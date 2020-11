Nicky Jam & Myke Towers – Polvo: video e testo della nuova canzone

Lo statunitense Nicky Jam e il portoricano Myke Towers hanno unito le forze in Polvo, nuovo singolo rilasciato venerdì 20 novembre 2020. Il testo e la traduzione in italiano. Il video è stato diretto da Mike Ho.

La nuova gradevole canzone è stata scritta dai due interpreti con la collaborazione di Andrés Jael Correa Rios, Gerald Oscar Jimenez, Juan Diego Medina e Sky Rompiendo El Bajo, con quest’ultimo che l’ha anche prodotta.

Nel brano, i due si rivolgono disperatamente alle donne che amano, cercando di convincerle a tornare insieme a loro, perché senza le dolci metà, i protagonisti proprio non ce la fanno ad andare avanti.

Testo Polvo Nicky Jam

[Nicky J.]

(No quiero terminar así

No quiero que duermas sola)

Me pregunto qué traerá puesto

Aunque sabes, no lo merezco

Tú me escribía’ y a vece’ te pichaba

Y ahora tú no respondes ni un texto

Vi la foto que subiste

Le di like, no sé si lo viste

Recuerda el último día que en casa estuviste

Ese día te convertiste

[Ritornello: N. Jam]

En mi polvo favorito, eh

La baby que yo necesito, eh

¿Por qué no viene’ aquí ahora?

No quiero terminar así, no quiero que duermas sola

Mi polvo favorito, eh

La baby que yo necesito

¿Por qué no viene’ aquí ahora?

No quiero terminar así, no quiero que duermas sola

[1a Strofa: Myke Towers]

Tú a mí me cura’, a las otra’ soy alérgico

Vive en Los Ángeles, pero ella nació en México

Demonia que quiere dejarme parapléjico

Estoy enfermo de amor, bebé, busquen los paramédico’

Mi polvo favorito, si hacerlo e’ un delito

Que me metan preso, que la llave la derrito

La bajé pa’ Puerto Rico

Siempre que yo bajo eso está exquisito

Mami, yo te doy like y te respondo los story

Te contesto de una y tú me deja’ en visto a mí

Me dañaste la mente con esa foto en gistro

Y no sé si yo te perdí, yo sé que, bebé

[Ritornello: Myke Towers & N. Jam]

Tú ere’ mi polvo favorito

La baby que yo necesito, ey

¿Por qué no viene’ aquí ahora?

No quiero terminar así, no quiero que duermas sola

Mi polvo favorito, eh

La baby que yo necesito

¿Por qué no viene’ aquí ahora?

No quiero terminar así, no quiero que duermas sola





[2a Strofa: Nicky Jam]

Perdóname, si te llamé

Pero la calentura no me la aguanté

Me tiene’ hablando con Jesús

Porque en mi mente solo tú, y tú, y tú

Mi bellaquita y yo tu bellaquito

Sabe’ que cuando empezamo’ no me quito

Si fuera por mí to’a la noche lo repito

Dale pa’cá, no te quiero de lejito’

Como cuando nos matábamos

Pa’ los tiempos que bellaqueábamos

Porque siempre que peleábamo’

En la cama se arreglaba to’, oh-oh

[Rit.: Nicky Jam]

Tú ere’ mi polvo favorito, eh

La baby que yo necesito, eh

¿Por qué no viene’ aquí ahora?

No quiero terminar así, no quiero que duermas sola

Mi polvo favorito, eh

La baby que yo necesito

¿Por qué no viene’ aquí ahora?

No quiero terminar así, no quiero que duermas sola

[Nicky J. & Myke Towers]

Yeah

N-I-C-K

Nicky-Nicky-Nicky Jam

Sky Rompiendo El Bajo

Myke Towers, baby

La Industria Inc

Dímelo, Río

Huh

Yeah-yeah-yeah-yeah

Saga WhiteBlack





La traduzione di Polvo di Nicky Jam

[Intro]

(Non voglio che finisca così

Non voglio che tu dorma da sola)

Mi chiedo cosa indossi

Anche se sai che non lo meritavo

Mi scrivevi e qualche volta ti ignoravo

E ora non rispondi nemmeno a un messaggio

Ho visto la foto che hai caricato

Le ho messo un like, non so se lo hai visto

Ricordo l’ultimo giorno in cui sei stata a casa

Quel giorno ti sei trasformata





[Ritornello]

Nella mia cipria preferita, eh

La piccola di cui ho bisogno, eh

Perché non vieni qui adesso?

Non voglio che finisca così, non voglio che tu dorma da sola

La mia cipria preferita, eh

La baby di cui ho bisogno

Perché non vieni qui adesso?

Non voglio che finisca così, non voglio che tu dorma da sola

[Strofa 1]

Tu mi curi, agli altri sono allergico

Vive a Los Angeles, ma è nata in Messico

Una demone che vuole lasciarmi paraplegico

Sono malato d’amore, piccola, cercate i paramedici

La mia cipria preferita, se farlo è un crimine

Possono rinchiudermi in prigione, che la chiave la sciolgo

L’ho portata a Porto Rico

Ogni volta che vado è squisita

Piccola, ti do il like e risponderò alle alle tue storie

Ti rispondo da una e tu mi fai vedere

Mi hai consumato la mente con quella foto in tanga

E non so se ti ho persa, io so che, piccola

[Ritornello]

Sei la mia cipria preferita

La baby di cui ho bisogno, ehi

Perché non vieni qui adesso?

Non voglio che finisca così, non voglio che tu dorma da sola

La mia cipria preferita, eh

La baby di cui ho bisogno

Perché non vieni qui adesso?

Non voglio che finisca così, non voglio che tu dorma da sola

[Strofa 2]

Perdonami se ti ho chiamata

Ma non ce la facevo a resistere

Mi hai fatto parlare con Gesù

Perché nella mia mente solo tu, e tu, e tu

La mia bellaquita e io il tuo bellaquito [Nota: Secondo il dizionario della lingua spagnola, “bellaca o bellaco” è un aggettivo che significa cattivo, meschino, astuto o sagace, ma nel gergo reggaeton, “bellaco-a” si riferisce alla persona o alla sensazione che riflette il desiderio di avere una relazione sessuale. In questo senso, la parola “bellaquear” significa gioco sessuale.]

Sai che quando iniziamo non mi fermo più

Se fosse per me lo ripeterei tutta la notte

Dai, da questa parte, non ti voglio lontana

Come quando ci scannavamo

Per i tempi in cui facevamo sesso

Perché ogni volta che litigavamo

A letto si sistemava tutto, oh-oh

[Ritornello]

Sei la mia cipria preferita, eh

La baby di cui ho bisogno, eh

Perché non vieni qui adesso?

Non voglio che finisca così, non voglio che tu dorma da sola

La mia cipria preferita, eh

La baby di cui ho bisogno

Perché non vieni qui adesso?

Non voglio che finisca così, non voglio che tu dorma da sola