Blast Off – Bruno Mars, Anderson Paak e Silk Sonic | Video, testo e traduzione

La calda voce di Bruno Mars ci culla in una canzone che sembra provenire da un passato lontano grazie alla collaborazione con Anderson Paak e Silk Sonic che hanno saputo rendere Blast Off un pezzo senza tempo.

Ascoltando Bruno Mars si ha sempre la sensazione di avere a che fare con un artista di un’epoca lontana di almeno 30 anni. Le sue note spaziano su vari generi che il cantante sa interpretare sempre al meglio.

Con le sue ultime collaborazioni, l’erede di Michael Jasckson ha dato prova di essere una carta vincente della musica internazionale. Anderson Paak e Silk Sonic stanno evidenziando un’altra sfumatura della sua personalità.

Bruno Mars, Anderson Paak e Silk Sonic realizzano Blast Off

Un altro successo targato Bruno Mars, Anderson Paak e Silk Sonic Blast Off: il cantante ha più volte dimostrato di avere una versatilità musicale che gli rende possibile approcciarsi a più di un genere diverso senza perdere mai la sua vera natura e il caldo tono della sua voce che riempi la musica con dolcezza e morbidezza.



Blast Off è pienamente nelle sue corde e l’artista.

Testo e traduzione del brano

Ecco il testo della canzone diventata popolarissima in pochi giorni:

Blast Off – Bruno Mars 「Testo」

Clouds are blowin’, don’t know where we’re goin’

But we’re levitatin’ up in this room (Ah-ah-ah)

All these colors just like rainbows in summer

Got us smilin’ like our dreams just came true (Yeah)

[Pre-Chorus: Bruno Mars]

I took a little somethin’ to get here, yeah, yeah

I got a little more if you’re ready, we can have it all

[Chorus: Bruno Mars]

Oh, let’s tip-toe to a magical place

Blast off and kiss the moon tonight

And watch the world go crazy from outer space

Blast off into the sky

[Verse 2: Bruno Mars]

As we’re flyin’, stars are multiplyin’

We’re up so high, we’d be fools to look down

Shapes turn paisley, this is so amazin’

Destination, pure sensation startin’ right now (Woo)

[Pre-Chorus: Bruno Mars]

I took a little somethin’ to get here, yeah, yeah

I got a little more if you’re ready, we can have it all

[Chorus: Bruno Mars]

Oh, let’s tip-toe to a magical place

Blast off and kiss the moon tonight

And watch the world go crazy from outer space

Blast off into the sky

[Bridge: Bruno Mars]

Into the sky

Into the sky

Dance all night on Saturn’s ring

If you got some friends that you wanna bring, then come on

It’s time to take this party up and beyond

[Chorus: Bruno Mars]

Let’s tip-toe to a magical place (Come fly with me)

Blast off and kiss the moon tonight (To the moon and the stars above)

And watch the world go crazy from outer space

Blast off into the sky

[Outro: Bruno Mars & Bootsy Collins]

Blastin’ off straight to some good vibrations

Can we take it higher? (Oh yeah)

Blastin’ off straight to some good vibrations

Can we take it higher? (Oh yeah)

Blastin’ off straight to some good vibrations

Can we take it higher? (Oh yeah)

Blastin’ off straight to some good vibrations

Can we take it higher? (Oh yeah, come on)

Blastin’ off straight to some good vibrations

Can we take it higher? (Oh yeah)

All the way from the stratosphere

Sendin’ love from up above

Happy trails, baba

Siete curiosi di sapere il significato del testo? Ecco per voi una traduzione offerta dal web.

Esplodi – Bruno Mars

Le nuvole stanno soffiando, non so dove stiamo andando

Ma siamo levitando in questa stanza (Ah-Ah-ah)

Tutti questi colori come gli arcobaleni in estate

Ci ha sorridere come i nostri sogni sono appena diventati realtà (sì)

Ho preso un po’ qualcosa per arrivare qui, sì, sì

Ho un po’ di più se sei pronto, possiamo avere tutto

Oh, Andiamo in un posto magico

Esplodiamo e baciamo la luna stasera

E guarda il mondo impazzire dallo spazio

Esplodere nel cielo

Siamo in volo, le stelle sono moltiplicate

Siamo così in alto, saremmo sciocchi per guardare in basso

Le forme diventano morbide in questa amata

destinazione, le emozioni vero iniziano adesso (woo)

Ho preso un po’ qualcosa per arrivare qui, sì, sì

Ho un po’ di più se sei pronto, possiamo avere tutto

Oh, Andiamo in un posto magico

Esplodiamo e baciamo la luna stasera

E guarda il mondo impazzire dallo spazio

Esplodere nel cielo

Nel cielo

Nel cielo

Balla tutta la notte sull’anello di Saturno

Se hai dei miei amici che vuoi portare, andiamo

È tempo di fare questa festa su e oltre

Puntiamo ad un luogo magico (vieni a volare con me)

Esplodiamo e baciamo la luna stasera (fino alla luna e le stelle sopra)

E guarda il mondo impazzire dallo spazio

Esplodere nel cielo

Possiamo portarlo più in alto? (Oh sì, andiamo)

Esplodiamo, Dritto ad alcune buone vibrazioni

Possiamo portarlo più in alto? (O si)

Fino alla stratosfera

Mandando Amore da sopra

Sentieri felici, baba