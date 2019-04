Charlie Charles – Calipso feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra: audio e testo del nuovo singolo

Paolo Alberto Monachetti, in arte Charlie Charles & Dario Faini, aka Dardust, vi presentano la nuova scoppiettante produzione, impreziosita dalle voci dei rapper Fabri Fibra e dell’amico di sempre Sfera Ebbasta.

Ma il brano vede anche la collaborazione del cantautore Mahmood, che è tornato a lavorare con il produttore milanese e il collega di Ascoli Piceno, dopo la fortunata Soldi, che ha vinto Sanremo 2019 e che concorrerà per l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Il titolo della canzone, che vede per la prima volta questi artisti tutti insieme, omaggia Calipso, che nella mitologia greca è la Dea del mare, ma a giudicare dal ritmo, il titolo omaggia anche il genere musicale “Calypso” appartenente alla cultura afroamericana delle isole dei Caraibi.

Testo Calipso

[Mahmood]

Ah

[Sfera Ebbasta]

Io non so più dove ho messo il cuore

Forse non l’ho mai avuto

Forse l’ho scordato

Dentro ad una ventiquattrore

Ma non mi ricordo dove

La gente aspetta i miracoli

A braccia aperte, sì, come i tentacoli

Spera che risolva tutto il Signore

Ma non è così, no-no, no-no

Questi finti sorrisi mi mandano in crisi, oh-oh, oh-oh

Nemmeno tu credi a quello che dici, lo so

La strada del successo fa vincere soldi

Fa perdere amici, oh no

Bambini e banditi ai miei show

[Mahmood]

Calipso

Corri ragazzo nei vicoli

Cento sirene negli angoli

Nessuno cercherà nel tuo cuor

Calipso

Cerchi per strada miracoli

Gli altri ti dicono: “C’est la vie”

Ora ricordi dov’è il tuo cuore

Ora ricorda dov’è il tuo cuore

Calipso

La-la-la, la-la, la-la

Calipso

Ora ricorda dov’è il tuo cuore





[Fabri Fibra]

Ah

Mi nascondo dentro a una canzone

Così nessuno mi trova qui

Mi dicevano: “È solo rumore

Non ascolto quella roba lì”

Frate’ copriti che fuori piove

Occasioni qui ce ne son poche

Mi parli di quello che hai fatto

Nulla di più falso della tua faccia da poker

Ho provato ad andare lontano

Per guardare il mondo con occhi diversi

Che possiamo scappare da tutto, sì

Tranne che da noi stessi

Giorni vuoti, contavo le ore

Si ricordano solo il migliore

Basta guadagnare per aver ragione

Chissà dove ho lasciato il mio cuore

[Mahmood]

Calipso

Corri ragazzo nei vicoli

Cento sirene negli angoli

Nessuno cercherà nel tuo cuore

Calipso

Cerchi per strada miracoli

Gli altri ti dicono: “C’est la vie”

Ora ricordi dov’è il tuo cuore

[Mahmood]

Sulle strade di Napoli

Corro, corro, corro

Dentro vicoli scomodi

Corro, corro, corro

Siamo stanchi ma giovani

Corro, corro, corro

Dammi forza per non fermarmi

Se questa vita può prendermi

[Mahmood]

Calipso

Corri ragazzo nei vicoli

Cento sirene negli angoli

Nessuno cercherà nel tuo cuor

Calipso

Cerchi per strada miracoli

Gli altri ti dicono: “C’est la vie”

Ora ricordi dov’è il tuo cuore

Ora ricorda dov’è il tuo cuore





Calipso

La-la-la, la-la, la-la

Calipso

Ora ricorda dov’è il tuo cuore

Ora ricorda dov’è il tuo cuore





Informazioni

Artista: Charlie Charles

Featuring: Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra

Data di pubblicazione: 26 aprile 2019

Durata: 3:10

Etichetta: Island Records – Universal Music Italia

Autori

Compositori: Davide Petrella, Dardust, Fabri Fibra, Mahmood, Sfera Ebbasta & Charlie Charles.

Significato di Calipso

La canzone abbraccia diverse chiavi di interpretazione in quanto: Calipso è la strada sbagliata, è la ninfa delle sirene di Ulisse, quella che lo trattiene per 7 anni su un’isola lontano da casa, ma è anche una metafora per poter raccontare quanto sia facile farsi tentare dalla strada sbagliata quando sei un ragazzo che parte dalle periferie e quanto sia facile giudicare male chi viene dal nulla.