KAROL G & Myke Towers nel remix di Caramelo di Ozuna: video, testo e traduzione

Caramelo, singolo di Ozuna rilasciato il 12 giugno 2020, dal successivo 17 agosto è disponibile nel remix con Karol G e Myke Towers: leggi il testo e la traduzione in italiano e guarda il video ufficiale diretto da Nuno Gomes, che vede i tre artisti in una città fatta di dolciumi che potremmo chiamare Candyland.

Due mesi dopo l’uscita di quella che si è rivelata una hit (Nominata da Billboard come una delle canzoni latine dell’estate 2020) del cantautore portoricano, Ozuna presenta questa nuova “golosa” versione con il collega portoricano e con la colombiana, che parla della storia tra due persone tra le quali c’è una chimica evidente e innegabile.

Karol dà il via al remix sfoggiando la sua zuccherosa e acuta voce, cantando di essere una ragazza che non ha eguali e può fare tutte le cose che il suo uomo ama fare. Towers aggiunge invece il suo distintivo flow alla traccia prodotta da Tainy, Yazid “El Metálico”, Hi Music Hi Flow & Gotay.

Caramelo Remix Testo

[Intro: Ozuna & KAROL G]

Woh-oh-oh-oh (Dime, ma’)

Baby, baby

Ozuna

This is the remix

Aunque no pueda tengo la curiosidad (Curiosidad)

Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad

Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal

Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más (Baby)

[Ritornello: Oz. & KAROL]

Te volví a probar

Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar

Tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

Te volví a probar

Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh

Nos dejamos llevar

Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero, oh

[Strofa 1: KAROL G]

(KAROL G)

To’a esta’ mujere’ a ti te quieren robar

No es tratar, es ganar (Eh)

Se ofrecen pero no saben meneártelo (Ah)

Papi, tú lo prende’, yo voy a enrolártelo (Oh)

Yo te quito esa gana’, déjame comértelo

Nos encontramo’ en la disco (Mmm)

Nos emborrachamo’ y nos vamo’ al strip club (Ah)

Nos vamo’ pa’ mi casa a las cinco y pico (Eh)

Pa’ hacerlo otra ve’ contigo, qué rico (Ah)

Mándame el location, yo le caigo (Yo le caigo)

Que otra’ no estén inventado (Ey)

Que tu dulce me estoy saboreando (Ey; oh)

Yo ya sé lo que tú das (Ey), no estés fronteando (No; ey)

Que no es lo mismo texteando (No)

A que tú me vea’ llegando (Eh)

[Ritornello: Ozuna & KAROL G]

Te volví a probar

Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar

Tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

Te volví a probar

Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh

Nos dejamos llevar

Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero, oh

[Strofa 2: Ozuna]

Ese sabor a caramelo lo volví a probar (Volví a probar)

Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar (Oh-oh-oh)

Mala sin portarse mal (Ey)

Los panty siempre Fendi

Porque suba foto’ sexy no significa que le va a ganar

Ella e’ así, ‘tá pa’ mí, no se quita (No se quita)

Salió de Prada en el jet pa’ Costa Rica (Pa’ Costa Rica)

Un efectivo y sei’ amiguita’ (Woh, oh, woh-oh, eh)

Volviendo el negro con la parcerita





[Strofa 3: Myke Towers]

Tu boca sabe a caramelo

Si eso en la cara me lo pone, yo siempre me muero

Le gustan mañanero’, y si está lejo’ la anhelo

Ella e’ piel canela, yo a ti te haría gemelo’

Gasto lo que genero en ti

Ay, mucha maldad pero e’ fina

Y eso sabe dulce como golosina

Baby, yo te juro que si fuera’ mi vecina

Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina

Y me tocó perderte, estaba loco por verte (Eh)

Y tuve el privilegio de poder lo’ labio’ morderte (Eh)

Tú ere’ de eso’ errore’ que uno vuelve y comete

Siempre quiero comerte yo (Baby)

[Ritornello: Ozuna & KAROL G]

Te volví a probar

Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar

Tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

Te volví a probar

Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh

Nos dejamos llevar

Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero, oh

[Outro]

Yeah-eh, jaja

This is the remix

El negrito ojo’ claro’

KAROL G

Myke Towers, jaja

(Tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh)

Dímelo, Gotay

Hi Music Hi Flow

Hyde “El Químico”

(Tú ere’ mi bandolera, yo soy tu bandolero, oh)

Dynell

Yazid, ja

Autori: Myke Towers, , Ozuna, KAROL G, Yazid “El Metálico”, Hi Music Hi Flow, Gotay, Vicente Saavedra, Dynell & Tainy.





