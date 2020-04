Black Eyed Peas, Ozuna & J. Rey Soul – MAMACITA: video ufficiale, testo e traduzione della bollente canzone

I Black Eyed Peas, il portoricano Ozuna e J. Rey Soul, nuova voce del gruppo di will.i.am, hanno unito le forze in Mamacita, scoppiettante singolo rilasciato il 10 aprile 2020 per Epic Records. Il brano segue il grandissimo successo del tormentone Ritmo, certificato Platino in Italia, ed è il secondo pubblicato con la loro nuova etichetta Epic Records, il primo con questa cantante di origini filippine, come del resto Apl.de.ap. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video diretto da Julien Christian Lutz, aka Director X.

Questa coinvolgente canzone, scritta da Madonna, Johnny Goldstein, Bruce Gaitsch, Susan Leonard, Patrick Leonard, will.i.am, apl.de.ap, Taboo & Ozuna, è incentrata su una ragazza attraente che fa letteralmente perdere la testa ai protagonisti. Nei panni di codesta donzella, naturalmente la new entry della band, che ha avvicendato Fergie, facendo storcere il naso a molti fan del gruppo statunitense.

Il Video di Mamacita

Nel filmato che accompagna questo brano, che combina elementi house e reggaeton e che riprende la melodia della hit “La isla bonita” di Madonna, vediamo gli artisti con abiti firmati Gucci, all’esterno e all’interno di un lussuoso resort tropicale.

Black Eyed Peas MAMACITA testo

[Intro: Ozuna]

Baby, ven conmigo (Ven conmigo; oh-oh)

Baila (Baila)

La música e’ testigo, ya la veo, mamacita (-ta)

Louis Vuitton en su vestido (Su vestido)

Diamante, le gusta cuando al oído yo le digo, eh-eh

[Chorus: will.i.am & Ozuna]

Mamacita, mamacita

Qué bonita (Mamacita)

Eh-oh-oh-oh

Eh-oh-oh-oh

Mamacita, mamacita

Qué bonita (Mamacita)

[Verse 1: Ozuna]

Ella no le baja, nunca tumba (Nunca tumba)

Siempre anda lista pa’ la rumba (Pa’ la rumba)

Do’ amiga’ que le secundan (Oh-oh)

Salen y gastan la funda (Ey)

Le gusta sudar el alcohol (Sudar el—)

Sola la pasa mejor (Pasa)

Vestía’ de Christian Dior

Siempre llega cuando sale el sol

Dame de lo que yo sé, eh-

Una botella ‘e Rosé

Que la shorty tiene sed

Ese booty, mami, la rompe

[Refrain: Ozuna & J.Rey SOUL]

Ella tiene algo que hace que a mí me guste

Ella tiene algo que hace que a mí me guste

I’ma put you in the mix, put you in the mix

Put you in the, put you in the put you in the mix, eh

[Pre-Chorus: J.Rey SOUL & will.i.am, J.Rey SOUL.]

Alright, okay

I’ma love you all kinda ways

Boy, you got me caliente

When you call me “mamacita”

Alright, uh-huh

Oh, you got me sayin’, “Ooh-la-la”

Ay, Dios mío, oh my God

Call me “mamacita”

[Chorus: will.i.am & Ozuna]

Mamacita, mamacita

Qué bonita (Mamacita)

Eh-oh-oh-oh

Eh-oh-oh-oh

[Verse 2: will.i.am & (Ozuna)]

Dame eso, dame beso

Dame tu corazón, dame cuerpo

Mami, when you give me body, I won’t let go

You’re the best, baby, yup, you special

Damn, baby, I want what you got

First time I seen you, I’m like, “Who that?”

Dame dulce, dame azúcar

I do what you say, vamos a bailar

‘Cause I like the way you move like this (Eh)

I like the way you wind up your hips (Eh)

I like the way you grind and twist it (Eh)

Hot damn, baby, you got me lit

[Refrain: will.i.am & J.Rey SOUL]

When you put me in the mix (Ah), put me in the mix (Ah)

Put me in the, put me in the, put me in the mix

I’ma put you in the mix, put you in the mix

Put you in the, put you in the, put you in the mix, eh

[Pre-Chorus: J.Rey SOUL & will.i.am, J.Rey SOUL.]

Alright, okay

I’ma love you all kinda ways

Boy, you got me caliente

When you call me “mamacita”

Alright, uh-huh

Oh, you got me sayin’, “Ooh-la-la”

Ay, Dios mío, oh my God

Call me “mamacita”

[Chorus: will.i.am & Ozuna]

Mamacita, mamacita

Qué bonita (Mamacita)

Eh-oh-oh-oh, eh

Eh-oh-oh-oh

[Bridge: Taboo]

Put me in the mix, put me in your vida

Put me on top, ponme arriba

Put me in be’, put me in be’, put me in between ya

Mami got the fire and I got the gasolina





[Verse 3: apl.de.ap]

Mueve, mami, move it on me (Eh)

Sacúdelo, make me a zombie (Eh)

Girl, make me sweat like wasabi (Eh)

I know I got you wet like tsunami (Eh)

I wanna make you my princesa (Eh)

Where you wanna go? What interests ya? (Eh)

Give you the mundo to impress ya (Eh)

If you’re hot, baby, let me undress ya

[Outro: J.Rey SOUL & will.i.am, J.Rey SOUL.]

