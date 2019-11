Chiara Galiazzo – L’ultima Canzone Del Mondo: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato venerdì 22 novembre 2019, L’ultima Canzone Del Mondo è un singolo della cantante padovana Chiara Galiazzo, scritto con la collaborazione di Mahmood e Katoo, coppia multiplatino di Hola. Il testo e l’audio dell’interessantissimo brano.

A circa sette mesi di distanza dal singolo Pioggia Viola ft. J-AX, Chiara torna con questa canzone, la prima scritta (quasi un anno fa) per il futuro nuovo nonché quarto album in studio, successore di Nessun posto è casa mia (febbraio 2017).

La foto della copertina è stata scattata in occasione del viaggio che la cantante ha fatto in Islanda la scorsa estate, immortalando il ghiaccio, un ghiaccio che si sta purtroppo sciogliendo. La Galiazzo ha sostenuto che originariamente non era previsto che questo brano uscisse come singolo, ma vista tale problematica sempre più in primo piano, si è pensato di pubblicarlo come nuovo assaggio del disco.

Si tratta di una canzone che parla d’amore, che ha lo scopo di trasmettere all’ascoltatore un messaggio universale: l’amore e il rispetto per una terra che ci stiamo dimenticando di ascoltare e questo è il modo per l’artista di dare voce al nostro pianeta, per sensibilizzarci su queste importante tematiche come i cambiamenti climatici e lo scioglimento dei ghiacciai. Per il resto Chiara non si smentisce: interpretazione impeccabile, voce meravigliosa.

Chiara L’ultima Canzone Del Mondo testo

Come si sopravvive

a una vita di mode

e discorsi vuoti senza una fine

prova a convincermi come

quando gridi il mio nome

non ci serve a niente usare la ragione.

Ho creduto a volte di non essere all’altezza

per prendere… ciò che si può perdere

il tempo non regala spazio all’indifferenza

l’hai detto tu

lo ripetevi sempre.





Ho scritto per te

l’ultima canzone del mondo

anche se non c’è

la sentirai suonare in sottofondo

come un bellissimo regalo

come il sorriso di un bambino

come la scia di un aeroplano

come i mari e i loro scogli

come gli alberi e i loro cerchi

come noi e i nostri sbagli.

Come saremo domani

forse stanchi, un po’ più umani

dando il giusto peso alla parola amore

ho confuso la paura con il cambiamento

non mi spaventa più

non scapperò più

ma provo e ci riprovo ma ti giuro non capisco

mi sono arresa io… o tu?

Ho scritto per te

l’ultima canzone del mondo

anche se non c’è

la sentirai suonare in sottofondo

come un bellissimo regalo

come il sorriso di un bambino

come la scia di un aeroplano

come i mari e i loro scogli

come gli alberi e i loro cerchi

come noi e i nostri sbagli

come gli alberi e i loro cerchi

come gli uomini e i loro corpi

come le promesse dei nostri tempi

come le promesse dei nostri tempi.

Chiedere scusa… è difficile

per due come noi

che non sanno perdere!





Eeeeeh

Come i mari e i loro scogli

come gli alberi e i loro cerchi

come noi e i nostri sbagli.





