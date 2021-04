Baby Gang & Sofiane in Blitz 2: video e testo della canzone

Alle ore 19 del 21 aprile 2021, il rapper Baby Gang ha reso disponibile il video che accompagna Blitz 2 (qui il testo in italiano e francese), canzone incisa insieme al collega Sofiane, conosciuto anche come Fianso, rapper classe 1986 di Seine Saint-Denis, più precisamente del comune francese Le Blanc-Mesnil.

Originariamente rilasciato il 19 giugno 2021, Blitz del ventenne rapper lecchese di origini marocchine, Zaccaria Mouhib, meglio conosciuto come Baby Gang, ha ora un sequel scritto dagli interpreti e prodotto da Producedbybobo, mentre il filmato è stato diretto da LegacyFilms.

Testo Blitz 2 di Baby Gang & Sofiane

[Intro]

C’est la rue, la vraie

La vraie, vraie, vraie, vraie, vraie

Yah, yah

Yah

[Ritornello]

Quindi click, pow-pow, tocchi uno della fa’, fa’

Parte la ga’, chi non chiede scusa paga

Nikomok (Puh), cacca, scendi sono sotto casa

Porta fa’, fa’, se vieni contro Baby Ganga (Pow-pow-pow-pow)

Quindi click, pow-pow, tocchi uno della fa’, fa’

Parte la ga’, chi non chiede scusa paga

Nique o mok (Puh), cacca, scendi sono sotto casa

Porta fa’, fa’, se vieni contro Baby Ganga (Pow-pow-pow-pow)

[1a Strofa]

Sono ritornato figli di pu**ana

Sono ritornato, sì, peggio di prima

Qualcuno ha problemi, non sporco le mani

Ora sono un rapper, ci pensa my nigga

My nigga, my nigga, ho dietro una clicca

Italia e Francia, fan*ulo America

Le banlieu, la mafia, Europa carica

La scena scopata da tutta l’Africa

Gang, Scooby-Doo, pow-pow

Tu bla’, bla’, troppo fra’

Abracadabra, tuta, fra’ rubata

Ah





Pow-pow

Baby Ganga

Check, ah

[2a Strofa] (Passa alla traduzione)

Tu vas t’faire secouer, dans l’93, si t’es vivant, c’est qu’t’es doué (Pow-pow-pow-pow)

Tous les cerveaux infectés dans la [?], j’suis Licio Gelli [?] loggia P2 (Ouh)

Paname bre-som, région PACA, c’est nous les arabes, [arabaca ?]

Provenzano, capo al Sosa

Frate e khoya non è la stessa cosa

Y a des traces dans la rue pour traquer ta piste (Ouh)

J’arrive tout à gauche, j’ai fait craquer l’assist’ (Pow-pow-pow-pow)

J’ai pas besoin d’pote-ca pour claquer la miss

J’ai deux boîtes dans un RS planqué à Nice (Ouais, ouais)

Les visages sont bres-som, bres-som

Akha, les loups là, va falloir faire vite (Ouais, ouais)

On fera pas l’million en tapant les mi-temps

Fallait pas faire l’mytho d’vant les Palermitains, Fianso (Pow-pow-pow-pow)

[Ritornello]

Click, pow-pow, tocchi uno della fa’, fa’

Parte la ga’ (Uh), chi non chiede scusa paga

Nikomok (Puh), cacca, scendi sono sotto casa

Porta (Pow) fa’, fa’ (Ouais), se vieni contro Baby Ganga

Quindi (Pow-pow-pow-pow)

[Outro]

Oh, Baby Gang

Chaud mon reuf, chaud

Tu vas tous les allumer, ma gueule

Rafale les tous, mon pote

Pow-pow-pow-pow

Ouais, khoya, Fianso

La traduzione della parte di Sofiane

La traduzione è da rivedere e in aggiornamento

[Intro]

Questa è la strada, quella vera

Quella vera, vera, vera, vera, vera

[Strofa 2]

Ti faranno il cu*o, nel 93, se sei vivo, vuol dire che sei in gamba (Pow-pow-pow-pow-pow)

Tutti i cervelli infetti del [?], sono Licio Gelli [?] loggia P2 (Ouh)

Paname bre-som, regione PACA, siamo gli arabi, [arabaca ?]

Provenzano, capo al Sosa

Frate e fratello non è la stessa cosa

Ci sono tracce nella strada per rintracciarti (Ooh)

Sto arrivando a sinistra, ho ? (Pow-pow-pow-pow-pow)

Non mi serve amico per sbattere la signorina

Ho due scatole in un RS a Nizza (Sì, sì)

Le facce sono cupe, cupe

Akha, i lupi lì, dovremo fare in fretta (Sì, sì)

Devo essere io a farlo (devo farlo io) (devo farlo io)

Non faremo un milione colpendo la metà

Non avresti dovuto fare il gradasso davanti ai palermitani, Fianso (Pow-pow-pow-pow)

[Outro]

Oh, Baby Gang

Caldo, amico mio, caldo

Li accenderai tutti, bocca chiusa

Falli secchi tutti, amico

Pow-pow-pow-pow

Sì, fratello, Fianso