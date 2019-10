Madame – La Promessa Dell’Anno: audio e testo del nuovo singolo

La Promessa Dell’Anno è un singolo della rapper vicentina Francesca Calearo, in arte Madame, disponibile ovunque da venerdì 4 ottobre 2019 via Sugar.

Leggi il testo e ascolta la nuova contagiosa canzone, scritta di suo pugno e prodotta dal bresciano Enrico Botta, aka Estremo, nel quale l’emergente rapper manda a quel paese che la definisce “la promessa dell’anno”.

Madame – La Promessa Dell’Anno testo

Download su: Amazon – iTunes

Ehi-ah-ah, mhm, ah (ah).

I giornali che diranno? “La promessa dell’anno”

E dico: “Vaffan*ulo” a tutti, “Vaffan*ulo”, tipo lecca*ulo, ma che

I giornali che diranno? “La promessa dell’anno”

E dico: “Vaffan*ulo” a tutti i lecca*ulo, tipo: “Vaffan*ulo” a tutti i lecca*ulo, bleah

Ehi, provaci tu ad avere un mondo dentro

E non trovare le parole per cacciarlo dalle labbra

Con un amo scenderò nell’intestino ad abboccarlo

Vomitando fuori il succo del discorso, ah

Un giudice dirà di me se merito o se sbaglio

Se potrò camminare sulle acque a testa alta

Un ladro che dirà di me se sono ricca o faccio

La fame come gli altri vivendo a bordo strada

Mi capiranno solo dopo la mia morte, quindi

Mi sparerò in testa prima di sperarci troppo

Mi arricchiranno i figli e dirò: “Siate forti”, quindi

Sparerò al primo che camminerà zoppo

Odio la sofferenza, preferisco l’annullarmi

Farmi spazio nel silenzio per non svegliare i fantasmi

Odio l’euforia perché stento a controllarmi

Cammino e i passi, in fondo, non sono altro che spasmi.





Basta così (così)

Mi sono un pochino scartavetrata il cu*o di tutti voi

Basta cosi

La vita è bella perché è breve, tu stai zitto e va—

I giornali che diranno? “La promessa dell’anno”

E dico: “Vaffan*ulo” a tutti, “Vaffan*ulo”, tipo lecca*ulo, ma che

I giornali che diranno? “La promessa dell’anno”

E dico: “Vaffan*ulo” a tutti i lecca*ulo, tipo: “Vaffan*ulo” a tutti i lecca*ulo, bleah

Fan*ulo (Fan*ulo)

In casa sono sola e una porta sbatte

I brividi gareggiano a chi salirà alla testa per primo

Ho una schiena di mer*a, sì

Mi serve riposo, mi dicono

Che quando sto bene c’è qualcosa che disturba

Il quieto vivere è per altri

Tagliata con la polvere di vetro come ganja

Sono una sigaretta di sostanze magiche

Sono la voce di donna (di donna) nel corpo di un animale

I giornali che diranno? È la promessa dell’anno

È il talento? Sì, a differenza di qualcun altro

Sono gobba perché ho preso le mazzate

Una figlia poco amabile, un’amica quando posso

Sono moglie di un perdono inestimabile

Che tradisco per noia di nascosto.





Faccio “pem pem”

Faccio “pem pem”

Faccio “pem pem”.

I giornali che diranno? “La promessa dell’anno”

E dico: “Vaffan*ulo” a tutti, “Vaffan*ulo”, tipo lecca*ulo, ma che

I giornali che diranno? “La promessa dell’anno”

E dico: “Vaffan*ulo” a tutti i lecca*ulo, tipo: “Vaffan*ulo” a tutti i lecca*ulo, bleah





Ascolta su: