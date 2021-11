Dopamine – Purple Disco Machine | Testo, traduzione e video

Difficile non lasciarsi trascinare dalle calde note di Dopamine, il nuovo successo firmato Purple Disco Machine in un featuring con un’artista promettente, Eyer.

Basta un solo ascolto perché la canzoni entri in testa e si inizi a canticchiarla per tutto il giorno. Insomma, Dopamine è un successo assicurato che l’artista Purple Disco Machine ha realizzato in collaborazione con la bella Eyelar: la sua voce sublima la traccia audio da motivetto estremamente orecchiabile.

Purple Disco Machine con Eyelar – un featuring per Dopamine

Durante un bel viaggio in macchina è piacevole ascoltare Dopamine, un altro grande successo di Purple Disco Machine che questa volta si è avvalso della collaborazione di una cantante con un seguito di fan notevole, Eyelar.

Il gradimento era assicurato: con una voce così bella, calda e piena come quella dell’artista e i suoni che Purple riesce sempre a dare ai suoi pezzi non è stato difficile riscontrare critiche positive per i due.

Testo e traduzione della canzone

Il video ci immerge in calde atmosfere californiane che saltano dal presente al passato. Ma ovviamente non vi anticipiamo nulla.



Ecco il testo della canzone.

Dopamine

Put my life

On the line

It’s the only way I’ll ever feel alive

Kissed the rose

Love is blind

I don’t care about the thorns if you’re my type

You got me wide awake

When you keep livin’ in mind

Heart beat heart beat

Start that beat again

I need you night and day

Cause only you can get me high

Heart beat heart beat

You make all the dopa-dopamine

In my bloodstream

The way you touch me

I’m lovin’ the feeling

Of dopa-dopamine

In my bloodstream

Let it control me

I‘m loving the feeling

Runnin’ wild

Keep me sweet

Cause I like it when you take control of me

When your love

Runs so deep

Its like sugar In my veins and I can’t sleep

You got me wide awake

When you keep livin’ in mind

Heart beat heart beat

Start that beat again

I need you night and day

Cause only you can get me high

Heart beat heart beat

You make all the dopa-dopamine

In my bloodstream

The way you touch me

I’m lovin’ the feeling

Of dopa-dopamine

In my bloodstream

Let it control me

I‘m loving the feeling

E ovviamente anche la traduzione.

Dopamine – traduzione

Metti a rischio la mia vita

È l’unico modo per sentirmi viva

Ho baciato la rosa

L’amore è cieco

Non m’importa delle spine se sei il mio tipo

Mi hai svegliato completamente

Quando continui a vivere nella mente

Il cuore batte, il cuore batte

Ricomincia a battere

Ho bisogno di te notte e giorno

Perché solo tu puoi farmi sballare

Il cuore batte, il cuore batte

Prendi tutta la dopa-dopamina

Nel mio flusso sanguigno

Il modo in cui mi tocchi

Mi piace

Di dopa-dopamina

Nel mio flusso sanguigno

Lascia che mi controlli

Mi piace la sensazione

Corro selvaggiamente

Non farmi arrabbiare

Perché mi piace quando prendi il controllo di me

Quando il tuo amore

E’ così profondo

È come lo zucchero nelle mie vene e non riesco a dormire

Mi hai svegliato completamente

Quando continui a vivere nella mente

Il cuore batte, il cuore batte

Ricomincia a battere

Ho bisogno di te notte e giorno

Perché solo tu puoi farmi sballare

Il cuore batte, il cuore batte

Prendi tutta la dopa-dopamina

Nel mio flusso sanguigno

Il modo in cui mi tocchi

Mi piace

Di dopa-dopamina

Nel mio flusso sanguigno

Lascia che mi controlli

Mi piace la sensazione

Un inno alla spensieratezza e alla leggerezza.