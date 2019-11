Cesare Cremonini – Giovane Stupida: audio e testo del nuovo brano dedicato alla fidanzata

Giovane Stupida è la terza contagiosa traccia del CD di inediti facente parte della raccolta Cremonini 2C2C – The Best of del cantautore Cesare Cremonini, disponibile da venerdì 29 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta e composta da Cremonini e Davide Petrella, mentre Walter Mameli ha curato la produzione. Si tratta di un gradevole e giocoso brano, nel quale l’artista si rivolge a una donna, che solo nel finale scopriamo si chiami Martina, di cui sembra si stia innamorando.

In realtà questa donna esiste veramente e si chiama Martina Margaret Maggiore e a quanto sembra, i due stanno veramente insieme e la loro storia a va avanti da circa un anno (si vocifera dal dicembre 2018) e rigorosamente il più lontano possibile dai riflettori.

Di questa love story non si sapeva assolutamente nulla, fino al giorno in cui il cantautore bolognese non ha postato su Instagram uno scatto, che lo ritraeva allo stadio insieme a lei, in occasione di Bologna-Roma, andata in scena lo scorso 22 settembre. Ad eccezione del fatto che sia riminese di nascita ma bolognese d’adozione, su Martina si sa ben poco e persino il suo profilo Instagram risulta privato. Ecco la foto in questione.

A quanto sembra, lo scorso luglio era stata avvistata al matrimonio di Uccio, amico storico di Valentino Rossi. Lei e Cesare furono abili a non farsi notare come coppia ma quella ragazza dal vestito rosso la si vedeva in molte foto, insieme al motociclista, la fidanzata Francesca Sofia Novello, altri amici e naturalmente il cantautore.

Cesare Cremonini – Giovane Stupida testo

Ogni santo giorno mi sveglio e guardo fuori dalla finestra quello che succede

in questa parte dell’universo

poi vedo te!





Poi vedo te, corri per la strada

ma chissà dove andrai

con quegli occhiali da sole sembri Elton John…

un giorno che si era perso!

Complicazioni sentimentali

è più facile guardarti il cu*o mentre ti allontani

ma chissà se anche tu,

mangi la pizza con le mani.

Le relazioni elettroniche

Il battito nel cuore dell’etere

e vai vedere che è semplice

innamorarsi di te

che sei più giovane!

Ogni santo giorno mi sveglio

accendo la radio e tu resti nel letto

dormi ancora un po’

mentre mi rado allo specchio.

Combinazioni particolari

sembro tuo padre se mi metto gli occhiali

Ma se ti prendo la mano

come due farfalle ce ne andiamo lontano





Segreterie telefoniche

il tuo strabismo di Venere

è strano questo disordine

che porti sempre con te

che sei più giovane e stupida

non ti arrabbiare, sei unica

ho già paura di perdere

se mi innamoro di te

che sei più giovane!

(Tatatatara tatatatatara)

dai, spegni quel cellulare!

(Tatatatara tatatatatara)

ma come chi è Mick Jagger? (ahahahaha)

(Tatatatara tatatatatara)

dai, non ho voglia, sono stanco!

(Tatatatara tatatatatara)

E lasciami stare!

Incomprensioni elettroniche

e non mi dire di crescere

ma chi ti credi di essere

non ho bisogno di te!

che sei più giovane e stupida

non sei la prima ne’ l’ultima

ma non l’hai ancora capito che

mi sono innamorato di te!

che sei più giovane!

(Tatatatara)

e stupida!

(tatatatatara)

ma che musica ascolti? (ahahaha)

(Tatatatara tatatatatara)

Giovane e stupida!

Dai, stavo scherzando!

no, no, no, no, no, no! (ahahahaha)

ho mal di schiena!…

Martina!…

non c’ho mica vent’anni!…

Stupida!

Giovane stupida!

Giovane stupida!

Giovane e stupida, giovane e stupida.





