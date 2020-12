Sofia Tornambene – “Solo” è il nuovo singolo

Solo è un singolo della giovane cantautrice Sofia Tornambene, scritto e prodotto con Simone Floris, alias Maestro, e rilasciato il 9 dicembre 2020, giorno dal quale è anche on air.

Dopo i successi di “A domani per sempre” e “Ruota Panoramica“, la cantante marchigiana ha rilasciato, “Tra l’asfalto e le nuvole”, “Finali imprevisti” e “Fiori viola”. E’ ora il momento di questa particolare canzone, che devo tuttavia dire, non sembra stia entusiasmando i fan della trionfatrice della tredicesima edizione di X Factor, in special modo perché non riescono a capire le parole, cosa che ho provato a fare trascrivendo il testo.

Si tratta di un brano electro-pop dalle venature r’n’b e black, caratterizzato da una scrittura originale e contemporanea, attraverso la quale emerge la tensione emotiva di chi vive in bilico tra insicurezze e voglia di lasciarsi andare.

Solo testo Sofia Tornambene

Oh baby

Fa freddo

Con te la no-, la notte

Oh baby

Lo sento

Oh no

Non te, con te

Come le rose

Di te che fa male

Stanotte rimango insieme a te, sai

Esco solo quando piove

Nella notte

Non restare solo

Non andare solo

Vuoi ballare solo

Non restare solo

Non andare solo

Vuoi ballare solo

Con me nella notte quando piango, baby

Ma lo sai sono in bilico

Tra uno sguardo un po’ timido

E passare una notte di follie

E portarti con me nelle mie

Baby, follie, oh yeah

Rimango insieme te, sai

Esco solo quando piove





Nella notte

Non restare solo

Non andare solo

Vuoi ballare solo

Non restare solo

Non andare solo

Vuoi ballare solo

Con me nella notte quando piango, baby

Piango, baby

Non restare solo

Non andare solo

Vuoi ballare solo

Con me nella notte quando piango, baby