo)

Ricordate Non Ce N’è Coviddi? La famosa risposta di Angela Chianello ad una giornalista sulla spiaggia di Mondello? Come ben saprete, il tutto diventò a dir poco virale e ne nacquero svariati meme e canzoni.

Dal 10 novembre 2020 è disponibile su Vacciria Music la canzone ufficiale e provocatoria (testo e video), incisa da Noseal, Niklaus, Johnny F. e la stessa Angela e gli ascoltatori e le testate giornalistiche, hanno criticato non poco la scelta di incidere un vero e proprio brano, dance, tra l’altro, in un epoca in cui le discoteche sono forzatamente chiuse. Inoltre, nel video condiviso su Youtube e divenuto virale, tutti i protagonisti sono rigorosamente senza mascherina. Insomma, è vera bufera su Non Ce n’è, anche perché non sono in pochi a ritenere il contenuto inopportuno, in special modo di questi tempi.

Grazie ai 172 mila followers su Instagram, Angela tenta la fortuna nel mondo della musica e per iniziare non poteva che incidere un brano incentrato su quella risposta che la rese famosa in tutta Italia. Il video all’insegna del ballo e del divertimento, è in parte stato girato proprio a Mondello. Visto che nessuno indossava la mascherina, né rispettava il distanziamento sociale, la donna è stata successivamente convocata in commissariato con il suo agente Lele Mora, che la sta aiutando nella sua scalata al successo. Ecco solo alcuni dei titoli dei media:

Angela da Mondello è ‘popstar’: esce la canzone “Non ce n’è”. Newsby

Angela da Mondello diventa (anche) popstar, insulti sulla sua canzone “Non ce n’è”: «Scherzi sui morti» Il Messaggero

Angela da Mondello diventa popstar, insulti sui social: “Speculi sui morti, basta!”

Angela da Mondello, esce la sua hit “Non ce n’è”: bufera sui social. Corriere dello Sport

“Non ce n’è coviddi”: il video costa caro alla Chianello, denunciata insieme al manager. Il Tempo

Angela da Mondello di “Non ce n’è Coviddi” è indagata dalla polizia per il suo videoclip: ecco di cosa è accusata. Il Fatto Quotidiano

Prodotta da Vincenzo La Mantia, la canzone rischia di diventare il tormentone dell’inverno, anche se sui social piovono insulti decisamente pesanti che non sto qui a riportare.

Nel filmato, Angela è vestita di pailettes e canta e balla al ritmo delle frasi tormentone che l’hanno resa celebre: “Non c’è n’è” (riferita al Covid) e “Buongiorno da Mondello“. Come ogni star che si rispetti, la vediamo anche a bordo di una limousine con la sua troupe.

Nel brano si critica inoltre il Premier, Giuseppe Conte, e nel finale della clip, con aria molto seria, un messaggio rivolto al Presidente del Consiglio: “Questo è un video-messaggio per il signor Conte. Vede tutte queste persone? Tutti questi esseri umani? Prima avevano una vita, avevano un’attività e potevano dare da mangiare alle proprie famiglie. Adesso grazie a voi, persone potenti, non possono più. Grazie mille di cuore, eh.”. I presenti si girano e applaudono.

Testo non ce n’è di Angela Chianello, Noseal, Niklaus & Johnny F.

Pronto Angela

Pronto Noseal, ma dove siete?

Eh guarda, sveglio i ragazzi e arriviamo

Andiamo!

Questo è il mio momento, questa è la mia storia

ti farò vedere un po’ come si vola (Si!)

tre metri sopra il cielo come Scamarcio

vieni con me in questo magico viaggio

alza, alza quel volume

siamo leggeri come le piume (Si!)

alza, alza, tutto è più bello

forza ragazzi buongiorno da Mondello!

Il ritmo sale (non c’è n’è, non c’è n’è)

la vibrazione (non c’è n’è, non c’è n’è)

ti entra dentro (non c’è n’è, non c’è n’è)

arriva al cuore (non c’è n’è, non c’è n’è)

senti ‘sto pezzo (non c’è n’è, non c’è n’è)

spacchiamo tutto (non c’è n’è, non c’è n’è)

la folla balla (non c’è n’è, non c’è n’è)

è un’onda d’Urso!

Non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è n’è

non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente (Si!)

Non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è n’è

non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente (C’è, c’è, c’è)

Non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è n’è

non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente (Si!)

Non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è n’è

non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente (C’è, c’è, c’è)

Tira su le mani se hai voglia di ballare

tira su le mani se hai voglia di cantare

tira su le mani se hai voglia di volare

(non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente)





Tira su le mani se hai voglia di ballare

tira su le mani se hai voglia di cantare

tira su le mani se hai voglia di volare

(non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente)

Gioca con me, I’m the king

sono il tuo re, you are my queen

gioca con me, prendi quel jeans

sono il tuo re, fuck the routine

gioca con me I’m the king

sono il tuo re, you are my queen

gioca con me, prendi quel jeans

sono il tuo re, fuck the routine

Baila non fare aprire una faida

nel mio corazón che sbraita

fade out

c’è tanto fumo, sembra di essere in Jamaica

tre metri sopra il cielo, sì, ma in un baita (Si!)

con esta chica loca, rum e coca (Ah)

cose da fare tante e voglia poca (Ah)

togli quella maschera, carioca

solo io e i tuoi vizi, adesso gioca

Il ritmo sale (non c’è n’è, non c’è n’è)

la vibrazione (non c’è n’è, non c’è n’è)

ti entra dentro (non c’è n’è, non c’è n’è)

arriva al cuore (non c’è n’è, non c’è n’è)

senti ‘sto pezzo (non c’è n’è, non c’è n’è)

spacchiamo tutto (non c’è n’è, non c’è n’è)

la folla balla (non c’è n’è, non c’è n’è)

è un’onda d’Urso!

Non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è n’è

non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente (Si!)

Non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è n’è

non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente (C’è, c’è, c’è)

Non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è n’è

non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente (Si!)

Non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è n’è

non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente

Tira su le mani se hai voglia di ballare

tira su le mani se hai voglia di cantare

tira su le mani se hai voglia di volare

(non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente)

Tira su le mani se hai voglia di ballare

tira su le mani se hai voglia di cantare

tira su le mani se hai voglia di volare

(non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente)

Quando conta Conte? Qua nessuno conta

in questa Italia senza un’impronta

tutti rinchiusi come in galera (Si!)

solo caos, solo bufera

tutto questo non ha un senso

chi governa non ha un consenso

chi ci rappresenta, si rappresenta

e non guarda noi, coscienza spenta

Non c’è niente! (Si)

C’è, c’è, c’è

Si, ah!

Non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è n’è

non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente (Si!)

Non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è n’è

non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente

Tira su le mani se hai voglia di ballare

tira su le mani se hai voglia di cantare

tira su le mani se hai voglia di volare

(non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente)

Tira su le mani se hai voglia di ballare

tira su le mani se hai voglia di cantare

tira su le mani se hai voglia di volare

Non c’è niente!