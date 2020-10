Baby Gang: guarda il video e leggi il testo di Bimbi Soldato ft. Sacky

Bimbi Soldato è una canzone di Baby Gang con la collaborazione di Sacky: leggi il testo e guarda il video che accompagna il brano, un filmato diretto da Davide De Meo, on line dal 30 settembre 2020.

Baby Gang è un emergente rapper di origini marocchine, nato a Lecco nel 2001, che ha iniziato a rilasciare musica nel periodo di carcerazione al minore Beccaria di Milano. Baby Gang, Cella 1 e Blitz sono i suoi brani più virali, che solo su Spotify, messi insieme fanno oltre 5 milioni di ascolti, ma non dimentichiamo il suo precedente ultimo singolo Caramba, arrivato sino alla 21a posizione della classifica Viral 50 Italia e rimasto in tendenza per 4 giorni. Questi numeri testimoniano la grande crescita di questo rapper, del quale sicuramente sentiremo parlare in futuro.

Sami, in arte Sacky, è un rapper italiano di origine marocchina-egiziana, che vive a San Siro, a Milano.

Bimbi Soldato Baby Gang Testo

Fuck la police, fuck la galère

Mio fratello fa ra-ta-ta-ta-ta alla prima infamata-ta

vende coco e cioccolata, avuta tutta la sua giornata

Mio fratello a fine giornata conta un palo anche se è in vacanza

me ne fo**o di con chi sei, NVP come in NBA

Io ho amici più brutti dei tuoi amici zanza (ok, ok)

ho fatto un lavoro tutta la tua banda (ok, ok)

da bimbo sognavo rapine in banca (rapine in banca)

ho pianificato il piano sulla panca (sopra una panca)

Chiedilo a tutti in strada, sono quello vero, vero (vero)

parlano i fatti, si, si, l’ho fatto davvero, vero (vero)

ho due righe sulla testa e la testa nel quartiere

scendo da un mezzo rubato, in tasca ho due cellulari (brr, brr)

mio frero è ai domiciliari, paga merce e l’avvocato

non fa click, non fa bau, la tua mer*a di pistola

scemo non ci intimorisci, sappiamo che non è vera

ho la guerra nella testa per questo mangio la scena

Mi dichiaro, fra’, innocente anche se ero un delinquente

so che il giudice, fra’, mi sente e pensa che sono un delinquente

l’appuntato e l’assistente e fra, si, tutta la tua gente

si attaccano a sto ca**o e al ca**o della mia gente

Dormivo in cella coi figli di puta

o eri un uomo o eri una puta

tre grammi di hashish cuciti in tuta, il resto nel cu*o

