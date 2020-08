Non Ce N’è Coviddi: tutto quello che c’è da sapere sul tormentone

E’ un po’ il fenomeno delle ultime settimane, nato in occasione di un’intervista a una signora sulla spiaggia di Mondello, a Palermo. Da lì è nato un browser game (clicca qui per accedere al gioco, nel quale bisogna eliminare il virus a colpi di click di mouse), tanti meme e remix effettuati da Claudio Doloi, Fire e dai mitici Mem & J. Per prima cosa vediamo l’intervista originale a questa signora, il cui nome è Angela, a seguito della quale ha dichiarato a Live Non è la D’Urso, di essere divenuta molto popolare (cosa di cui è tutt’altro che entusiasta) divenendo anche vittima di cyberbullismo.

Video intervista originale e integrale

Adesso ascoltiamo i succitati remixes. Quello dei MEM & J, youtubers di cui parlammo in occasione del tormentone Io sono Giorgia, è come di consueto un divertente video da non perdere assolutamente.

Non Ce N’è Coviddi Remix di Claudio Dodoi

Remix di Fire

Non C’è Coviddi (Remix) di MEM & J

Questo è stato effettuato da Musica Ignorante:

Non C’è n’è Covid Meme

E infine una sfilza di meme trovati su Youtube e Instagram, ma ne girano alcuni anche su TikTok (cliccate qui per vedere tantissimi video a tema #noncenecoviddi).





