Bon Jovi – Limitless: ascolta il nuovo singolo (testo e traduzione)

Da giovedì 20 febbraio 2020 è disponibile ovunque Limitless, nuovo singolo dei Bon Jovi, secondo anticipo del quindicesimo album Bon Jovi: 2020, il cui rilascio è fissato al 15 maggio 2020, a tre anni e mezzo dall’ultima fatica discografica This House Is Not For Sale del (2016). Il testo, la traduzione in italiano e l’audio.

Nell’atteso nuovo disco saranno presenti dieci inediti, tra i quali Unbroken, pubblicato il 1° novembre 2019, e il brano in oggetto, scritto da Jon Bon Jovi e prodotto da John Shanks.

Si tratta di un gradevole ed energico brano rock, che incoraggia l’ascoltatore ad avere un certo ottimismo in un mondo incerto.

Bon Jovi Limitless Testo

Wake up, everybody wake up

Here we go, it’s just another day

Another buzz, another beep

Scrub your face and brush your teeth

Out the door, into the street

I fell out of my sleep

A million different faces

All from different places

Swimming in the sea

Trying to keep your head above water

Trying to keep your head above water

On a night like this

One prayer, one wish

Step out off the edge

It’s worth the risk

Life is limitless, limitless

Limitless, limitless

Wake up, everybody wake up

Morning comes, you do it all again

You know the song, it’s on repeat

Found your shoes, can’t find your feet

Grab your wallet and your keys

Better not forget to breathe

Sweat until you’re soaking

Don’t let them see you choking

A teardrop in the sea

Trying to keep your head above water

You’re trying to keep your head above water

On a night like this

One prayer, one wish

Step out off the edge

It’s worth the risk

Life is limitless, limitless

Limitless, limitless

Life is limitless, limitless

Limitless

Left to figure out

What it’s all about

When the sun comes up

And the sun goes down

Is there something more

Than it was before

There’s an open door

What are you waiting for

Life is limitless, limitless

Limitless





On a night like this

One prayer, one wish

Step out off the edge

It’s worth the risk

On a night like this

One touch, one kiss

Step out off the edge

It’s worth the risk

Life is limitless, limitless

Limitless, limitless

Life is limitless, limitless

Limitless, limitless

Limitless, limitless

Limitless, limitless





La traduzione in italiano di Limitless

Sveglia, tutti in piedi

Eccoci qua, è solo un’altra giornata

Un altro ronzio, un altro beep

Lava la faccia e i denti

Fuori dalla porta, per strada

Sono sveglio

Un milione di volti diversi

Tutte in posti diversi

Nuotare nel mare

Cercando di tenere la testa fuori dall’acqua

Cercando di tenere la testa fuori dall’acqua

In una notte come questa

Una preghiera, un desiderio

Mi spingo sempre più al limite

Vale la pena rischiare

La vita non ha limiti, è senza limiti

Senza limiti, senza limiti

Sveglia, tutti in piedi

Arriva il mattino, fai di nuovo tutto

Conosci la canzone, è in modalità ripetizione

Ho trovato le tue scarpe, non riesco a trovare i tuoi piedi

Prendi il tuo portafoglio e le tue chiavi

Non dimenticare di respirare

Suda finché non sei fradicio

Non farti vedere mentre soffochi

Una lacrima nel mare

Stai cercando di tenere la testa fuori dall’acqua

Stai cercando di tenere la testa fuori dall’acqua

In una notte come questa

Una preghiera, un desiderio

Mi spingo sempre più al limite

Vale la pena rischiare

La vita non ha limiti, è senza limiti

Senza limiti, senza limiti

La vita non ha limiti, è senza limiti

senza limiti





Resta da capire

Il motivo di tutto questo

Quando sorge il sole

E quando tramonta

C’è qualcosa di più

Rispetto a prima

C’è una porta aperta

Che aspetti

La vita non ha limiti, è senza limiti

senza limiti

In una notte come questa

Una preghiera, un desiderio

Mi spingo sempre più al limite

Vale la pena rischiare

In una notte come questa

Un tocco, un bacio

Mi spingo sempre più al limite

Vale la pena rischiare

La vita non ha limiti, è senza limiti

Senza limiti, senza limiti

La vita non ha limiti, è senza limiti

Senza limiti, senza limiti

Senza limiti, senza limiti

Senza limiti, senza limiti

