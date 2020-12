MV Killa & Yung Snapp in “Intro, Comm E Semp” (testo)

Il testo di Intro, Comm E Semp, singolo di MV Killa e Yung Snapp, uscito il 4 dicembre 2020 che sarà racchiuso in Hours, lavoro collaborativo dei due artisti, in uscita l’11 dicembre 2020.

La canzone è stata scritta a quattro mani dai due interpreti e prodotta da Yung Snapp. Nel progetto ci saranno anche Sex Appeal, Bye Bye e Stars, tutti brani usciti precedentemente.

MV Killa – Intro, Comm E Semp testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

Stongo sempe n’miezz a vi’ comm e semp

Sto penzanno a te comm e semp

Pcché va accussì comm e semp

Songo semp je o stesso e semp

Ch’ ‘e cumpagne mi’ comme sempe

A gente parl mal comm e semp

Je penzo ê fatte mi’ comm e semp

E mo pe sti guagliune so n’esempio

Tutt e viaggie fore, stamm faccenn ‘a storia

Ogni juorno na serata e na guagliona nova

Ma po me fermo e penz’: addò stanno e sord’?





Parlate, parlate, dicite che e sord nun so nient

Addò stanno e sord?

E po v vennite annanz e sord

Addò stanno e sord?

Ma addù stive? Banda e sciem

Ma nun vedite ca site […]

Addò sfa- (ehi) -ccimm (ehi) stanno (Yeah) e sord’? (Yeah), ah

Teng e probleme a risolvere

Chisto se […] e se pensa e me fo**ere (uh)

Essa piglià n’elicottero

Accussì aveto e a gente nun me toccano, yeah

Mmiezz a vi scanzo tutt e luce blu

Pe mmé sî mort e n’esiste cchiù

Era f”o cash, è nu déjà-vù (Cash)

Ce vedno e alluccano: “Uh”

E sorde mieje, e sorde mieje, e sorde mieje

Tu nun fa o sciemo, fa o serio ch e sorde mieje

Quanno me vedono, morono e gelusi

Aggio cagnato OVS cu Givenchy

Giro int o Benz entr a notte c”o figlio e chisto

Stammo vuttano tutt e sord ro finestrin

Addò stongo je tu nun viene, nun può trasì

Je e tutt”e cumpagne mieje simmo na dinasti

Chiuze ‘int”a banc, stammo vulann

Hello, hello, che vaje truvann?

È accussì che va dint’a ‘sta città

Nun ce sta cchiù ammore, simmo abitua

Song abitua





So rimasto sulo comme sempe (comme sempe)

E pare ca nun è cagnato nient

Cammino mmiezz e sguarde da gente

Nun ce sta nisciuno ca me sente

Nun ce sta nisciuno ca me sente (Ca me sente)

E fermasse o tiempo p sempe

(Nun ce sta nisciuno ca me sente)

(Nun ce sta nisciuno)

(nisciuno)

(nisciuno, nisciuno)