Astol: ascolta e leggi il testo di “Vediamoci Stasera” feat. Robledo & LDA

Ascolta e leggi il testo di Vediamoci Stasera, singolo di Astol prodotto da USAI e inciso con la collaborazione dello spagnolo Alberto Robledo Busto e LDA, al secolo Luca D’Alessio. Il brano è stato rilasciato giovedì 10 dicembre 2020 su Hokuto Empire.

Dopo il successo della romantica Sangria (con Emma Muscat), uno dei tormentoni dell’estate 2020, è il momento di questa nuova contagiosa canzone, caratterizzata da sonorità reggaeton e un ritornello (scritto insieme a Francesco “Francis” Conteddu) decisamente catchy, che rimane sin da subito nella testa dell’ascoltatore di turno.

A impreziosire l’innovativa e coinvolgente traccia, le voci dell’emergente e giovanissimo rapper romano classe 2003, LDA, e del madrileno Robledo, che interpreta interamente in spagnolo una strofa scritta di suo pugno e che è reduce da un disco di platino conseguito con “Dime Bbsita”.

Il 25enne Pasquale Giannetti, alias Astol, sgancia questa nuova interessantissima release, che sta già facendo innamorare i numerosi fan. La canzone è una dedica d’amore universale, in cui chiunque può ritrovarsi e rispecchiarsi, ma è principalmente rivolta ai suoi coetanei, a quei ragazzi che stanno vivendo un periodo molto difficile dovuto a questa emergenza sanitaria, che ha scombussolato le vite di tutti, in particolare le loro, che si vedono costretti a rispettare il distanziamento sociale e che non possono più divertirsi come facevano fino a qualche mese fa, quando tutto era normale. Lo scopo è quello di trasmettere un po’ di spensieratezza, di normalità, di vivere i loro amori con semplicità e di dire alla persona di cui sentono tanto la mancanza “Vediamoci Stasera” e spassiamocela.

Vediamoci stasera, Astol – Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Strofa 1]

Il tuo sapore è quello del pericolo

Dimmi la formula segreta che c’è in un brivido (oh-oh)

Uno come me non lo conosci solo dalle storie che fa

L’estate finisce quando ti rivesti

Nudi fino all’alba un segreto sarà

Viene dal cielo il modo in cui mi guardi

Ti ho, dev’essere delle tue parti

Hanno riaperto quel locale per trovarti

Dimmi che di te posso fidarmi

Senti la magia, non devo presentarmi

Dammi una notte di sesso e il cielo di una luna piena

Dimmi che sei vera

[Ritornello]

Vediamoci stasera

Ti porto sulla luna

Riscrivi la tua storia perché io ci sarò

Non dire una parola

Viviamo un’avventura

La storia di una sera ma non dirmi di no

[Strofa 2]

Vediamoci stasera

Mo che la luna è piena

Siamo la cosa più vera che c’è

La notte scrivo solamente di te

Finalmente so l’amore cos’è

Lascio sul foglio una scritta che parla di noi

Poi uso il bianchetto e lo cancello se è quello che vuoi

Mentre passi il dito non lo vedo e poi

Che se mi restano impressi negli occhi tuoi, oh no

Mi ami, poi rispondi “I don’t know”

Ti voglio stasera però

Se è destino ti sognerò

[Ritornello]

Vediamoci stasera

Ti porto sulla luna

Riscrivi la tua storia perché io ci sarò

Non dire una parola

Viviamo un’avventura

La storia di una sera ma non dirmi di no

Qua mi mandano via

Fuori la Polizia

Lei nella pista ballando accendeva la fantasia

[Strofa 3] (in aggiornamento)

? puesto ?

Cuando te quita la ropa ?

No sai que me está pasando, dime mami

Pero me tiene ? como un Ferrari

Asì lo siento, que suerte es la mía

?

Si no te tengo a Milano ?

E que no quiero de perdierme en tu sueño

? baila para mi

? no siente el bajo ?

? tu sabes lo que me gusta a mi

[Ritornello]

Vediamoci stasera

Ti porto sulla luna

Riscrivi la tua storia perché io ci sarò

Non dire una parola

Viviamo un’avventura

La storia di una sera ma non dirmi di no

Autori: Alberto Robledo Busto, Francesco Conteddu, Luca D’Alessio, Pasquale Giannetti, Pier Giorgio Usai.