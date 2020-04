DaBaby – Rockstar feat. Roddy Ricch: audio, video, testo e traduzione

Il testo e la traduzione in italiano di Rockstar, secondo singolo di DaBaby estratto dal terzo album in studio Blame It on Baby, rilasciato il 17 aprile 2020, a pochi mesi di distanza da Kirk (settembre 2019).

Ascolta questo secondo estratto dal disco, anticipato da Find My Way, pubblicato il precedente 1 aprile. Il brano è stato prodotto da SethInTheKitchen, al secolo Ross Joseph Portaro, che l’ha anche scritto insieme all’interprete ed a Rodrick Wayne Moore Jr., in arte Roddy Ricch, che è anche l’ospite di questa track, la numero sette della terza era discografica, che ne racchiude un totale di 13.

Appena sette mesi dopo essersi paragonato a una “POP STAR”, quinta traccia di Kirk, DaBaby fa squadra con il collega Roddy Ricch in questa sorta di inno al loro stile di vita spericolato. I due artisti hip-hop si paragonano a delle rockstar, sostituendo la tipica chitarra di un rocker con un’arma da fuoco.

[Intro: DaBaby]

Woo, woo

I pull up like

How you pull up, Baby? How you pull up? (Oh, oh, oh)

How you pull up? I pull up (Woo, Seth in the kitchen)

[Chorus: DaBaby]

Let’s go

Brand new Lamborghini, fuck a cop car

With the pistol on my hip like I’m a cop (Yeah, yeah, yeah)

Have you ever met a real nigga rockstar?

This ain’t no guitar, bitch, this a Glock (Woo)

My Glock told me to promise you gon’ squeeze me (Woo)

You better let me go the day you need me (Woo)

Soon as you up me on that nigga, get to bustin’ (Woo)

And if I ain’t enough, go get the chop

[Verse 1: DaBaby]

It’s safe to say I earned it, ain’t a nigga gave me nothin’ (Yeah, yeah, yeah)

I’m ready to hop out on a nigga, get to bustin’

Know you heard me say, “You play, you lay,” don’t make me push the button

Full of pain, dropped enough tears to fill up a fuckin’ bucket

Goin’ for buckets, I bought a chopper

I got a big drum, it hold a hundred, ain’t goin’ for nothin’

I’m ready to air it out on all these niggas, I can see ’em runnin’

Just talked to my mama, she hit me on FaceTime just to check up on me and my brother

I’m really the baby, she know that her youngest son was always guaranteed to get the money (Okay, let’s go)

She know that her baby boy was always guaranteed to get the loot

She know what I do, she know ‘fore I run from a nigga, I’ma pull it out and shoot (Boom)

PTSD, I’m always waking up in cold sweats like I got the flu

My daughter a G, she saw me kill a nigga in front of her before the age of two

And I’ll kill another nigga too

‘Fore I let another nigga do somethin’ to you

Long as you know that, don’t let nobody tell you different

Daddy love you (Yeah, yeah)

[Chorus: DaBaby & Roddy Ricch]

Let’s go

Brand new Lamborghini, fuck a cop car

With the pistol on my hip like I’m a cop (Yeah, yeah, yeah)

Have you ever met a real nigga rockstar?

This ain’t no guitar, bitch, this a Glock (Woo)

My Glock told me to promise you gon’ squeeze me (Woo)

You better let me go the day you need me (Woo)

Soon as you up me on that nigga, get to bustin’ (Woo, yeah)

And if I ain’t enough, go get the chop (Yeah, yeah)

[Verse 2: Roddy Ricch]

Keep a Glocky when I ride in the Suburban

‘Cause the codeine had a young nigga swervin’

I got the mop, watch me wash ’em like detergent

And I’m ballin’, that’s why it’s diamonds on my jersey

Slide on opps’ side and flip the block back, yeah, yeah

My junior popped him and left him lopsided, yeah, yeah

We spin his block, got the rebound, Dennis Rodman

Fool me one time, you can’t cross me again

Twelve hundred horsepower, I get lost in the wind

If he talkin’ on the yard, the pen’ dogs’ll take his chin

Maybach SUV for my refugees

Buy blocks in the hood, put money in the streets

I was solo when the opps caught me at the gas station

Had it on me, thirty thousand, thought it was my last day

But they ain’t even want no smoke

If I had to choose it, murder what she wrote





[Chorus: DaBaby]

Let’s go

Brand new Lamborghini, fuck a cop car

With the pistol on my hip like I’m a cop (Yeah, yeah, yeah)

Have you ever met a real nigga rockstar?

This ain’t no guitar, bitch, this a Glock (Woo)

My Glock told me to promise you gon’ squeeze me (Woo)

You better let me go the day you need me (Woo)

Soon as you up me on that nigga, get to bustin’ (Woo)

And if I ain’t enough, go get the chop





[Intro]

Woo, woo

Mi tiro su come

Come ti tiri su, Baby? Come ti tiri su? (Oh oh oh)

Come ti tiri su? Mi tiro su (Woo, Seth in the kitchen) [Nota: Tag del produttore SethInTheKichen, che prodotto diversi recenti brani di DaBaby, in particolare il suo successo del 2019 con Nicki Minaj intitolato “iPHONE”. Ha anche lavorato con artisti del calibro di Rich the Kid e Tyga.]

[Rit]

Andiamo

Lamborghini nuovissima, fancu*o la macchina della polizia

Con la pistola al fianco come se fossi un poliziotto

Hai mai incontrato una vera rockstar?