La traduzione in italiano di Caramelo Remix

[Intro]

Woh-oh-oh-oh (Dimmi, tesoro)

Piccola, piccola

Ozuna

Questo è il remix

Anche se non posso, sono curioso (Curioso)

Anche se non ho intenzione di restare, ho un po’ di ansia

Ed è solo che nella vita tutto è possibile, giusto o sbagliato che sia

Ma posso sopportare il senso di colpa almeno un’altra volta (Baby)

[Rit.]

Ti ho riassaporata

La tua bocca non perde il sapore di caramella, oh (Oh-oh)

Ci lasciamo andare

Tu sei la mia cartucciera e io il tuo bandito, oh

Ti ho provato di nuovo

La tua bocca non perde il sapore di caramella, oh

Ci lasciamo andare

Io sono la tua cartucciera, tu sei il mio bandito, oh





[1a Strofa]

(KAROL G)

Tutte queste donne ti vogliono rubare

Non è una questione di tentare, ma di ottenere (Eh)

Si offrono ma non sanno come sedurti (Ah)

Papi, tu la accendi, io la rollo (Oh)

Io ti tolgo quel desiderio, lasciamelo divorare

Ci ritroviamo in discoteca (Mmm)

Ci ubriachiamo e andiamo allo strip club (Ah)

Andiamo a casa mia a cinque e passa (Eh)

Per rifarlo con te, che bello (Ah)

Inviami la posizione, ti raggiungo lì (ti raggiungo lì)

Quelle altre non sono inventate (Hey)

Che il tuo dolce mi sto assaporando (ehi; oh)

Io so già quello che tu dai (Ehi), non atteggiarti (No; Ehi)

Che mandare messaggi non è lo stesso (No)

Che tu mi veda arrivare (Eh)

[Rit.]

Ti ho riassaporata

La tua bocca non perde il sapore di caramella, oh (Oh-oh)

Ci lasciamo andare

Tu sei la mia cartucciera e io il tuo bandito, oh

Ti ho provato di nuovo

La tua bocca non perde il sapore di caramella, oh

Ci lasciamo andare

Io sono la tua cartucciera, tu sei il mio bandito, oh

[2a Strofa]

Quel sapore di caramello l’ho provato di nuovo (l’ho provato di nuovo)

Tesoro mio, quella a cui piace farlo in mezzo al mare (Oh-oh-oh)

Cattiva senza comportarsi male (Hey)

Le mutandine sempre Fendi

Perché caricare una foto ‘sexy non significa che la conquisterai

Lei è fatta così, è mia, non se ne va (non se ne va)

Indossava Prada nel jet diretto in Costa Rica (In Costa Rica)

Un tesoro e sei amichette (Woh, oh, woh-oh, eh)

Torna con l’amica del cuore e la pelle scura

[3a Strofa]

La tua bocca sa di caramello

Se me lo mette in faccia, muoio sempre dalla voglia

Le piacciono le cose mattutine, e se è lontana la desidero

Lei ha la pelle color cannella, ti farei gemelli

Spendo per te quello che guadagno

Oh, è una cattivona ma ha classe

E ha un sapore dolce come una caramella

Tesoro, ti lo giuro che se fossi la mia vicina

Passerei sempre da casa tua suonando il clacson

E ho dovuto perderti, impazzivo dalla voglia di vederti (Eh)

E ho avuto il privilegio di poterti mordere (Eh)

Sei uno di quegli errori che si torna a commettere

Vorrei sempre fare l’amore con te (Baby)

[Rit.]

Ti ho riassaporata

La tua bocca non perde il sapore di caramella, oh (Oh-oh)

Ci lasciamo andare

Tu sei la mia cartucciera e io il tuo bandito, oh

Ti ho provato di nuovo

La tua bocca non perde il sapore di caramella, oh

Ci lasciamo andare

Io sono la tua cartucciera, tu sei il mio bandito, oh