Alright, okay

I’ma love you all kinda ways

Boy, you got me caliente

When you call me “mamacita”

Alright, uh-huh

Oh, you got me sayin’, “Ooh-la-la”

Ay, Dios mío, oh my God

Call me “mamacita”

Alright, okay

I’ma love you all kinda ways

Boy, you got me caliente

When you call me “mamacita”

Alright, uh-huh

Oh, you got me sayin’, “Ooh-la-la”

Ay, Dios mío, oh my God

Call me “mamacita”





La traduzione di Mamacita

[Introduzione]

Baby vieni con me (vieni con me; oh-oh)

Balla (Balla)

La musica è testimone, la vedo, bellissima (-ta) [Nota: mamacita è il diminutivo di “mamá” (in spagnolo) e letteralmente tradotto in italiano significa “mammina”. Ma nella lingua spagnola a volte ha una connotazione diversa, specie nelle canzoni, nelle quali si utilizza riferendosi a una ragazza che ti piace, che ritieni sia attraente, sexy, bella, sensuale. Io ho scelto di tradurlo come “bellissima” ma potrebbe benissimo non essere tradotto.]

Louis Vuitton è il suo vestito (Il suo vestito)

Diamante, le piace quando le sussurro nell’orecchio eh-eh

[Ritornello]

Bellissima, bellissima

Che bella (Bellissima)

Eh-oh-oh-oh

Eh-oh-oh-oh

Bellissima, bellissima

Che bella (Bellissima)

[Strofa 1]

Non smette mai, non si ferma mai (non si ferma mai)

È sempre pronta per ballare la rumba (per ballare la rumba)

Ha due amiche che la assecondano (Oh-oh)

Escono e si svuotano le tasche (Ehi)

Adora sudare alcool (sudare)

Sta meglio da sola (Pass)

Indossa Christian Dior

Arriva sempre al sorgere del sole

Dammi quello che io so, eh-

Una bottiglia di Rosé

Che la piccoletta ha sete

Quel lato b, piccola, è una bomba

[Refrain 1]

Lei ha qualcosa che mi piace

Ha qualcosa che mi piace

Ti prenderò in considerazione, ti prenderò in considerazione

Ti prenderò, prenderò in considerazione, eh

[Pre-Ritornello]

Va bene, ok

Ti amerò in tutti i sensi

Ragazzo, mi ecciti

Quando mi chiami mamacita

Va bene, eh

Oh, tu mi fai dire “Ooh-la-la”

Si, oddio, oh mio dio

Chiamami “mamacita”

[Ritornello]

Bellissima, bellissima

Che bella (Bellissima)

Eh-oh-oh-oh

Eh-oh-oh-oh





[Strofa 2]

Dammelo, dammi un bacio

Dammi il cuore, dammi il corpo

Mami, quando mi darai il corpo, non lo mollerò più

Sei la migliore, baby, già, sei speciale

Dannazione, baby, voglio quella cosa che hai

La prima volta che ti ho vista, ho pensato “Chi è quella?”

Dammi il dolcetto, dammi lo zucchero

Faccio quello che dici tu, andiamo a ballare

Perché mi piace come ti muovi (Eh)

Mi piace come muovi i fianchi (Eh)

Mi piace come lo pieghi e lo fai roteare (Eh)

Dannazione, baby, mi hai fatto sballare

[Refrain 2]

Quando mi prenderai in considerazione (Ah), mi prenderai in considerazione (Ah)

Prendimi in, prendimi in, prendimi in considerazione

Ti prenderò in considerazione, ti prenderò in considerazione

Ti prenderò, prenderò in considerazione, eh

[Pre-Ritornello]

Va bene, ok

Ti amerò in tutti i sensi

Ragazzo, mi ecciti

Quando mi chiami mamacita

Va bene, eh

Oh, tu mi fai dire “Ooh-la-la”

Si, oddio, oh mio dio

Chiamami “mamacita”

[Ritornello]

Bellissima, bellissima

Che bella (Bellissima)

Eh-oh-oh-oh, eh

Eh-oh-oh-oh

[Ponte]

Prendimi in considerazione, inseriscimi nella tua vita

Mettimi prima di ogni cosa, mettimi prima di ogni cosa

Mettimi in mettimi in, mettimi in mezzo a te

Bella, tu hai il fuoco e io la benzina

[Strofa 3]

Muovilo, bella, muovilo su di me (Eh)

Scuotilo, rendimi uno zombi (Eh)

Ragazza, fammi sudare come wasabi (Eh)

So di averti fatta bagnare come lo tsunami (Eh)

Voglio renderti la mia principessa (Eh)

Dove vuoi andare? Che interessi hai? (Eh)

Ti do il mondo per impressionarti (Eh)

Se hai caldo, piccola, lascia che ti spogli

[Outro: J.Rey SOUL, J.Rey SOUL & will.i.am]

Va bene, ok

Ti amerò in tutti i sensi

Ragazzo, mi ecciti

Quando mi chiami mamacita

Va bene, eh

Oh, tu mi fai dire “Ooh-la-la”

Si, oddio, oh mio dio

Chiamami “mamacita”

Va bene, ok

Ti amerò in tutti i sensi

Ragazzo, mi ecciti

Quando mi chiami mamacita

Va bene, eh

Oh, tu mi fai dire “Ooh-la-la”

Si, oddio, oh mio dio

Chiamami “mamacita”