Questa non è una chitarra, stronxa, questa è una Glock [Nota: Le Glock Safe Action Pistol, chiamate generalmente Glock, sono una serie di pistole semiautomatiche progettate e prodotte dalla Glock Ges.m.b.H., a Deutsch-Wagram in Austria]

La mia Glock mi ha detto di prometterti che la userò

Faresti meglio a lasciarmi andare il giorno in cui avrai bisogno di me

Non appena mi metterai faccia a faccia con quel ne*ro, farò una carneficina

E se io non bastassi, vado a prendere il fucile [Nota: tra i vari significati di chop-chopper, il fucile d’assalto o AK-47.]





[Strofa 1]

Si può dire che me lo sono guadagnato da solo, nessuno mi ha dato nulla (Sì, sì, sì)

Sono pronto a saltare su un ne*ro, pronto a fare a pugni

So che mi hai sentito dire: “gioca e finirai steso a terra”, non farmi premere il grilletto

Pieno di dolore, ho versato abbastanza lacrime da riempire un ca**o di secchio

Cercando secchi, ho comprato un fucile [Nota: tra i vari significati di chop-chopper, il fucile d’assalto o AK-47.]

Ho un grosso tamburo, contiene 100 colpi, non ho intenzione di fare nulla

Sono pronto a sparare a tutti questi negri, già li vedo correre

Ho appena parlato con mia madre, mi ha contattato su FaceTime solo per sapere come stiamo io e mio fratello

Sono davvero quello, lei sa che il figlio più giovane ha sempre avuto la certezza di ottenere i soldi (Ok, andiamo)

Sa che il suo bambino è sempre stato sicuro di ottenere il bottino

Lei sa cosa faccio, sa prima che scappi da un negro, fuori tirerò fuori la pistola e sparerò (Boom)

Disturbo da stress post-traumatico, mi sveglio sempre sudando freddo come se avessi la febbre

Mia figlia è una gangster, non aveva nemmeno compiuto due anni quando mi ha visto uccidere un uomo di colore

E ne ucciderò anche un altro

Prima di permettere che un altro negro ti faccia qualcosa

Se sai questo, non permettere a nessuno di dire il contrario

Papà ti ama (Sì, sì)

[Rit]

Andiamo

Lamborghini nuovissima, fancu*o la macchina della polizia

Con la pistola al fianco come se fossi un poliziotto

Hai mai incontrato una vera rockstar?

Questa non è una chitarra, stronxa, questa è una Glock

La mia Glock mi ha detto di prometterti che la userò

Faresti meglio a lasciarmi andare il giorno in cui avrai bisogno di me

Non appena mi metterai faccia a faccia con quel ne*ro, farò una carneficina

E se io non bastassi, vado a prendere il fucile

[Strofa 2]

Ho una Glock con me quando giro nella Chevrolet Suburban

Perché la codeina ha un giovane nero che sbanda

Ho preso il mocio, guardami mentre li lavo come un detergente [Nota: Mop (tradotto scopa, pulire, spazzare, lavare, mocio) è un termine gergale che sta ad intendere un’arma da fuoco con un ampio caricatore. Può essere qualsiasi tipo di arma da fuoco ma Ricch probabilmente si riferisce a pistole e mitragliatrici. Roddy intende che sparare alle persone con una pistola è facile come lavare il pavimento con un mocio e un detergente. Questo ha un doppio significato poiché la parola “lavare” significa rimuovere qualcosa con la forza dell’acqua. I proiettili della Mop sono l’acqua, pertanto Roddy avrebbe mirato a uccidere perché voleva purificare queste persone dall’esistenza.]

E sto giocando, ecco perché ho diamanti sulla mia maglia [Nota: “ballin'” ha due significati: il basket, intendendo che gioca bene a pallacanestro, e avere molti soldi. Roddy combina queste definizioni per alludere alle sue abilità in campo con una maglia piena di diamanti, ma potrebbe anche alludere al suo successo del 2019 “Ballin'” con Mustard, una traccia in cui vanta allo stesso modo la sua ricchezza]

Attacchiamo il lato nemico e aggiriamo il blocco, sì, sì

Il più giovane lo ha freddato e lo ha steso, sì, sì

Giriamo il suo blocco, otteniamo il rimbalzo, Dennis Rodman [Nota: Dennis Keith Rodman (Trenton, 13 maggio 1961) è un ex cestista NBA. Nella sua carriera ha vinto cinque titoli NBA e per sette volte consecutive la classifica dei rimbalzisti. Roddy ribalta il significato del termine basket in un modo più violento, usandolo per intendere di uccidere qualcuno per vendetta.]

Fregami una volta e non lo farai più

1200 cavalli, mi perdo nel vento

Se parla nel cortile, i cani gli staccheranno il mento

SUV Maybach per i miei rifugiati

Acquisto blocchi nel ghetto, metto soldi per strada

Ero solo quando i nemici mi hanno sorpreso alla stazione di servizio

Avevo addosso, trentamila, pensavo che fosse il mio ultimo giorno

Ma non vogliono nemmeno fumare

Se dovessi scegliere, uccidi è ciò che ha scritto

[Rit]

Andiamo

Lamborghini nuovissima, fancu*o la macchina della polizia

Con la pistola al fianco come se fossi un poliziotto

Hai mai incontrato una vera rockstar?

Questa non è una chitarra, stronxa, questa è una Glock

La mia Glock mi ha detto di prometterti che la userò

Faresti meglio a lasciarmi andare il giorno in cui avrai bisogno di me

Non appena mi metterai faccia a faccia con quel ne*ro, farò una carneficina

E se io non bastassi, vado a prendere il fucile

