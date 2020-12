Leggi il testo di Cella 2 by Baby Gang

Leggi il testo e ascolta Cella 2, nuovo singolo dell’emergente rapper Baby Gang, rilasciato il 10 dicembre 2020, a un anno quasi esatto di distanza dal primo capitolo Cella 1, suo più grande successo insieme a Blitz, che messi insieme hanno ottenuto su Spotify oltre 8 milioni di ascolti, oltre 5 milioni invece le visualizzazioni dei rispettivi videoclip su Youtube.

Dopo il successo di Bimbi Soldato, il rapper lecchese di origini marocchine classe 2001, torna con questo atteso secondo capitolo, che a poche ore dalla release sta già divenendo virale.

Baby Gang ha iniziato a rilasciare musica nel periodo pre-carcerazione al minore Beccaria di Milano. In seguito vi furono varie uscite che portarono al singolo più in voga ‘CELLA UNO’, senza dimenticare l’omonimo “Baby Gang”, poi Blitz (uscito a inizio estate) Caramba (rilasciato ad agosto ed entrato e rimasto in tendenza per 4 giorni nella viral di Spotify) e la succitata Bimbi soldato, che ha raggiunto il primato nella celebre piattaforma streaming. La sua fanbase è in costante crescita e non è difficile immaginare un futuro roseo per questo giovane artista.

Cella 2 Baby Gang Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

Brrra, yao

Ero in cella chiuso da solo, solo con tutti loro

Guardavo quel soffitto col fumo di una malboro

Un giorno, fra, sarò ricco, l’ho promesso a tutti loro

Anche se stavo zitto avevo più palle di loro

Tutte alle finestre cantavano in coro

Quando Gianni Celeste partiva in cella di soro

Partivano scomesse con le stecche di Malboro

Partivano gli schiaffi se provi a barare, uomo

E sento click clack 24 su 24

E sento tick tack il tempo qui dentro è bastardo

E sento 2 Pac nella cella, frate, affianco

E fanno tiki taka, il capo posto no lo sa manco, yao

Come che va? Quanto ti manca, fratè?

Mi mancano mi mancano solo 2 anni e 3

Fai la domandina in cella con me

Che tanto anche a me manca come te

Yao, figlio di pu**ana

O sei con baby ganga o sei con la madama, yao, yao

Sai, fratello, chi infama

Può partire uno schiaffo, può partire una lama

Yoo, urlava Cabrera,

Urlava da quel blindo “pu**ana la galera”, yao, yao

La guardia che sclera perché c’è stato Yuri, si è tagliato la vena

Yuri tagliato vena

Abbess tagliato tutto

Si è tagliato il braccio, ha urlato appuntato

L’appuntato arrivato, Abbes insanguinato

Ha detto “voglio un pacco”, è arrivato il pacco

Senza parlare tanto, senza parlare troppo

Se non sei un bastardo, là, fra, non duri troppo

Io ti spacco il cu*o coi ragazzi del blocco

Magro ma ca**o duro, baby, Made in Marocco

Baby, baby, baby, baby