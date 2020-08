Taylor Swift – the lakes: lyric video, testo e traduzione della nuova canzone

The Lakes è una traccia bonus presente nelle otto edizioni fisiche deluxe di Folklore, ottavo album in studio della cantautrice statunitense Taylor Swift. Ciascuna delle otto versioni del disco, propone una una copertina differente.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e guarda il lyric video che accompagna questa bella e poetica canzone, disponibile da martedì 18 agosto 2020. Il brano è stato scritto e prodotto insieme a Jack Antonoff.

Taylor Swift – the lakes Testo

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Is it romantic how all of my elegies eulogize me?

I’m not cut out for all these cynical clones

These hunters with cell phones

[Chorus]

Take me to the lakes, where all the poets went to die

I don’t belong and, my beloved, neither do you

Those Windermere peaks look like a perfect place to cry

I’m setting off, but not without my muse

[Verse 2]

What should be over burrowed under my skin

In heart-stopping waves of hurt

I’ve come too far to watch some namedropping sleaze

Tell me what are my words worth

[Chorus]

Take me to the lakes, where all the poets went to die

I don’t belong and, my beloved, neither do you

Those Windermere peaks look like a perfect place to cry

I’m setting off, but not without my muse

[Bridge]

I want auroras and sad prose

I want to watch wisteria grow right over my bare feet

‘Cause I haven’t moved in years

And I want you right here

A red rose grew up out of ice frozen ground

With no one around to tweet it

While I bathe in cliffside pools

With my calamitous love and insurmountable grief





[Chorus]

Take me to the lakes, where all the poets went to die

I don’t belong and, my beloved, neither do you

Those Windermere peaks look like a perfect place to cry

I’m setting off, but not without my muse

No, not without you





La traduzione di the lakes [Significato di alcune righe]

È romantico il modo in cui tutte le mie elegie mi elogiano? [Nota: Un’elegia è una poesia malinconica, solitamente destinata a commemorare una persona morta, mentre un elogio, o encomio, è un’orazione pubblica tributata a una o più persone. Il più delle volte si tratta di un elogio funebre.]

Non sono fatta per tutti questi cinici cloni

Per questi cacciatori con i cellulari

Portami ai laghi, dove tutti i poeti sono andati a morire [Nota: I laghi citati dalla cantante si riferiscono al Lake District, conosciuto anche come The Lakes o Lakeland, in Inghilterra, noto come il luogo più romantico del Regno Unito.]

Io non appartengo e, mio amato, nemmeno tu

Quelle vette di Windermere sembrano un luogo ideale per piangere [Nota: Windermere Lake è il più grande lago naturale dell’Inghilterra, da cui proviene Joe Alwyn, il fidanzato della Swift al momento dell’uscita di questa canzone.]

Parto, ma non senza la mia musa ispiratrice

Cosa dovrebbe essere scavato troppo sotto la mia pelle

In ondate di dolore da cardiopalma

Ho fatto troppa strada per assistere a qualche ciarlatano

Dimmi quanto valgono le mie parole





Portami ai laghi, dove tutti i poeti sono andati a morire

Io non appartengo e, mio amato, nemmeno tu

Quelle vette di Windermere sembrano un luogo ideale per piangere

Parto, ma non senza la mia musa ispiratrice

Voglio aurore e prose tristi

Voglio vedere il glicine crescere proprio sopra i miei piedi nudi

Perché non mi muovo da anni

E io ti voglio qui

Una rosa rossa è cresciuta su un terreno ghiacciato

Senza nessuno intorno che lo twitti

Mentre faccio il bagno nelle piscine sulla scogliera

Con il mio disastroso amore e insormontabile dolore

Portami ai laghi, dove tutti i poeti sono andati a morire

Io non appartengo e, mio amato, nemmeno tu

Quelle vette di Windermere sembrano un luogo ideale per piangere

Parto, ma non senza la mia musa ispiratrice

No, non senza lei

